萬呎高空追光 紐約飛香港航班罕與極光同行 乘客傳授拍攝秘技｜Juicy叮

更新時間：15:47 2025-12-13 HKT
發佈時間：15:47 2025-12-13 HKT

機艙外紫綠流光翩然起舞，如發光綢緞般，在機翼邊緣把絢爛流淌成河。一位幸運旅客從美國紐約飛往香港的航班上，意外地捕捉到極光奇觀。在萬呎之上與光同行，興奮之餘，事後還慷慨傳授了透過舷窗捕捉極光的攝影秘技。詳情見下圖及下文：

萬呎高空追光 紐約飛香港航班罕與極光同行 乘客傳授拍攝秘技逐張睇↓↓↓↓

樓主：原來搭飛機真係見到北極光

樓主前日（11日）在社交平台Threads以「北極光」為題上載相片發帖，留言指「原來搭飛機真係見到北極光👀。紐約➡️香港CX」。

樓主在帖文中分享了多幀在從機艙內拍攝到的極光照片。雖然照片由手機拍攝，但仍能清晰可見機翼旁的星空中，泛著紫綠色光芒的極光，景色壯麗。

樓主在回應網民提問時確認並教路：「我係用手機影，不過要用被遮住室內反光」，展現了即使是手機攝影，只要掌握技巧，也能捕捉到扣人心弦的畫面。

網民：真幸運

這組照片一經發布，即引來網民的羨慕與讚嘆，留言包括「好靚喔👍👍」、「萬尺高空上睇極光真係畢生難忘」、「你真幸運」、「好靚」。

另有網民分享了類似的空中觀賞極光經驗，並上載美拍分享，例如：「我上次飛YVR（加拿大溫哥華）都見到」、「幾年前，芝加哥➡️香港CX，當時睇多過影，實際極光比相靚好多，真係會成世記住💕🥺」。

2024-25年太陽活動高發期

極光是由太陽活動引起的。太陽風（太陽噴發出的粒子流）裏的帶電粒子吹到地球，會在地球磁場的作用下，沿磁力線方向進入南北兩個磁極附近，並激發大氣中的氧、氮、氬原子產生電離，從而形成不同顏色的光帶，就是極光。

太陽活動平均每11年為一個周期，第25個太陽活動周從2019年12月開始，2024-2025年進入太陽活動的高發期。近兩年太陽活動強度上升，可以對地球磁場造成比較大的擾動，極光帶甚至向低緯度地區延展，故內地北方地區，如黑龍江漠河、新疆、內蒙古等地，也可能出現極光。

資料來源：elaine9289＠Threads

