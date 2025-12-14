Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:10 2025-12-14 HKT
發佈時間：11:10 2025-12-14 HKT

有港男剛好與8000萬六合彩擦身而過，未能一夜致富。在頭獎夢碎下，遺憾地自爆「中晒」7個字卻僅收安慰獎彩金的無奈。因應此事，網民同時參透出買六合彩電腦飛的一大特質。詳情見下圖及下文：

8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金逐張睇↓↓↓↓

樓主：六合彩中晒7個字

樓主前日（12日）在facebook群組「齊齊贏馬會」上載相片發帖，留言指「六合彩中晒7個😅不過分開3張😭」。

12月11日（星期四）攪珠的「25/128」期六合彩，中奬號碼分別為1號、5號、6號、25號、30號、42號，特別號碼為43。頭獎一注獨中，派彩高達82,123,790元。

然而，事主卻無奈地表示「六合彩中晒7個😅不過分開3張😭」，由於「中晒」的7個號碼分別散落於3張彩票上，無緣捧走8000萬元巨額頭獎。

3張飛中一注安慰獎

樓主在相中並排了3張已弄皺的六合彩電腦飛，分別為兩張單式和一張7個字複式。從左至右看，左彩票其中一注中了1號、5號及6號（中3個字派安慰獎）。

中間的彩票，其中一注中了1號，另一注中了25號及30號；最右的複式彩票則中了5號、42號及特別號碼43號。即是，3張彩票合共全中該期的7個攪出號碼，但只有中了1號、5號及6號的一注獲派40元安慰獎彩金。

網民：安慰獎都係中嘛

對於樓主與巨額獎金失諸交臂，有回應的網民深表同情，留言安慰「最緊要收錢」，並指出「左面嗰張咪中囉！安慰獎都係中嘛」。

然而，也有人感嘆「買咗4年，我40蚊都未收過。昨日又120蚊送俾馬會」。部分網民則認為這種情況「有幾咁奇，電腦票時常發生🤣🤣」，並以「富貴由天」、「命裏有時終須有、命裏無時莫強求！財唔入你袋因你無運！」來開解事主。

六合彩相關閱讀：

大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過

買「123456」中六合彩機率一樣？網民激辯挑戰數學迷思 揭等「這時間」有機會中

連續11期六合彩藏驚人規律 網民心水清 手寫筆記點出詭異關連

六合彩三獎得主集體「上水」！Threads驚現中獎潮 幸運兒揭開中獎玄機

億元六合彩得主千字文解釋仍返工？身份掀議 核對派彩紀錄網民疑是「這位」

傳回歸金多寶曾應驗？！逾100網民測試六合彩「最易中買法」都市傳說 結果曝光令人意外

六合彩幸運兒爭少少中二獎 1方法落注350元贏4.7萬 網民力讚不得了

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
14小時前
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
14小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
宏福苑五級火｜居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
投資理財
6小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
22小時前
坊間盛傳清同治皇帝因嫖妓死於梅毒。
奇聞秘史︱同治皇帝傳染花柳駕崩 慈禧當日點處治「嫖娼指南」王慶祺？
奇聞趣事
2025-12-13 07:00 HKT
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
03:09
中九龍繞道｜油麻地段12.21通車 集「上天、入地、下海」鬧市施工克服多重挑戰
社會
12小時前
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
影視圈
3小時前