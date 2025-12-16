亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮

「爸爸已經走咗一年......但他的東西仍然用紅白藍大袋收起......」，有女網民今日（16日）半夜凌晨在社交平台發文，道盡了對已故父親的無盡思念與不捨，這沉重的紅白藍袋令不少網民淚腺瞬間崩潰，亦揭開了孝順子女的「最痛秘密」，引來全網共鳴。

亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開↓↓↓↓

一位女網民今日（16日）凌晨於「Carers Voice照顧者大大聲」FB專頁，寫下了她對亡父最深沉的思念：「爸爸已經走咗一年，亦已經安放係石門（石門靈灰安置所），但他的東西仍然用紅白藍大袋收起，不捨得掉亦不敢打開睇(怕會忍唔住)。」

從樓主的帖文中，可以深深感到這個紅白藍袋，裝著的滿是對亡父回憶，也鎖著難以承受的悲傷。

喪親者不願觸碰的痛：「我連打開的勇氣都無」

帖文一出激起巨大迴響，不少網民感同身受地分享，反映樓主那種「怕會忍唔住」的心情，原來並非孤例，而是無數孝順子女一種普遍的「最痛秘密」。

有網民坦言，母親離世一年半後，自己才終於鼓起勇氣整理她的衣櫃，那種「執起每一件媽咪著過既衫，心裏還是依依不捨」的感覺，讓無數人為之動容。

另一位網民亦傷感地表示，因陪葬品放不下，父親的遺物只能「放咗在個大行李箱中」，至今「我連打開行李箱的勇氣都無」。

回憶如何安放？過來人：如皮膚受傷...

面對這份共同的傷痛，網民們的溫暖也如潮水般湧來，有人勸解道：「慢慢吧，跟隨自己感覺/心鬆一點後才去安排如何安置。」

一位網民將這種悲傷比喻為皮膚受傷，「一開始好痛，消毒包好後會慢慢無咁痛，好番嗰層皮會變厚，時間會慢慢將痛沖淡。」

這份智慧，正是從痛苦中積累而來。因此，許多人都認為，處理遺物無需強迫，「隨順因緣，慢慢來」，當自己有足夠的心理準備時再行動也不遲。

「最好的回憶，永遠在心中」

至親那些充滿回憶的遺物，該何去何從？有網民認為，最好的紀念是放在心中，而物品則可以「留部份留個念想就好」，比較新的衣物不妨捐贈出去，讓愛意延續，畢竟「所有物品都係身外物，最好嘅回憶永遠在心中」。

有人選擇將這份思念化為家中的一道風景，建議「可選一些重要又代表他的遺物，放在家中一個小小的角落作紀念」。

一位網友分享，他離世十三年的父親鍾愛音響，至今那些器材還放在原位，雖然早已不再啟動，但「偶然看到它便會想起跟先父的有趣往事」。除了實物，數碼足跡的處理也同樣重要。

經歷喪親之痛時，亦要防止有人乘虛而入，有人溫馨提醒，親人走後「記得將他們whatsapp及微信類特別是支付戶口一定要刪除帳戶」，以免日後電話號碼被重用時引發不必要的麻煩，但同時，網民提醒記得保留那些珍貴的語音記錄，因為那是思念時最好的慰藉。

來源：Carers Voice照顧者大大聲＠Facebook



