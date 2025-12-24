英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮

一位在英國取得數學碩士學位的網民發文慨嘆，在港高學歷人士的求職困境，他畢業回港至今已逾一年仍未能找到工作，帖文引發熱議，有經驗的網民從字裡行間，揪出了一個懷疑是當事人CV、令人意想不到的「致命傷」，指與學歷無關。

英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關↓↓↓↓

有網民本周一（22日）在「裁員炒人消息關注組」FB專頁發文感嘆：「英國讀數學碩士畢業，舊年返香港至今仍未搵到工。」短短一句話，道出了高學歷人士在港求職市場的困境，帖文引來大量網民留言。

面對樓主的困境，不少網民的第一個反應便是奇怪他何以不留在當地發展，直接問道：「點解唔留英？」網民認為，既然在英國讀書，理應留在當地發展。

點解唔留英？網民披露當地實況...

樓主就此未有回應，但有熟悉英國情況的網民則點出當地艱難的就業現況：「英國160萬人爭7x萬職位，新畢業好難搵嘢做。」有人更表示「全世界都講人事」，即使在英國，如果「唔識人根本連見文職機會都冇」，留言指就算留英，對新畢業生而言都是一場求職硬仗。

帖文中，最引人爭議的焦點之一，便是數學這門學科在當今社會的價值，不少網民悲觀地認為，數學的計算功能已被AI完全取代，「ai計快啲」、「AI已經取代」，更有人直言，以前保險公司最愛搶數學人才，「依家AI」。

AI世代下數學已死？

不過，另一批網民則不認同這種看法，有網民引用被譽為「AI之王」的Nvidia創辦人的話指出，「以前係computer science，未來係maths and physics」。

有網民又精闢地指出：「數學唔係用嚟計數㗎，你問丘成桐計數快唔快，佢真係會閙你㗎！霍金諗到一啲好高深的理論，佢就搵丘成桐幫手如何用數學表達同推導佢嘅理論，呢啲先係數學的存在價值，呢啲理論先前都未有，AI自己都未學過，點幫手呀？」

這番言論獲不少網民認同，指高階數學的真正價值在於邏輯、建模與創造，而非單純的運算，「AI係取代唔到數學modelling」。

有何出路？網民獻計...

熱心的網民也為樓主提供了各種出路建議，最主流的出路是指向教育界，例如「be a teacher at university」或「自己開補習班」。有網民分享身邊實例：「我姪仔牛津數字碩士畢業，返來做咗一年RA（研究助理），而家再讀PHD」，建議樓主繼續深造，向學術研究發展。

另外，不少網民提出了更「貼地」的建議，認為樓主應放下身段，有人直言「香港唔會搵唔到工，只有你唔肯做嘅工」，建議他考慮「老師/保險/物業管理/地產」，甚至是「警察」、「保安」或「外賣佬」。

在一片嚴肅的討論中，也有網民提出「奇招」，笑言數學好應該去「認真研究彩票」，因為「外國就有人因為數學叻破解彩了票漏洞，嬴了一大筆」。

高學歷求職遇困 問題癥結是...

討論的最後，矛頭也指向了樓主高學歷卻有一年仍未找到工作的原因，有經驗的網民指出，問題的癥結點，根本不在於CV上的「數學碩士」這行字，而在於樓主目前這段長達一年的「職涯空窗期」（Employment Gap）。

該網民指出：「如果我係僱主見到咁大段時間都冇工作，印象分都已經差晒。」有網民進一步質問樓主：「你揀呢科來讀之前，有無規劃好career path？」他們指這段空白期，似乎印證了當事人規劃的缺失。

一些網民又認為問題出自樓主自身，懷疑樓主「眼高手低，以為有外國學歷好巴閉」，直指「心態唔改變，5年後都係搵唔到工做」。

不過，也有網民將矛頭指向香港現時的社會環境，認為競爭過於激烈，需要與「高才、專才、優才、外勞爭.....」，感嘆這是一個「識人好過識字嘅時代」。

網民籲別灰心：只係暫時未遇到伯樂

不少人留言為樓主打氣，鼓勵他積極找尋工作，終有出頭天：「......你肯讀到碩士畢業已經好犀利，呢份堅持本身已經贏咗好多人，只係暫時未遇到伯樂啫，唔好灰心！」

有人更勉勵他將「致命傷」轉化為人生路上短暫的「逗號」，「呢一年嘅空白，唔係你嘅『致命傷』，最多只係一個『逗號』，人生流流長，邊個冇試過卡關？最緊要唔好俾呢個逗號，變成你心中嘅句號。」



