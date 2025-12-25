聖誕最伏交換禮物巡禮！網民晒冷「地獄級」創意 1款「絕交級」禮物竟大受歡迎｜Juicy叮

一年一度聖誕節交換禮物，有人越送越無厘頭，不少收到喊三聲的「地獄級」禮品卻創意100分，其中一款「絕交級」重榜禮物，今年竟然大受網民歡迎，大讚「呢個正！」、「還是太有用了」。詳情見下圖及下文：

樓主上年聖誕節收到30個橙

上年聖誕節收到30個橙爭啲食唔切的樓主，本月20日在社交平台Threads上載攝於超市食米架的相片發帖，滿心歡喜地留言指「聖誕節交換禮物$100budget（預算）已經搵到」，準備展開送禮報仇計畫。

對於樓主別出心裁地準備送出食米，有人回應時直言「絕交」、「準備好絕交了嗎」、「咁大整蠱呀🤣🤣🤣🤣」。但原來有不少網民抱相反看法，坦言「我覺得超越咗我買一箱出前一丁了」、「講真呢個禮物唔算玩嘢，仲好實用，至少擺得又食得，唔係嚟手轉頭掉落垃圾桶嗰啲」。

樓主：物重情意更重

由於獲得支持，樓主壯膽後指：「送杯送相框嗰啲全部自己反省」，並以「物重情意更重」來形容這份「重手禮物」。

力撐送米的網民認為這「太實用」、「人人屋企都需要」、「好正喎呢啲禮物唔怕收」，甚至有人表示「我可能老了，如果有呢啲活動，我真係想收到米⋯⋯」。有網民因為看到此帖文後，立即效仿購買，並想像「聽日放學30幾個人中，其中一個要攞住袋米返屋企就想笑🤣」。

還有人建議分甘同味，指「好似幾實用，每人50粒好自己都有剩」；另有人卻只買細細包的1公斤米「我用報紙包咗第一層，就將佢塞咗落去耳機盒，再包一層」。還有人提議「白米易用呀，你試下糙米紅米粘米」。

聖誕最伏交換禮物巡禮

樓主和不少網民同時分享自己或朋友收過、送過的奇特禮物，實行來個聖誕最伏交換禮物巡禮，當中有網民上載相片展示戰績，包括：耳機盒放維他命C補充劑、15kg嘅洗衣粉、掃把、鑊鏟，甚至有人想當年，自爆送水泥。其他奇葩禮物如下：

•50包鹽；

•我買咗兩張凳；

•我買咗一桶水交換；

•100元買夠兩包英泥；

•送紙巾／廁紙最有用；

•去五金舖買100元螺絲；

•買咗塊廁所板交換禮物；

•我收到呢個——紅色A4紙；

•已經準備好三色豆同西蘭花；

•臘味又如何？坊間有售真空包裝的；

•之前我都有諗過送洗頭水沐浴露🤣；

•有人po（發帖）過生田雞做聖誕禮物；

•當年中學時交換禮物有人買條鹹魚交換；

•我哋班10至40蚊🤣，我買咗皮蛋🤣🤣🤣；

•我試過買兩大支沐浴露，連包裝都冇🤣🤣；

•仍記得見過人哋送一箱（扁盒）麥樂雞醬的震撼；

•啱啱先將呢個15kg嘅洗衣粉送咗出去，聖誕節送禮必備；

•有次買咗好多枝茶去抽獎🎟️，點知回力鏢，自己抽番d茶🤣。

資料來源：ero0121＠Threads、m_k.ly_＠Threads

