Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖誕交換禮物收到「報警級」咕𠱸？網民晒出「暗黑機關版」更震撼｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：14:00 2025-12-16 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-16 HKT

聖誕節將至，有網民昨日（15日）分享收到一份極具衝擊性的禮物，令他不禁直呼：「收到呢個想報警！」帖文瞬間引爆網民熱議，更釣出擁用「升級版」的「苦主」，曬出更震撼的「暗黑機關版」。

聖誕交換禮物收到「報警級」咕𠱸 網民晒出「暗黑機關版」更震撼↓↓↓↓

有網民昨（15日）在社交平台發帖表示：「同frd交換聖誕禮物，收到呢個想報警。」

從樓主上載的相片可見，這份禮物是一個印有何伯與新何太深情咀嘴大特寫的咕𠱸，兩人閉眼陶醉的表情佔據了整個咕𠱸，畫面極具視覺衝擊力。

何伯何太世紀之吻咕𠱸

約77歲的何伯與年輕逾30多歲的「新何太」因在電視節目《東張西望》哭訴450萬積蓄被子女取走而成為全城熱話。兩人高調的「愛情」及何太頻出的「金句」，如「你七街瞓，帽再根治我」等，都成為了網民的熱門話題。

帖文一出，網民紛紛留言笑到崩潰，直言「全threads最Kam既聖誕禮物頭十名非你莫屬」，不過，也有人佩服送禮者的「心思」，笑稱「諗到整呢個咕𠱸嘅人，係咪都可以叫做算有心思呢？」。有網民則關心樓主與朋友「絕交未」，樓主大方回應：「未，笑到傻咗。」

高手在民間！珠片版咕𠱸暗藏玄機

正當大家以為「咀嘴咕𠱸」已是極限時，留言區竟有另一位網民分享了去年公司抽獎收到的「升級暗黑版」，從他上載的相片及影片可見，這款咕𠱸更具「玩味」。

其中一款與樓主的咀嘴版設計類同，但更「高級」地採用了珠片物料，而另一款則是「極致癲喪版」，咕𠱸表面鋪滿銀色珠片，乍看之下閃令令，充滿節日氣氛。

然而，當用手在珠片上輕輕一掃，珠片翻動後，竟慢慢浮現出何太的大頭照，以及她那句鏗鏘有力的傳世金句：「你七街瞓, 帽再根治我。」如此別出心裁的「黑科技」設計，令網民歎為觀止，形容是「阿儀攬枕之後又一力作」，更有人笑言這個咕𠱸「幫助減肥...每次食飯前望一望」。

這兩份「何伯何太」主題禮物，似乎成功為今年的聖誕交換禮物大賽立下新標竿，不少網民表示，已經獲得靈感：「D人問可以送咩Ｘ嘢我終於識答」、「今日有idea了，多謝你」。

來源：ltlbosco＠Threads

同場加映：六合彩做散水禮再傳中獎 港女離職亂畫20張送同事 驚見「留畀自己個張中」 收錢咁多↓↓↓↓

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
5小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
18小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
21小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
21小時前
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
16小時前
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
即時中國
6小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
2025-12-15 14:00 HKT
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 附購票方法
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 ( 附購票方法 )
社會
21小時前