嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮

有港女昨日（1日）在社交平台發文，控訴公司人事部職員（HR）在其嫲嫲過身後，竟以「非直系家屬」為由，拒絕批出喪假：「原來我嫲嫲唔係我直系家屬，原來HR唔會講任何野慰問。」事件引發網民嘩然。

嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！↓↓↓↓

有女網民昨日（1日）下午在社交平台發文控訴其任職公司人事部職員，拒絕就其嫲嫲離世批出喪假，她在帖文中寫道：「原來我嫲嫲唔係我直系家屬，原來HR唔會講任何野慰問，原來可以咁冇人性。」

樓主同時上載了一張與公司HR的對話截圖，曝光HR的涼薄對話。從截圖對話可見，樓主向HR表示因嫲嫲「啱啱過咗身」，需要請喪假處理後事，「想問下公司喪假有幾多日。」

HR卻冷冰冰地回覆：「抱歉啊，ＸＸ，嫲嫲不屬於直系家屬，並不可以行使喪假。」

HR温提可能影響勤工獎

HR不但沒有一句慰問，更再「溫馨提示」樓主無安公司規定請假有可能影響領取勤工獎：「想提提你之後要拎假嘅話，需要預先申請假期先符合資格領取勤工獎。」

HR隨即再發給樓主員工手冊截圖，重申：「員工手冊Mark咗只限直系家屬。」

樓主無奈回覆，想取消原定已申請的喪假，HR繼續冷冰冰的回覆，傳來「撤銷假期申請表」表示：「需要填銷假紙並由主管簽署確認，唔該。」

整個對話中，HR零慰問，更「溫馨提示」會扣錢（勤工獎），冷血的回應令樓主及一眾網民感到心寒。

事主稱之前請病假 被問：「點解要病」

事件在網上極速發酵，有眼利的網民憑著對話截圖中模糊的公司標誌，認出該公司為太子的一間獸醫診所。樓主未有否認，但強調：「我認識嘅同事上司都好好，我只係評論HR」。她更補充，之前請病假亦曾被刻薄對待，「請一扣三，仲問我點解要病」。

諷刺的是，樓主日前才分享過該診所派出流動獸醫診所專車，到大埔宏福苑火災現場支援受影響的貓狗，當時的善舉與今次對待員工的冷漠形成強烈對比。

帖文引來大量網民留言，不少網民怒轟該公司及HR「CLS（黐線）」、「毫無人性」。一名自稱是樓主前同事的網民更留言大爆內幕，指該公司的HR部門問題多多，經常「揸住雞毛當令箭」，並建議樓主可引用勞工處守則與公司對質。

網民：政府對「直系親屬」定義包括嫲嫲

有網民亦提供實際建議，著樓主將政府對「直系親屬」的官方定義傳送給HR。根據網民提供的截圖，《家庭崗位歧視條例》的定義中，「直系親屬」是指僱員的配偶、父母、子女、兄弟、姊妹、祖父母、外祖父母、孫、外孫等。

不少網民亦分享自己過去，與樓主一樣請喪假被為難的慘痛經歷，有NGO員工控訴表示：「我外公走了，公司SM同HR話外公唔entitle喪假，我請AL佢話係unplanned，要早一個月申請。我問佢係咪要我預知外公幾時死，佢竟然叫我下次有屋企人走，最好就一就唔好撞正開會。」

有銀行員工則表示：「我老竇死咗，老細話『唔覺得你有需要』，唔批足10日恩恤假。一年後佢阿媽死咗，佢自己就請咗一個月。」

有網民撐HR：佢只係直接講事實

不過，亦有部分網民認為HR只是按本子辦事，並無過錯：「我唔覺得HR有問題...佢只係直接講事實，俾返公司指引你睇。...唔好將個人情感期望，放向工作上吧！」

有網民指出，不少公司的員工手冊會列明恩恤假所涵蓋的親屬，入職時員工亦已同意遵守。「若公司policy唔包嫲嫲，又唔可以話個HR係錯。」

一名自稱也是HR的網民表示，恩恤假並非勞工法例保障，公司有權自行定義，勞工處亦未必能介入。她慨嘆：「我係好同意係呢個時代，公司係好應該考慮多啲呢啲情況...更希望勞工法例唔好咁落後。」

樓主嫲嫲是否宏福苑火災死難者惹猜測

由於樓主發帖控訴至親離世未獲批喪假，適逢大埔宏福苑嚴重火災，有網民猜測樓主的嫲嫲是否火災的死難者，樓主未有回應，有網民則認為「應該唔係」「有寫係大埔災民家屬？」

有網民在討論區留言指：「如果係災民家屬，我覺得應該酌情處理」。不過，從對話中可見，大部分網民認為即使不是災民，公司亦應在員工辦理家人喪事時給予基本的人情和彈性，正如其中一位網民所言：「人之所以係人，因為有血有肉有感覺，理應要比冰冷既制度更彈性」。

政府僱員「恩恤假」範圍包括嫲嫲

根據香港的《僱傭條例》，恩恤假並非法定假期，而是由僱主自行決定是否提供及其具體安排。政府僱員從2024年4月1日起，可享有最多3天的恩恤假，恩恤假的親屬範圍，包括父母、祖父母、子女、配偶及配偶的父母、女婿/媳婦、孫/外孫等。

來源：cannndicce＠Threads