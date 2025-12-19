Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

妙齡港女租劏房獨居 預算$6500-$8000住九龍 網民提14大揀樓貼士｜Juicy叮

更新時間：15:48 2025-12-19 HKT
一位堅持居九龍區的妙齡女子準備租劏房獨居，預算租金為每月6500至8000元，日前在網上就如何揀樓徵詢網民意見，結果獲益良多，有人一口氣傳授了14條實用貼士。詳情見下圖及下文：

妙齡港女租劏房獨居 預算$6500-$8000住九龍 網民提14大揀樓貼士逐張睇↓↓↓↓

樓主租住一人劏房單位

樓主日前在社交平台Threads以「睇樓」為題發帖，徵詢網民意見，「想問一下大家，我budget（預算）淨係住到劏房、一人單位，想問下有冇得睇樓tips（貼士）或者任何意見。tysm（Thank you so much）」。樓主及後在回應欄補充「想住九龍，筆直（預算）$6500-8000，唐樓ok」。

回應的網民相當熱心，將心得傾囊相授，有人一口氣列出14點注意事項——

1. 一定要有向街嘅窗。本身已經細，冇窗好辛苦！
2. 水電錶要獨立計。
3. 睇有冇漏水，環境乾唔乾淨。漏起水一落黑雨你會變水災災民😂。
4. 鄰居組成，最好一家人。
5. 樓下有閘，看更就睇彩數。唐樓唔係咁多有看更。  
6. 盡量唔好選假天花。遮咗好多爛嘢。
7. 睇埋個地址附近有冇網購自提點。
8. 網購會幫到你好多。特別係啱啱搬入去嗰陣。
9. 預咗多蟲鼠蟻，你真係要唔驚。
10. 洗衣機位一定要問定，除非你願意次次洗衫行落街。
11.尺寸一定要攞實，唔好預。
12. 識整水喉會好好多，我嗰度本身啲水有味。煲完都有。好彩自己都係半個水喉佬，即刻不求人搞掂。
13. 一上二按係全世界玩法，加半個月AA（經紀）佣金。所以你睇見個租，麻煩乘3.5倍係頭期入住。
14. 獨立廁is a must（必須）。
利申：自己一個搬完入劏房。終於享受緊自住嘅樂趣。

也有網民列出12項要點：

1. 睇水電收費，上網睇平均收幾錢，再對比合約上嘅收費係唔係高出水電平均收費太多；
2. 有冇洗衣機來去水，洗衣機大細要度位；
3. 煮食有冇抽油煙機，抽油煙機風口係唔係獨立，如果會共用抽油煙機出風口，人哋煮嘢食就吹晒人哋啲油煙入自己屋內；
4. 坐廁廁所板會唔會太細，腳嘅擺位。坐廁太細，唔舒服就好難住落去；
5. 廁所去水位有冇臭味，有冇用得去水位網套去套住地漏，防昆蟲同條喉塞，要定期換網套；
6. 冷氣用咩型號，有冇臭味，定頻定變頻，能源標籤有冇1級，如果電費係2蚊一度電，夏天電費都唔平；
7. 牆身同窗邊有冇裂縫同水漬，嚟緊如果打風多，而床位係靠窗邊，瞓瞓下就要用毛巾擋水；
8. 劏房就投資濾水器，起碼都40-50年樓齡以上；
9. 上網就要拎唔同公司嘅無線home sim 5g去做testing，睇下邊個網速收到最高MB又平，啱用。
10. 有單邊曲尺就快啲睇，有對流窗同位置好用啲；
11. 衫可以買頂天立地架，不過怕塵同濕，可以加布做遮擋；
12. 睇下附近有冇家庭住，因為細路會大叫。

另有人有5點建議：

1. 一定要有窗，窗向大街。向天井嘅窗會有臭味煙味同小強，唔好搏。試吓開窗，睇吓隻窗有冇事（我試過一開，成隻甩咗出嚟）。
2. 要試沖涼去水，因為地台一定係潛建，地台做得唔好，你住落好煩。要沖下個廁所，你就知佢沖廁時啲喉會唔會好大聲。
3. 唐樓一定要有鐵閘同看更。留意下走廊乾唔乾淨，大概估到管理好唔好。治安同會唔會有火警隱患比乜都重要。
4. 留意間屋嘅牆有冇水印，以防佢本身有漏水，之後油浸漆化妝。
5. 問下鄰居係乜人，單身女仔／一家幾口都係安全鄰居設置。

還有網民傳授更多心得——

•要留意吓個單位近唔近電梯，電梯運作會唔會嘈到自己，（利申：身受其害 ）；
•最好唔好假天花要一眼望到天花板，因為有機會有蝨，好難搞；
•附近有冇嘢食？有冇超市、有冇洗衣舖；
•搭車距離自己返工地方近唔近 ；
•開窗大街，呢個好重要；
•陽光射到入屋就最正；
•隔籬咗右牆隔音好唔好？（夜闌人靜會聽到啲好美妙嘅旋律，或者聽到隔籬嗰班零零後打通宵機）；
•記住兩按一上，仲有$1000水電按金 ；
•門口出邊最好有CCTV（閉路電視）；
•就算網購上門擺門口都唔驚俾人偷 （咁啱我住嗰度有） ；
•買床嘅話，建議買伸縮可變形嘅梳化，慳好多地方。

還有網民提到，睇房時記得一定要開水喉試水壓，熱水爐係電定係儲水式，如果係儲水式，昅下有幾大，開冷氣一陣睇吓夠唔夠凍、嘈唔嘈、有冇味；係咪都有自己獨立水錶、電錶；問每度電、每度水收緊幾多錢，問吓／留意隔籬咗右住緊啲咩人。

有人作出零星建議：

•留意吓樓下有冇啲開到好夜嘅食肆，如果有，夜晚有機會好嘈。如果窗向住街，最好夜晚去睇樓時企喺窗邊感受吓嘈唔嘈。

•一定要試啲大型電器，我以前試過幾次沖沖下涼扭大啲啲個熱水爐溫度，即刻全屋連埋隔籬幾個劏房一齊斷電🙄。

•陽光入去屋好緊要，長期冇陽光嘅單位，住得耐真係會好壓抑。

資料來源：Threads

