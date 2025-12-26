聖誕「地獄禮物」創意偽裝大合集 滑板車唔踩得都食得 電鑽拆開原來係樽酒｜Juicy叮
更新時間：11:17 2025-12-26 HKT
聖誕節過後便是拆禮物日，收到的寶貝終於見真貌。有人大喜過望，好端端一把「電風扇」拆開原來是家品禮包，「電腦顯示屏」卻是零食加廁所泵套裝。
聖誕「地獄禮物」貴在創意本身，如今連收到的「滑板車」都食得唔踩得，「電鑽」拆開更加是與電鑽、電器不相干的一樽酒。以下是聖誕「地獄禮物」創意偽裝大合集 ，收集網上流傳送禮者的爆笑小心思——
聖誕「地獄禮物」創意偽裝大合集 滑板車唔踩得都食得 電鑽拆開原來係樽酒逐張睇↓↓↓↓
