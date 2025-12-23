月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮

一名女網民在社交平台發文，大呻自己飽受父母情緒勒索，即使月入$35,000，仍要「嘔15k家用」，壓力爆煲，女事主的妹妹打算分擔部分家用，結果觸發父母「起曬鋼」，換來一輪令人難堪的罵語，包括批評女事主「俾得幾個錢施捨」。

樓主每月付出逾四成收入做家用，她透露父母其實每月均有穩定工作收入，網民得知其父母真實收入後紛紛嚇窒，怒轟：「根本當個女係ATM！」帖文引來大量網民共鳴及獻計。

月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM↓↓↓↓

有女網民在社交平台發帖表示，自己「好羡慕啲屋企父母對子女0經濟回報期望」的人，她自18歲起已沒有問家裡要錢，學費靠政府，更邊做兼職邊每月給家裡$2,000。如今投身社會，月薪$35,000，每月家用高達$15,000，但父母仍不滿足。

啞忍多年 妹願分擔家用引爆衝突

她寫道，父母不但反對她去旅行，認為她「日日出街洗曬啲錢，仲不如俾黎做家用」，更直言她給得不夠多。最令她心淡的是，當妹妹提出想分擔一半家用時，父母竟大發雷霆，更爆出連串情緒勒索的說話：「搬出去唔洗俾伙食養我哋？」、「你係咪以為俾得幾個錢拖捨俾我地？」、「咁姐係逼我地冇人理做乞丐靠政府」。

樓主坦言：「呢啲說話係唔會令我想俾多啲錢，只會覺得更加堅定有能力就搬出去住」。

更令人驚訝的是，樓主補充指，父母兩人均有兼職工作，「每人都有月入起碼14k」，換言之，父母二人合共月入近三萬，但依然對女兒的薪金虎視眈眈。她曾嘗試提出直接負責家中租、水、電、煤等開支，卻被要求連買餸、日用品等所有費用一併「負責埋」，令她大感不合理：「你哋人工就唔洗拎出嚟完全係自用就得？邊到合理㗎」。

網民驚訝：父母「自己有職業，仲虎視眈眈你啲錢」

帖文一出，大批網民「睇唔過眼」，紛紛留言力撐樓主，並狠批其父母的行為，有網民一句「當子女ATM」獲得大量共鳴，不少網民又炮轟：「四肢健全行得做得pt仲要問個女攞15k真係cls」、「即係你屋企人依家仲返緊工仲要食你萬$5家用？」。有網民亦諷刺道：「佢2個既人工做零用架，咁爽？」，直斥父母「自己有職業，仲虎視眈眈你啲錢」，食相極度難看。

不少網民認為樓主父母的想法源於過時的「養兒防老」觀念，直斥是「窮人+傳統思想父母先會咁」、「好藍領父母feel」。有網民指出「養兒防老係以前農業社會觀念」，在現今知識型社會及人均壽命延長下，這種觀念早已不合時宜，可惜「呢類上一代知識差距過大導致溝通唔到真係好常見」。

網民：養兒防老已過時？

大部分留言都建議樓主盡快「止蝕」，搬走自住：「15k出去租會更開心」、「直接搬走, 淨係每月俾5千佢哋當零用」，更有人開玩笑建議「煩一句扣$1k家用」。有網民又謂，真正的愛不是枷鎖：「真心錫仔女嘅父母唔會要佢哋俾咁多家用，反而會擔心佢哋夠唔夠錢駛...唔好俾佢哋情緒勒索。」

有人更提醒樓主，這種家庭壓力甚至可能影響她未來的感情生活，「是男仔聽完你個story都要捻下追不追你」，勸她要為自己著想。

面對父母的需索無度，樓主表示已下定決心搬走，並立志「唔好復刻我嘅父母係我嘅子女身上」。

來源：Threads