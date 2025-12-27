啟德竹棚曬臘肉 「地盤美食家」：食唔食臘味呀喂 網民：入伙有臘肉味？｜Juicy叮
更新時間：15:45 2025-12-27 HKT
發佈時間：15:45 2025-12-27 HKT
發佈時間：15:45 2025-12-27 HKT
啟德一地盤懷疑有工人在竹棚曬臘肉，並大聲問工友「食唔食臘味呀喂」，被網民調侃為「地盤美食家」，笑問曬過臘肉的地盤，「到時入伙係咪有臘肉味？」。詳情見下圖及下文：
啟德竹棚曬臘肉 「地盤美食家」：食唔食臘味呀喂 網民：入伙有臘肉味？逐張睇↓↓↓↓
樓主：落石矢曬臘肉
樓主本月24日在社交平台Threads以「地盤日常」為題上載短片發帖，留言指「落石矢曬臘肉咩玩法😂😂😂」。
由於短片背景為MegaBox等九龍灣一帶，因而估計地盤位於啟德附近。長約9秒的短片見到，正在進行混凝土澆置（落石矢）的地盤，竹棚一角整整齊齊地掛有約13條長長短短的臘味。片中還聽到工人興高采烈地高喊「喂！食唔食臘味呀喂？」。
英泥風地盤限定口味
被網民質疑照片拍攝時間「幾時㗎？仲有棚網？」時，樓主回應稱是「琴日（23日）㗎囉，即日影嘅」，並強調「我哋棚網都冇偷工減料，全部都有阻燃性，做咩要拆😂」。樓主在回應欄並爆料：「燒焊佬仲專登走去啲臘肉隔離燒焊，等啲燒焊煙飄出嚟煙燻臘肉😂」。
幽默的網民為這些臘肉賦予「地盤限定」的特殊風味，指「地盤的美食家」、「可能石屎味臘肉好食啲」、「屎臘燒」、「英倫…係…英泥風口味」、「石屎味」、「英泥沙風味臘肉」。
說笑過後，網民還是正經地把焦點放回食物衛生方面，批評此舉「好唔衛生😓😓」、「黐線，地盤勁大塵」。「放嗰個位一定無人偷先，不過落石屎都唔收埋，真係有啲狂」，同時擔心「臘肉又滴啲油落石矢度，棟樓可以吸收埋臘肉嘅精華」、「到時入伙係咪有臘肉味？」。
資料來源：sky__1006__＠Threads
相關閱讀：
晾衣架曬逾20條鹹魚臘肉 將軍澳街坊自爆曾拍門造訪 結果意想不到......
公屋晾衣架曬臘肉 鄰居發相公審 網民竟聚焦渠邊呢堆嘢：可恥！
石硤尾曬「有漬」底褲同一位置被臘肉搶佔 網民：「一山不能藏二虎」
移英港媽花園曬臘腸：發夢都無諗過識整 網民好奇：陰濕天氣都曬到？
最Hit
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
2025-12-26 12:06 HKT
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
2025-12-26 13:14 HKT
71歲「鄭少秋舊愛」跟二婚丈夫貌合神離？罕於香港過聖誕 多張合照氛圍奇怪並不尋常
2025-12-26 11:00 HKT