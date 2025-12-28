台灣宜蘭7級地震｜在台港人嚇親 首次感受地震 間房突然好似海盗船咁搖｜Juicy叮

台灣宜蘭對開海域昨日（27日）深夜發生7級地震，全台多處有明顯震動，不少正身處台灣的香港人也受驚，事後在網上報平安，同時分享了地震發生時手足無措的親身經歷，當中有人指地震發生一刻「房間突然好似海盗船咁搖」。詳情見下圖及下文：

樓主：間房突然好似海盗船咁搖

地震發生後，香港天文台昨晚表示，接獲超過100名市民報告在港有震感。身處台灣的港人震感自然更加強烈。其中一名在台灣的港人昨晚11時46分便在社交平台Threads以「台灣地震」為題發帖，留言指「有冇香港人而家喺台灣？揮手區👋🏻👋🏻*大家報個平安*」。

樓主接著自爆情況「第一次感受到地震，真係嚇親！小朋友喺度玩玩下，間房突然好似海盗船咁搖，嚇到跑過嚟攬到實一實，驚到唔敢瞓😣」。

網民：在酒店食鹽水雞 沙發吊燈窗簾齊搖

有身處台灣的港人也是頭一遭親身經歷地震。一位旅客留言「剛才晃的時候我在酒店沙發食緊鹽水雞，沙發在搖，吊燈、窗簾在搖，搖了差不多1分鐘」，這是他「人生中第一次經歷」，幸而「沒事沒事」。

另一位港人抵達台灣當日便遇上今次地震，直言「今日才到，勁震勁耐，第一次感受地震，驚驚！」；一名來自澳門的旅客也留言稱「我係澳門人，現在都喺台灣，第一次感受到地震，有啲嚇親😑」。

還有人稱「人在桃園，今次真係勁大，部電視搖到要扶住」、「祝平安！昨晚剛震我嚇倒到撲在桌板下抱頭避震，幸新北無大礙，原來香港也有震感...」。

網民：瞓緊覺嚇到醒咗

不少回應的在台港人指，是在睡夢中被地震嚇醒。有網民表示「Me（我）!!!!瞓緊覺嚇到醒咗😭😭😭」，還有網民自爆私隱，甜絲絲地指「嗰陣啱啱熄燈kiss（錫）老公say good night（講晚安）」，但下一秒「警報之後開始震，即刻爬起身開燈，到依家都未瞓得著😂」。

網民：酒吧入面啲女仔尖叫

身在台灣不同地區的港人熱心分享震感。有人指「人在花蓮，剛好在洗衣店，搖咗幾下，意識到係地震（因為25號出發時台灣朋友有提及東部有震，所以有點心理準備），叫咗出聲：『嘩！地震』，然後手機警報響起，然後同太太跑咗幾步到馬路，又因為無越震越勁，所以唔係太驚。然後等咗一陣，就停咗」。

有網民則描述地震時台北信義區酒吧內的情況，「地震時我哋經過台北信義區一間酒吧，入面啲女仔係咁尖叫，但係全部人坐定定，繼續飲酒，冇人離開酒吧行出街！」。

有少在台灣人響應報平安：「台中揮手👋🏻平安」、「在宜蘭，平安」、「台北平安👋🏻」、「嘉義平安」。

網民：嚟緊幾日要留意餘震

有經驗的網民則提供應對地震的實用建議，如「嚟緊幾日要留意下餘震，出街嘅話行返入騎樓底會好啲（我住嗰棟大樓今日都甩咗幾塊磚）」，以及「準備好啲重要嘢喺隨手可得位置」。

地震也影響部分遊客的行程。有網民表示「台北平安👋🏻，聽日（28日）仲報咗個klook一日遊，去宜蘭農場，24hrs（小時）內冇得取消，唔知點好」。

資料來源：cathy_choi317＠Threads

