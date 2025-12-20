總值10000元LEGO隨街掉？ 恐怖殘骸變文藝大悲劇主角 網民極心痛齊「緝兇」｜Juicy叮

本港街頭日前發生「LEGO慘案」，一批估計總值約10000元，被視作珍藏品的LEGO積木，被恨心丟棄在行人路的垃圾桶旁。這幕不僅讓LEGO愛好者痛心疾首，發現事件的路人直覺地詢疑「邊個女仔掉晒自己男朋友啲LEGO」。詳情見下圖及下文：

總值10000元LEGO隨街掉？ 恐怖殘骸變文藝大悲劇主角 網民極心痛齊「緝兇」逐張睇↓↓↓↓

樓主昨日（19日）晚上在社交平台Threads上載相片發帖，相中被殘忍丟棄的LEGO分成兩批「倒臥」地上，原本砌得好端端的模型被拆散，面對死狀恐怖的殘骸，網民除了心痛積木本身的價值外，還有砌LEGO時無價的心血。

網民：專業鑒定全新總值逾萬元

在回應欄，有網民經「專業鑒定」後指出，被丟棄的LEGO包括「有7665, 10188 死星，76042 Heli Carrier 同 Bat Tumbler 76023😢😢😢 仲有5004590 （應該係自己執零件復刻）」，並估計「全新總值$10000以上，呢度堆零件起碼值$2000😵‍💫」，並苦勸「呢啲咁CＸS嘅女朋友，唔分手？等過年咩？🙄😡」。

網民：心血冇晒

網民紛紛留言「睇到都覺得心痛」、「LEGO無罪😤😤」、「依位朋友心血冇晒」，認為這是「毀滅埋由散件到砌完嘅美好回憶」，甚至有人形容為「兇案，肢解，好得人驚🥺」。

不少網民延續樓主的假設，把「兇手」鎖定為「女朋友」，直指這種行為已觸及感情底線，揚言「LEGO爛咗可以再砌過，但女朋友壞咗可以換另一個~」。

不少人和應「依啲女人唔使要」、「掉嗰一刻已經唔係女朋友」、「仲叫女朋友？係EX呀分手啦」、「秒速分手，無補充」、「必須立即分手」。有人甚至指事情定性為「恐怖」行為，「唔愛嘅話，可以分手，唔可以將人哋心愛嘅嘢殲滅性毁掉，心地超差」，並斷言「同時掉了自己的幸福」。

網民：會唔會係阿媽做

不過，也有網民冷靜反駁「你點知係女掉晒？可能個LEGO係女仔？」、「無人講係女朋友做，唔好只係罵女朋友先。會唔會係阿媽做😆😆」、「你又知係女仔🤯」、「可能阿媽掉仔嘅呢」、「點解要Assume（假設）係女人🤡」、「好奇一問點解大家都覺得係女朋友掉男朋友嘅😹唔似屋企人掉自己仔女咩？😹😹😹我一個八婆都好鍾意砌LEGO🤔」。

也有人估計「可能是父母呢？男朋友的話他會自己回去撿的，小孩的就不能撿了」。

網民對LEGO被棄置的原因作多方猜測，除最普遍的「聖誕臨近炒大鑊，然後珍藏變炮灰😭」等感情糾紛外，也有人估計「可能係舖頭唔要，又唔想益人」、「無地方擺咪垃圾桶🗑囉」。

還有人笑言「一個橙色嘅垃圾桶同一堆散咗嘅Lego點解可以變咗文藝大悲劇😂，請問有冇其他版本？」；另有人說出重點「其實拎去賣唔好咩？點解要掉🤔」。

資料來源：yul1e2me_＠Threads

