鑿穿樓板網紅裝修師傅身份曝光 記者查詢咁回應 事發影片流出囂張爆粗：「樓上點做關你Ｘ事！」｜Juicy叮

有網民日前控訴，一位在裝修界薄有名氣的網絡紅人（KOL）進行裝修工程時，竟鑿穿樓下單位的石屎天花，屋宇署其後介入調查，涉事的網紅裝修師傅身份終曝光，《星島頭條》記者今早（24日）亦已聯絡該位涉事網紅，而網上亦流出事發時影片，片中該名網紅師傅與樓下業主及師傅對質時，一度囂張爆粗：「樓上點做關你Ｘ事！」

據知，被鑿穿天花的單位位於屯門，為一大型私人屋苑。屋宇署日前表示，已迅速介入事件並勒令工程即時停止，署方正嚴肅跟進，並考慮對涉事承建商提出檢控，涉事者最高可被判罰款一百萬元及監禁三年。

據了解，涉事的為一名陳姓網紅裝修師傅，活躍於Youtube及facebook，頻道及專頁分別有約1萬多人訂閱，其Youtube頻道至今已有145部影片。其官方網頁顯示，他同時有開辦學院，2015年起為有興趣家居維修人士提供全面的課程。

涉事網紅自稱獲紅十字會頒發香港人道年獎

該學院的網頁介紹顯示，該網紅身份及銜頭眾多，除學院外，亦包括有開辦室內裝修設計公司、開辦義工會，並為「裝修顧問大學講師」，他本人並獲頒多個獎項如十大香港專業室內設計師、十大傑出青年夢想實踐家。此外，他又聲稱獲香港紅十字會頒發香港人道年獎、義務工作發展局頒發香港傑出義工團體獎，等等，他在其頻道中亦有分享獲各大電台訪問的片段。

記者查詢獲回覆：「冷靜啲，你唔好咁心急...」

《星島頭條》記者今早（24日）先後兩次聯絡該位陳姓裝修網紅，起初他表示稍後回覆，在約個半小時後記者再致電，他表示：「我未得閒覆你，等一陣先，我記得你係星島記者，我依家開緊工。」記者表明向他求證該事件，他說：「你問咩呀？」記者再向他表明查詢是否涉事的網紅裝修師傅，他聞言即表示：「我未得閒呀，我依家唔會覆你住，冷靜啲，你唔好咁心急，總之所有說話都係一陣間覆你，唔該晒。」隨即收線。

被鑿穿天花的樓下苦主，本身有聘用一名專門做「士波令」的維修師傅跟進修繕，該位劉姓師傅今日（24日）向《星島頭條》表示，目前樓上工程已停工，「樓上搵塊板做咗臨時保護」，現時樓上單位因工程已停水，所以暫時已沒有滲水問題，但他透露樓上做了臨時尿兜，「（樓上）每次用都搞到樓下滴緊屎尿」，他稱樓下已向管業處投訴跟進。

現場對質影片流出

另一位裝修界網紅「HUMA LO」昨日（23日）則在其Youtube頻道播出事件的現場影片，影片開頭，只見被鑿穿天花的苦主單位所聘請的師傅（下稱樓下師傅）與女業主一同走上涉事單位，與正在施工的網紅裝修師傅及樓上業主對質。從影片可見，樓下單位的天花出現一個巨大的破洞，鋼筋外露。破洞最初發生時，碎石和石屎更是從筒燈邊緣不斷掉落，情況駭人。

為評估損毀情況，樓下師傅到場後，先借來一個鎚仔，在破洞邊緣的石屎上敲打，以測試其堅固程度。從現場影片可見，他一邊敲打，一邊向在場人士指出潛在的結構風險。

他首先向網紅師傅發問，語氣尚算平靜：「咁你哋想點樣補呀？我聽到你哋講買咗鋼筋過嚟，問吓你哋先，點樣做法先？」

網紅師傅稱修補樓下天花只是「出心，想做好小小」

面對質問，該名網紅師傅稱只負責樓上的項目，「唔落樓下搞都得」，修補樓下天花只是「出心，想做好小小」，他說：「我哋好簡單，剩係做防水......如果想完美啲，咁落樓下整塊板頂住，上嚟我地倒啲石屎，咁就靚仔小小。」

這種僅從上方倒石屎的「表面功夫」做法，立即引起樓下師傅的警覺，他隨即追問核心問題：「咁鋼筋呢一part呢？」然而，網紅師傅卻試圖迴避，並劃清界線，語氣強硬地表示：「我哋做我哋既嘢啦，你哋唔需要參與啦......樓下就你處理呀嘛。」

樓下師傅根據剛才的敲打測試，指出現場鋼筋已經鬆脫，大洞旁石屎已經有空鼓，單純只填補該大洞並不足夠：「但係呢啲鋼筋鬆晒喎，你直接噴紅丹未必得㗎喎。」

網紅師傅對此意見嗤之以鼻，更開始語帶不滿：「呢啲係我哋樓上處理方法呀嘛，你唔需要處理我哋呀，你處理樓下你嘅方法。」他堅稱即使不進入樓下單位，他也能完成修補，之所以提出到樓下協助，純粹是「想做好小小」。

衝突升溫 KOL師傅拒絕建議：你無身份質疑

此時，在旁的樓下女業主再也按捺不住，直斥其非：「因為依家係你整穿地板呀嘛！」樓下師傅嘗試提出更專業、更安全的維修建議，希望對方能將鋼筋穩固地植入牆身：「如果有心幫樓下整，整好啲，打大小小，種鋼筋落呢幅牆......」

話音未落，網紅師傅便不耐煩地打斷：「呢個我地諗呀......你唔需要建議㗎呢個位，呢樣嘢，我哋會執嘅！」他更表示，對方根本沒有資格質疑他的做法：「質疑？質疑唔關你哋事㗎嘛，你哋無身份去質疑！」

樓下師傅和女業主反駁，指其連最基本的工序都出錯，「你油紅丹第一步都錯咗啦」，但網紅師傅竟稱「我哋乜都未做！」，但片中畫面看到現場鋼筋已塗上紅丹。

被質疑爆粗：「樓上點做關你Ｘ事咩！」

現場錄音更揭示，樓上業主此時已左右為難，擔心工程不斷拖延，嘆道：「你咁搞，影響到我……依家搞搞吓,搞幾個月影響我。」、「challenge人哋專業先，你咁專業,佢又咁專業，無得搞,搞死我地業主，我地跳樓都唔掂。」

樓下師傅和女業主則繼續據理力爭，直指對方連基本工序都出錯（「你油紅丹第一步都錯咗啦」），並質疑其專業資格：「你有無專業做士波令先，你都想整完之後無手尾啦?」

面對連番質疑，該網紅師傅情緒似有失控，在現場不斷爆粗喝斥：「樓上點做關你Ｘ事咩！」樓下師傅冷靜回應：「你樓上做得唔好, 係咪會影響樓下，咩關我Ｘ事？......我唔係搶你生意......」 但網紅師傅只是不斷重覆：「關你Ｘ事咩！」，場面極度火爆，連樓上業主亦忍不住開口勸阻：「大家想解決, 哥仔唔好嘈，唔好嘈, 大家。」

在雙方爭執期間，管業處職員亦到場了解，樓下女業主嘗試作最後努力，希望對方能參考自己師傅的專業意見，但網紅師傅已完全拒絕溝通，只表示「依家錄緊音」、「我哋唔需要答任何嘢啦」。

眼見對方態度強硬，拒絕任何有建設性的對話，樓下師傅最終無奈表示：「唔需要答任何嘢？不如報警，你報呀，管業處係到。」影片至此告一段落。

