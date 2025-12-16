聖誕交換禮物收到「報警級」咕𠱸？網民晒出「暗黑機關版」更震撼｜Juicy叮

聖誕節將至，有網民昨日（15日）分享收到一份極具衝擊性的禮物，令他不禁直呼：「收到呢個想報警！」帖文瞬間引爆網民熱議，更釣出擁用「升級版」的「苦主」，曬出更震撼的「暗黑機關版」。

聖誕交換禮物收到「報警級」咕𠱸 網民晒出「暗黑機關版」更震撼↓↓↓↓

有網民昨（15日）在社交平台發帖表示：「同frd交換聖誕禮物，收到呢個想報警。」

從樓主上載的相片可見，這份禮物是一個印有何伯與新何太深情咀嘴大特寫的咕𠱸，兩人閉眼陶醉的表情佔據了整個咕𠱸，畫面極具視覺衝擊力。

何伯何太世紀之吻咕𠱸

約77歲的何伯與年輕逾30多歲的「新何太」因在電視節目《東張西望》哭訴450萬積蓄被子女取走而成為全城熱話。兩人高調的「愛情」及何太頻出的「金句」，如「你七街瞓，帽再根治我」等，都成為了網民的熱門話題。

帖文一出，網民紛紛留言笑到崩潰，直言「全threads最Kam既聖誕禮物頭十名非你莫屬」，不過，也有人佩服送禮者的「心思」，笑稱「諗到整呢個咕𠱸嘅人，係咪都可以叫做算有心思呢？」。有網民則關心樓主與朋友「絕交未」，樓主大方回應：「未，笑到傻咗。」

高手在民間！珠片版咕𠱸暗藏玄機

正當大家以為「咀嘴咕𠱸」已是極限時，留言區竟有另一位網民分享了去年公司抽獎收到的「升級暗黑版」，從他上載的相片及影片可見，這款咕𠱸更具「玩味」。

其中一款與樓主的咀嘴版設計類同，但更「高級」地採用了珠片物料，而另一款則是「極致癲喪版」，咕𠱸表面鋪滿銀色珠片，乍看之下閃令令，充滿節日氣氛。

然而，當用手在珠片上輕輕一掃，珠片翻動後，竟慢慢浮現出何太的大頭照，以及她那句鏗鏘有力的傳世金句：「你七街瞓, 帽再根治我。」如此別出心裁的「黑科技」設計，令網民歎為觀止，形容是「阿儀攬枕之後又一力作」，更有人笑言這個咕𠱸「幫助減肥...每次食飯前望一望」。

這兩份「何伯何太」主題禮物，似乎成功為今年的聖誕交換禮物大賽立下新標竿，不少網民表示，已經獲得靈感：「D人問可以送咩Ｘ嘢我終於識答」、「今日有idea了，多謝你」。

來源：ltlbosco＠Threads