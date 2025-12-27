Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德竹棚曬臘肉 「地盤美食家」：食唔食臘味呀喂 網民：入伙有臘肉味？｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：15:45 2025-12-27 HKT
發佈時間：15:45 2025-12-27 HKT

啟德一地盤懷疑有工人在竹棚曬臘肉，並大聲問工友「食唔食臘味呀喂」，被網民調侃為「地盤美食家」，笑問曬過臘肉的地盤，「到時入伙係咪有臘肉味？」。詳情見下圖及下文：

啟德竹棚曬臘肉 「地盤美食家」：食唔食臘味呀喂 網民：入伙有臘肉味？逐張睇↓↓↓↓

樓主：落石矢曬臘肉

樓主本月24日在社交平台Threads以「地盤日常」為題上載短片發帖，留言指「落石矢曬臘肉咩玩法😂😂😂」。

由於短片背景為MegaBox等九龍灣一帶，因而估計地盤位於啟德附近。長約9秒的短片見到，正在進行混凝土澆置（落石矢）的地盤，竹棚一角整整齊齊地掛有約13條長長短短的臘味。片中還聽到工人興高采烈地高喊「喂！食唔食臘味呀喂？」。

英泥風地盤限定口味

被網民質疑照片拍攝時間「幾時㗎？仲有棚網？」時，樓主回應稱是「琴日（23日）㗎囉，即日影嘅」，並強調「我哋棚網都冇偷工減料，全部都有阻燃性，做咩要拆😂」。樓主在回應欄並爆料：「燒焊佬仲專登走去啲臘肉隔離燒焊，等啲燒焊煙飄出嚟煙燻臘肉😂」。

幽默的網民為這些臘肉賦予「地盤限定」的特殊風味，指「地盤的美食家」、「可能石屎味臘肉好食啲」、「屎臘燒」、「英倫…係…英泥風口味」、「石屎味」、「英泥沙風味臘肉」。

說笑過後，網民還是正經地把焦點放回食物衛生方面，批評此舉「好唔衛生😓😓」、「黐線，地盤勁大塵」。「放嗰個位一定無人偷先，不過落石屎都唔收埋，真係有啲狂」，同時擔心「臘肉又滴啲油落石矢度，棟樓可以吸收埋臘肉嘅精華」、「到時入伙係咪有臘肉味？」。

資料來源：sky__1006__＠Threads

相關閱讀：

晾衣架曬逾20條鹹魚臘肉 將軍澳街坊自爆曾拍門造訪 結果意想不到......

公屋晾衣架曬臘肉 鄰居發相公審 網民竟聚焦渠邊呢堆嘢：可恥！

晾衣架曬臘肉鹹香陣陣 網民狂轟自私：豬油滴到成牆都係

石硤尾曬「有漬」底褲同一位置被臘肉搶佔 網民：「一山不能藏二虎」

移英港媽花園曬臘腸：發夢都無諗過識整 網民好奇：陰濕天氣都曬到？

