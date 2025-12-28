台灣宜蘭7級地震｜港逾百市民報告震感 網民湧天文台FB講經歷 旺角吊燈搖晃 土瓜灣似火車經過門窗都震｜Juicy叮

台灣宜蘭對開海域昨日（27日）深夜11時許發生7級地震，香港天文台接獲超過100名市民報告，表示在港感到數秒的震動。

不少網民在香港天文台facebook專頁的「有感地震」帖文下留言，表示「震到過嚟」，感受到台灣昨晚的地震。有土瓜灣街坊形容情況「好似火車經過連門窗都震」，有網民則上載在旺角拍攝到的吊燈搖晃短片。詳情見下圖及下文：

台灣宜蘭7級地震｜港逾百市民報告震感 網民湧天文台FB講經歷逐張睇↓↓↓↓

天文台昨晚接逾百市民報告

香港天文台昨晚11時28分發出的「本地有感地震報告」表示「據香港天文台的初步分析，2025年12月27日（星期六）晚上11時05分台灣地區發生一次6.7級地震，震中位於北緯24.65度，東經122.06度附近，即台北之東南約70公里（即距離香港之東北偏東約850公里），震源深度約60公里」。

報告續指「香港天文台接獲超過100名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II（二）度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感」。

網民：九龍西feel到～～

「本地有感地震報告」發布後，不少網民湧入香港天文台facebook專頁的「有感地震」帖文下留言，分享各自的震感。

綜合留言，震感遍佈全港多區。有九龍西的市民表示感到「成分鐘」的搖晃——「九龍西feel（感覺）到～～ 成分鐘😵‍💫」，亦有人形容「搖搖下，停吓，搖吓前後大約都有兩三分鐘」，感覺「今次好明顯」。

元朗區網民稱「元朗住13樓，震得好勁」，有人甚至觀察到家中物件和植物有規律地搖晃——「我14（樓），都維持咗好耐啊，有1分鐘，23:06台灣震，我感受到時係23:10，望住掛喺牆上兩條好輕嘅嘢同裸植物嘅葉喺度搖，坐喺梳化上都好有規律咁咗右咗右搖」。

另有人稱「我喺元朗都感受到震咗勁耐，初初以為頭暈，不過兩個人一齊感受到就唔係了…🙏🏻」。不過，同區居住在30多樓的市民卻「丁點也感覺不到」，也有人留言「我都係元朗，廿幾樓但feel唔到」。

旺角吊燈搖晃

有網民更上載在旺角拍攝到的吊燈搖晃短片，見到吊飾咗搖右擺。另有無表明地區的網民留言，指情況「好恐怖，有少少企唔穩，間屋企咗搖右擺」。

此外，天水圍、葵芳、太子、深水埗、土瓜灣等區均有市民報告感到震動，其中在土瓜灣，有街坊形容「好似火車經過連門窗都震」。有村屋居民則留言「有住村屋地下…好似11點幾feel過搖，以為自己頭暈」。然而，港島東、屯門、藍田、東平洲的網民則表示「無感」。

