房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：14:12 2025-12-18 HKT
發佈時間：14:12 2025-12-18 HKT

一位女網民在網上分享自己房間被母親長期用作「親戚賓館」，她「出嚟社會」工作後，如何毅然用自己積蓄，先斬後奏進行「大反擊」，奪回房間主權，結果「事後老母有發癲嘈」，但半年後的今日，這一「反擊」竟有意外收獲。

房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲↓↓↓↓

這位女網民在社交平台發相發帖表示，從小到大，她的房間佈置全由母親決定，而母親唯一的堅持，就是房內必須放置一張上下格雙層床。

樓主無奈地表示：「目的就係等啲大陸親戚嚟香港，可以比（畀）佢熱情請翻屋企款待，而上格床，就可以借比（畀）班親戚訓（瞓）。」在母親絕對的「實用」主義面前，樓主感到自己的意願被徹底忽視，「我一個小女孩既喜好與意願，簡直係輕如鴻毛。」

她憶述，兒時多次抗議，結果總是「大吵反枱收場」，更甚的是，當親戚到訪時，下格床要睡兩至三人，樓主自己被趕到上格床，客廳和地下還要打地鋪，整個家被擠得水洩不通，讓她苦不堪言：「啲大陸親戚黎親老馮住我屋企，一家6口，仲要勁嘈又早起，基本上班友黎（嚟），我都會即刻租酒店。」這種犧牲自我、遷就「親戚」的生活，令她對自己的家「0歸屬感」。

「先斬後奏」豪擲積蓄「一炮」反擊

踏入社會工作後，樓主有經濟收入，決定來一場「先斬後奏」的反擊，她表示：「我用自己錢一炮劈換晒所有嘢，完全冇同老母商量。」她先在網上找內地公司訂造全套心儀的傢俬，並在傢俬付運前，安排好油漆、燈掣、冷氣等工程。

樓主憶述，當清拆師傅上門時，母親才驚覺一切已成定局：「我請人上嚟拆晒原先嘅所有傢俬，佢好驚訝咁見住啲大隻仔半個鐘內拆晒傢俬了。」在短短一星期內，花費數萬元的房間改造工程順利完成，一個全新的空間就此誕生。

房間大變身 踢走上下格床變心靈庇護所

從樓主分享的多張房間裝修前後的相片可見，房間的轉變堪稱天壤之別，裝修前，房間是一張笨重的木紋色上下格床，空間感狹窄。

裝修後，整間房以純白色為主調，那張樓主厭惡多年、「賓館必備」的上下格床，被一張舒適的單人床取代，樓主並沿牆身訂造了衣櫃、書枱和儲物櫃，空間感大增。

奪回房間主權 意外修補母女關係

成功奪回房間主權後，樓主爆粗直言那種感覺「真係好X7爽」，她每次外出都會鎖上房門，大陸親戚再來訪時，只能睡在客廳，她表示，寧願自己花錢租酒店，也絕不讓出房間，「有間吉房但就係唔俾佢哋瞓」。

由於先斬後奏，樓主坦言，起初母親對此大發雷霆，「有發癲嘈」，但意想不到的是，半年過去，現在母親的態度竟180度轉變，「我老母而加好滿意同鍾意我間房～仲話好彩唔係雙層床～ 甚至想我幫佢搞埋佢間房」。這次「反擊」非但沒有破壞母女關係，反而讓關係變得更好。樓主感動地表示，母親向她保證，即使將來結婚，「佢都會留起呢間房比（畀）我，所以假設我將來離婚破產，好慘既，我都有個舒服既地方訓（瞓）同匿埋～」

現在，這個小天地已成為她心靈的庇護所：「而加一唔開心，起房聞住自己既味，開床尾燈，播住歌，個人就會好幸福，唔開心既野就好似消失左咁。」

網民大讚樓主： 「好多父母為咗面子慷他人之慨」

帖文觸動了大量有類似經歷的網民，紛紛留言表示：「完全明白！」，不少人分享自己被迫讓出房間給親戚、私人空間被侵犯的「童年陰影」，有網民指出：「好多父母為咗自己面子，成日慷他人之慨，要自己仔女受委屈。」

不少人對樓主的行動力表示欣賞，大讚她「好叻女」、「夠薑」，並對她新房間的品味讚不絕口：「整得好靚」、「好有taste」、「話你知啦，我淨睇字都覺得好X7爽，恭喜」。

來源：000.km___＠Threads

同場加映：亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開↓↓↓↓

 

 

