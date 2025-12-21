Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮

更新時間：15:47 2025-12-21 HKT
發佈時間：15:47 2025-12-21 HKT

港鐵東鐵綫一名大叔，早前以手機疊手機作遮掩，懷疑偷拍女乘客。期間被一名正義港女發現「點解部電話咁長」，繼而揭發事件，當場拆穿蠱惑手法並直斥其非。詳情見下圖及下文：

點解部電話咁長！？ 港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 正義港女當場拆穿蠱惑手法逐張睇↓↓↓↓

樓主：偷拍真係零容忍

樓主本月17日在社交平台Threads以「偷拍」為題上載相片發帖，留言講述挺身而出的經過——「偷拍真係零容忍！！！！啱啱喺東鐵見到個阿叔打機但點解部電話咁長，本身死八婆嘅我望到佢下面仲有部電話！偷影緊前面個女仔！！！！我影低個阿叔先費事佢一陣話我屈佢」。

樓主接著指「之後再大聲講，先生你做咩偷影前面個女仔啊！！，個阿叔仲要大我，我邊有偷影啊，我話你下面部電話咪影緊囉！之後諗住一句唔好意思我會del（刪除）就大晒？見佢熟晒手勢，肯Ｘ定係慣犯」。

樓主呼籲「大家見到人偷拍一定要出聲啊！幫到一個得一個。希望啱啱個女仔心情而家會好番啲喇，啱啱搭車望到你，你個樣好唔開心😣」。

網民佩服：唔係個個夠膽出聲

網民佩服樓主，一面倒讚揚其勇敢行為，指「大快人心！」、「做得好!!!!!」、「同伴好型！唔係個個夠膽出聲😮‍💨」、「會影低證據再揭發佢好叻!!!」、「叻～ proud of u!!!」、「好人👍🏻👍🏻多謝你」、「樓主型到爆炸」。

網民：用教科書夾鹹書概念一樣

對於大叔的惡行，有網民言簡意刻地指「同用教科書夾住鹹書概念一樣🤡」；另有人口誅筆伐，直斥行為「變態」，指出「真係唔明點解咁多呢啲變態😠」、「成日咁多變態 🙈」，甚至有網民激動地表示：「依家真係好多變態佬，喺地鐵成日都有，唔知點解」，並認為他們「根本唔配喺地球生存。」

另有網民錯重點地留意大叔的指甲，稱「指甲超似我返學攞螢光筆油嗰啲」的特徵，有網民直言「見到麻甩佬啲指甲咁長，有啲反胃」。

資料來源：wtkwan＠Threads

