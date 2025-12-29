大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮

有懷孕港媽在社交平台上大吐苦水，控訴奶奶在冬至當日的「世界級」自私行為，她怒插奶奶患上「正日癌」，竟讓腹大便便的她在冬至夜晚「慘被流放街頭」，事件引發網民熱議，當一眾網民義憤填膺之際，案情卻在眾人「抽絲剝繭」下急轉直下，揭發出一個比奶奶更令人心寒的真相。

該位港媽在社交平台發文憶述冬至當晚，其奶奶「正日癌」發作，堅持要做正日，要求兒子必須回家吃飯。樓主體諒丈夫，讓他早收工「交人」，到奶奶家做節食飯。

這冬至飯原定晚上9時完結，樓主丈夫可以離開，與已和朋友吃完飯、腹大便便的樓主會合回家。誰知，這頓飯竟由晚上6點吃到10點半，足足接近5個小時。

冬至夜大肚街頭苦等 奶奶被斥「正日癌」末期

樓主在帖文中怒轟：「做節就係奶奶最Ｘ街既日子。」她憶述，奶奶為了拖延兒子離開，竟「出口術」要老公駕車送外婆回家，但又遲遲不肯下樓，令老公在樓下乾等一小時。

結果樓主由原定9點等到10點半，懷著身孕在寒風中由期待變絕望，她形容自己「大住肚都流落街頭等老公」。

懷著身孕的樓主在街上苦等，最後致電丈夫，但丈夫卻在電話中「避而不答、話走緊」，樓主最終心灰意冷，選擇自行搭車回家。

樓主感到極度委屈：「我大緊肚，奶奶明知我一個大肚婆係街等緊老公都唔放人，真心超X街。」更令她心酸的是，樓主自己的媽媽看到女兒的慘況，決定不再啞忍，宣告「決定以後每年都正日做節，唔會再讓奶奶呢種X街，讓完，對方只會老奉同越嚟越過分。」

網民：奶奶極品 老公更是問題核心

帖文一出旋即引爆留言區，不少人妻對「正日癌」一詞深感共鳴，紛紛留言力撐，直斥「你嗰個咁嘅奶奶心理變態」、「正日癌係絕症，無得醫」。

然而，討論的風向很快轉變，更多網民將矛頭指向在這場風波中近乎「隱形」的丈夫，認為他才是真正的「心寒真相」，不少留言指出：「有個X街奶奶，當然因為有個X街老公」、「你老公廢到，係有心就直接講約咗老婆」、「最大問題係你奶奶，但你老公都好有問題」。

此一「真相」，亦由樓主親口證實，當網民指出丈夫問題時，她竟表示同意，她坦言丈夫並非愚鈍，而是選擇性「孝順」：「佢好醒，完全知道老母玩嘢，只係選擇得罪老婆而縱（容）老母」，這份「清醒的懦弱」更讓一眾網民看不過眼，形容他是「媽寶」、「未戒奶」。

樓主在回覆留言中透露，其實丈夫在沒有奶奶干預時，是個好伴侶：「奶奶不存在個（果）陣，佢係90分嘅情人同老公」，但一遇到婆媳問題就「潛水」，這種反差讓她更加失望和無助。

人妻絕地反擊：「將來有更好選擇亦唔會留戀」

面對奶奶的刁難與丈夫的無能，樓主在與網民的互動中，似乎也找到了宣洩的出口和反擊的勇氣，她表示已經對丈夫「冷處理中」，更揚言：「約晒朋友晚晚食飯，唔到12am唔會番去，老公仔你咪晚晚番去搵老母陪。」

對於未來，她亦不再啞忍，特別是為了腹中塊肉，態度變得強硬：「唔使旨意搞我個仔，反面」，她更對一位有類似經歷的網民說：「將來有更好選擇我亦唔會留戀，帶埋個仔走人，完」，似乎已為最壞的情況做好心理準備。

