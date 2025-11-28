大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感激救命之恩 網民致敬：無名英雄｜Juicy叮

大埔居屋宏福苑8幢大廈同時搭棚修葺外牆，本月26日卻發生「火燒連環樓」五級大火慘劇，釀成多人傷亡。當中7幢大廈起火，僅宏志閣未受嚴重波及。

就在這隨時發生大火的危急關頭，宏志閣管理員冒險上樓敲門喊火燭，呼籲走火，有住戶特別感謝救命之恩；網民也大受感動，向「無名英雄」致敬。詳情見下圖及下文：

大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩逐張睇↓↓↓↓

敲門告知大家火燭離開

樓主昨日（27日）在社交平台Threads以「宏福苑火災」為題發帖，指「感謝宏志閣管理員，當時有敲門告知大家火燭離開，因大部分住客過去因維修工程，大半年習慣把窗緊閉，很多人不知道正在火災。代街坊post（發帖），感謝管理員救命之恩」。

有回應的網民分享同類經歷，透露「我阿姨都係管理員上樓敲門，先知火燭。感謝佢！🙏🏼」。

網民：無名英雄 值得表揚

網民對管理員在危難中的盡心盡力的表現大嘉讚許，形容為「無名英雄 🙏」、「絕對是你們的守護天使」，認為「值得表揚👍」，「甚至要開名表揚！」。

網民紛「多謝管理員🙏🏻🙏🏻🙏🏻🥺」，並「希望管理員安好」、「希望該管理員一生平安🙏🏻」、「好彩仲有，有負責任嘅管理員」、「感謝管理員🙏🏻希望佢都平安🙏🏻」、「管理員好人一生平安健康有福氣」、「希望大家都平安🙏管理員功德無量、一切安好！」、「謝謝這位盡負嘅管理員，好人一生平安，佢安全嗎？🙏🙏」。也有人實際地建議「這麼負責的管理員希望之後的薪資待遇也能提高一些」。

還有細心的網民分析住戶當時的情況，指「啲窗長年被發泡膠貼著，窗外又長年被棚網包圍著，開窗都無用，長年活在封閉不見天日的環境下，居民真的苦不堪言......在睇唔到聽唔到屋外環境下，唔係開著電視新聞、收音機、手機或親友通知，又沒有響火警鐘，真係外邊燒著都唔知😖」。

資料來源：agnes.777777＠Threads

