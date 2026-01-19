天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮

有網民在社交平台發相發帖作大控訴，指因樓上單位進行維修工程，其廁所天花慘遭打穿一個大窿，和樓上竟可相對而望，石屎剝落，情況岌岌可危。事主批評，負責工程的師傅竟是一位經常在網上拍片教學的KOL，惟其處理手法卻令人大失所望，引發網民熱議。

天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代↓↓↓↓

有網民在「一個裝修佬, C-Fu Chan」FB專頁發帖表示，其單位一直受樓上滲水問題困擾，「11月初開始個天花嚴重到日日滴水，沖涼去廁所都擔心隨時有石屎跌落黎」，生活在惶恐之中，甚至為此取消了旅行計劃。

滲水變「落雨」 巨響後天花穿窿

直至近日情況惡化至「好似落雨咁」，樓上業主才終於正視問題，聘請裝修公司施工。豈料，工程開始後迎來更大惡夢。

事主憶述：「到咗11點左右，一聲巨響，成舊石屎壓到假天花變晒型，啲石屎碎跌到成個廁所都係！」從事主上載的相片可見，情況確實駭人。其中一張由樓下向上拍攝的相片，清楚見到天花板上一個巨大的破洞，水泥塊搖搖欲墜，數條鋼筋已嚴重鏽蝕、變黑甚至斷裂，相中清晰可見，被鑿穿的破洞位置更能直接望穿樓上，場面觸目驚心。

另一張從樓上單位向下拍攝的相片，則顯示地板被鑿開一個大窿，同樣可見鏽跡斑斑的鋼筋，並能透過破洞窺見樓下廁所的假天花。

網紅師傅被指講一套做一套 拒交代維修方案

事主指，樓上工程公司的負責人竟是一位薄有名氣的網紅，「成日上電視、係YouTube都成日拍片教大家維修，又開班教人野、又成立義工隊去幫助弱勢社群&老人家」，然而，該師傅的處事態度卻被指「講一套做一套」。

事主稱對方口頭上承諾會妥善處理，但當追問具體維修方法時，對方卻支吾以對，更拋出一句：「樓上既事唔需要同樓下交代、樓下無權去監督樓上點做」，並意圖以「落黎樓下放塊木板再係樓上倒石屎」的簡單方式了事，令事主無法接受。

真正專業師傅無暇每日拍片？網民齊轟：應即報屋宇署！

帖文一出引發熱烈迴響，帖文被分享到多個裝修群組，不少人直指事件嚴重性：「打穿咗樓板涉及樓宇結構安全，需要一級小型工程修葺，重新釘板扎鐵，結構工程師...而唔係求其補番就算數！」

大部分留言均認為問題已「超出裝修佬的能力範圍」，強烈建議事主立即向屋宇署求助，「直接揾BD啦！」、「報屋宇處+照片證明，cc報社/東張西望」。

對於該網紅師傅的身份，網民亦議論紛紛，不少人留言要求「開名啦，please」，以免「搞到其他人躺着中槍」，有網民諷刺道：「D人成日睇到youtube嗰d師傅點勁點勁，現在就是1個好好嘅例子！！」直言真正專業的師傅根本無暇每日拍片。

來源：「一個裝修佬, C-Fu Chan」＠facebook