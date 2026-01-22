最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮

就早前有網民控訴樓上裝修鑿穿其單位天花的嚴重事故，屋宇署今日（22日）在官方社交專頁發文，強調署方已迅速介入並勒令工程即時停止，署方正嚴肅跟進事件，並考慮對涉事承建商提出檢控，涉事者最高可被判罰款一百萬元及監禁三年。涉事為一私人住宅樓宇，被鑿穿為浴室地台樓板。

相關熱話：天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮

網紅裝修師傅被指肇禍後卸膊：樓上嘅事唔使同你交代

該事件源於有市民在社交平台發文，指其單位因樓上進行維修工程，導致廁所天花被鑿穿一個大洞，石屎剝落，甚至能直接望穿樓上，情況堪虞。

事主更指，負責工程的為一位薄有名氣的裝修界網絡紅人（KOL），但其處理手法令人失望，但當被追問具體維修方法時，對方卻支吾以對，更拋出一句：「樓上既事唔需要同樓下交代、樓下無權去監督樓上點做」，並意圖以簡單方式草草了事，令事主無法接受。

裝修鑿穿天花樓板 現場最新畫面曝光！↓↓↓↓

事件曝光後，引起網民熱烈討論，不少人直斥事件嚴重，認為已超出一般裝修工程的範圍，涉及樓宇結構安全，並強烈建議事主立即向屋宇署求助。

屋宇署今日（22日）在其官方facebook專頁發文，並公開現場情況的最新相片，署方強調任何涉及樓宇安全的裝修工程，相關人士（包括業權人）均須負上法律責任。署方更引用《建築物條例》，指出違例者最高可被判罰款一百萬元及監禁三年。

屋宇署介入調查勒令停工

屋宇署在帖文中指出，署方收到相關消息後，已即時派員視察，經調查後，發現該單位地台樓板被鑿穿，評估後確認整體樓宇結構無明顯危險。

署方已即時要求承建商停止所有工程，並已向該單位的業主發出命令，責令其必須按照原有的批准圖則，將被破壞的結構部分恢復原狀。署方強調，將會繼續密切跟進此個案，包括對涉事的承建商提出檢控或展開紀律處分等後續行動。

署方在公告中嚴正重申，根據《建築物條例》第40(2B)條，任何與建築工程直接有關的人士（包括業權人），如進行工程方式導致任何人受傷或任何財產損毀，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款一百萬元同監禁三年。事實上，屋宇署經常提醒所有專業人士同承建商必須確保建築工程安全，若發現有人違反《建築物條例》的規定，屋宇署會嚴肅處理。

屋宇署呼籲，市民在進行任何裝修工程，都應確保工程合法及安全地進行。

相關熱話：

天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮