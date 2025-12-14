8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質｜Juicy叮

有港男剛好與8000萬六合彩擦身而過，未能一夜致富。在頭獎夢碎下，遺憾地自爆「中晒」7個字卻僅收安慰獎彩金的無奈。因應此事，網民同時參透出買六合彩電腦飛的一大特質。詳情見下圖及下文：

8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金逐張睇↓↓↓↓

樓主：六合彩中晒7個字

樓主前日（12日）在facebook群組「齊齊贏馬會」上載相片發帖，留言指「六合彩中晒7個😅不過分開3張😭」。

12月11日（星期四）攪珠的「25/128」期六合彩，中奬號碼分別為1號、5號、6號、25號、30號、42號，特別號碼為43。頭獎一注獨中，派彩高達82,123,790元。

然而，事主卻無奈地表示「六合彩中晒7個😅不過分開3張😭」，由於「中晒」的7個號碼分別散落於3張彩票上，無緣捧走8000萬元巨額頭獎。

3張飛中一注安慰獎

樓主在相中並排了3張已弄皺的六合彩電腦飛，分別為兩張單式和一張7個字複式。從左至右看，左彩票其中一注中了1號、5號及6號（中3個字派安慰獎）。

中間的彩票，其中一注中了1號，另一注中了25號及30號；最右的複式彩票則中了5號、42號及特別號碼43號。即是，3張彩票合共全中該期的7個攪出號碼，但只有中了1號、5號及6號的一注獲派40元安慰獎彩金。

網民：安慰獎都係中嘛

對於樓主與巨額獎金失諸交臂，有回應的網民深表同情，留言安慰「最緊要收錢」，並指出「左面嗰張咪中囉！安慰獎都係中嘛」。

然而，也有人感嘆「買咗4年，我40蚊都未收過。昨日又120蚊送俾馬會」。部分網民則認為這種情況「有幾咁奇，電腦票時常發生🤣🤣」，並以「富貴由天」、「命裏有時終須有、命裏無時莫強求！財唔入你袋因你無運！」來開解事主。

六合彩相關閱讀：

大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過

買「123456」中六合彩機率一樣？網民激辯挑戰數學迷思 揭等「這時間」有機會中

連續11期六合彩藏驚人規律 網民心水清 手寫筆記點出詭異關連

六合彩三獎得主集體「上水」！Threads驚現中獎潮 幸運兒揭開中獎玄機

億元六合彩得主千字文解釋仍返工？身份掀議 核對派彩紀錄網民疑是「這位」

傳回歸金多寶曾應驗？！逾100網民測試六合彩「最易中買法」都市傳說 結果曝光令人意外

六合彩幸運兒爭少少中二獎 1方法落注350元贏4.7萬 網民力讚不得了