北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒｜Juicy叮

更新時間：11:20 2025-12-21 HKT
發佈時間：11:20 2025-12-21 HKT

北角一屋苑有低層單位居民懷疑長期在客廳外花槽燃燒香燭，由於現場「香火鼎盛」惹來街坊不滿，批評一燒幾個鐘，成幢樓聞佢嘅香，同時擔心引發火警，並預計今日（21日）冬至會繼續燒。詳情見下圖及下文：

北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香逐張睇↓↓↓↓

樓主：規模似骨灰龕中間個香爐

樓主分別於本月14和17日在社交平台Threads以「宏福苑火災」和「火災」為題上載單位花槽「香火鼎盛」的相片發帖，並講述事件詳情——

在14日的帖文中，樓主提到涉事屋苑位於北角站附近，指屋苑低層單位客廳外花槽放好多大大小小嘅香同蠟燭嘅香爐，自己就閂晒窗，要成幢樓聞佢嘅香😠。

每一個節氣，中秋、重陽、農曆新年由年廿幾去到大年初十五，每日都係香火鼎盛，有時就凌晨燒，有時就朝早燒，3支最大size嘅香、好多支細嘅紅蠟燭、一大堆香，一燒就3個幾鐘，規模就好似骨灰龕中間嗰個香爐。

附近同樓上嘅單位，即使閂晒窗都聞到，以為火燭，個鼻同眼都會好澀，同埋啲灰入晒個冷氣機，要幾日先散到啲味！最重要係一座有26層，一層有8個單位，人類就係不斷重複歷史，宏福苑就係低層嘅火苗開始，何況啲蠟燭燒到咁大火，好容易燒到隔籬個單位嘅晾衫架上嘅衫，仲污染同層同樓上嘅空氣！

改裝客廳窗方便放香爐

本月17日發出的帖文，樓主補充更多詳情，指「最近日日都有火警。而北角一個有5座、34年樓齡嘅屋苑嘅低層單位，農曆嘅節氣都會裝一大盤香燭，一燒就4個鐘，前兩年仲特登為咗方便放香爐，改裝做低啲客廳嘅窗，唔知家中放置咗啲乜嘢需要咁燒。亦懷疑依戶人喺後樓梯會燒冥鏹」。

樓主續稱「我哋都幾肯定做冬嗰日都會繼續燒，只係唔知夜晚定朝早，之後就係新年年廿五至大年初十五十六…」，樓主於是請教網民「唔知各位大大有啲咩高見可以解決呢個問題？」。

網民：倒成桶水

有回應的有網民建議「倒成桶水」或「call（召喚）消防」，也有網民提出「消防年檢到？咁要1823下喇，呢個時勢消防處應該會嚴厲執法」。

不過，也有部分網民對投訴表示不解，認為「點支香拜神就話火災？危言聳聽」或「人哋裝香拜神關你Ｘ事咩？個露台你㗎？」。

資料來源：oldhongkongislander＠Threads

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

