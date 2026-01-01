神奇變色月亮！ 橙紅色變灰白色 穿過大廈後唔同咗樣？ 天文台「揭穿」箇中橋妙｜Juicy叮

本港上空早前出現了「神奇變色月亮」，由最初的橙紅色，在穿過一幢大廈後變成變灰白色。因應成個月亮唔同咗樣，天文台「揭穿」箇中橋妙。詳情見下圖及下文：

神奇變色月亮！ 橙紅色變灰白色 穿過大廈後唔同咗樣？ 逐張睇↓↓↓↓

一齊欣賞月亮 圓滿結束2025

天文台早前在facebook專頁發布以「🌙月亮係咩色？」為題的facebook reels（臉書連續短片），轉載網民早前在尖沙嘴拍攝到的月出片段。

天文台的帖文指，「年尾一齊欣賞月亮💖圓滿地結束2025啦！平時月亮多數係灰灰白白，但月出時就會睇落紅紅橙橙😮，其實月亮嘅顏色變化係同佢喺天空嘅位置有關㗎！」

天文台解構橙紅色月亮

天文台解釋，「當月亮較貼近地平線時，由於仰角較低，光線要穿過較厚嘅大氣層，就導致大部分波長較短嘅紫藍色光線被散射走，剩返波長較長嘅橙色同紅色光線，所以就會見到橙紅色嘅月亮喇🌕！睇縮時片段就可以留意到，當月亮升得越來越高，顏色亦變得越來越淡啦~（攝：Joseph Leung / 2025年12月6日 / 尖沙咀 / #CWOS）#雷利散射 #社區天氣觀測計劃 #月亮 #賞月想知幾時月出月落？留意天文觀測天氣資訊：https://url.hko.hk/hyVPrGkE」」。

天文台官網查月出月落時間

回應的網民除了稱讚美景外，還心水清地指，月亮「經過瑰麗酒店後月亮變白了」。而根據天文台官網的「天文觀測天氣資訊」，可以翻查到星體出沒時間，包括日出、日落；月出、月落；水星出、水星落；金星出、金星落；火星出、火星落；木星出、木星落，和土星出、土星落。

