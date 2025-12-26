Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖誕「地獄禮物」創意偽裝大合集 滑板車唔踩得都食得 電鑽拆開原來係樽酒｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:17 2025-12-26 HKT
發佈時間：11:17 2025-12-26 HKT

聖誕節過後便是拆禮物日，收到的寶貝終於見真貌。有人大喜過望，好端端一把「電風扇」拆開原來是家品禮包，「電腦顯示屏」卻是零食加廁所泵套裝。

聖誕「地獄禮物」貴在創意本身，如今連收到的「滑板車」都食得唔踩得，「電鑽」拆開更加是與電鑽、電器不相干的一樽酒。以下是聖誕「地獄禮物」創意偽裝大合集 ，收集網上流傳送禮者的爆笑小心思——

聖誕「地獄禮物」創意偽裝大合集 滑板車唔踩得都食得 電鑽拆開原來係樽酒逐張睇↓↓↓↓

相關閱讀：

聖誕最伏交換禮物巡禮！網民晒冷「地獄級」創意 1款「絕交級」禮物竟大受歡迎

聖誕交換禮物收到「報警級」咕𠱸？網民晒出「暗黑機關版」更震撼

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
22小時前
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
20小時前
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
2025-12-25 12:03 HKT
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
連鎖酒樓求市奇招！推下午茶$28任食叉燒拉麵+早餐$18.8任添粥品 加配懷舊點心$10.8
飲食
2025-12-25 11:30 HKT
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
01:37
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
21小時前
TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點
TVB硬漢視帝兒子聖誕惹「斷背疑雲」？沙灘狂摸赤裸男友人神情曖昧 演員女友曾疑似露點
影視圈
3小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
影視圈
16小時前
粵車南下︱允車窗「由黑玻璃遮蓋」遭質疑「雙標」 專家及議員：法例嚴重過時 促與時並進
社會
14小時前