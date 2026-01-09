車資$37.4乘客俾$40 一句說話惹免找誤會 醒目的士司機咁樣化解｜Juicy叮

一名的士司機早前因為乘客付款時的一句模棱兩可說話，出現免找誤會，差點被對方以為撒賴唔找錢。幸而司機醒目應變快，才免卻一場可能出現的爭執。詳情見下圖及下文：

車資$37.4乘客俾$40 一句說話惹免找誤會 醒目的士司機咁樣化解逐張睇↓↓↓↓

樓主：我話誤會咗以為唔使找

樓主上月底在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖講述誤會發生的經過，指「琴晚載個客到達目的地，車資$37.4，客俾$40同我講OK喇，咁咪講多謝等佢落車，點知等咗陣都唔落車，問佢做乜嘢，佢話唔使找錢呀，我話誤會咗以為唔使找，拿拿聲找返$3俾佢」。

樓主高情商的處理方式獲網民大讚，有網民認為乘客的「OK喇」確實容易引起誤會，樓主的應對方式堪稱「醒目」。但有網民提醒，應找回「2.6元」，而非3元，實情找多了。

資深的哥：係咪都做摷錢動作先

也有資深的士司機在回應時分享處理類似情況的經驗，其中一人教路，其個人做法是「係咪都做出摷錢呢個動作先」，如果乘客需要找續，「一定會定格等埋你」，若毋須找續，「多數擺低錢就頭也不回執嘢走」，即使乘客動作慢，若遞錢給他他也不會接，或會直接說「唔洗喇」。

有行家附和「我次次都攞隻手喺個散紙兜度執緊散紙，個客唔收，個客就會走咗，要找嗰啲乘客一定坐定定喺度等你找埋錢先起身，所以唔會誤會」。

網民：我通常講收$40

另一行家也認同此做法，強調「就算要找9毫，我都慣咗摷緊9毫先，通常啲客都話唔使㗎喇，就算係（要找）就照找9毫，唔好俾人有位入」。

有網民則以乘客身分留言，指「我通常講收$40，然後司機會講多謝，未試過有誤會」；有人則批評涉事乘客，直言「係個客表達能力有問題啫」。有網民於是出來主持公道，稱「正常者，找足係應份，俾多咪多謝」。



