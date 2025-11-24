北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮

北角碼頭驚現「瀡滑梯」式放生奇景，旁邊還有人持大水喉侍候。參與的大人細路倒完一盤又一盤。而當中的最大得益者，可能是大家意想不到的另一群。詳情見下圖及下文：

北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤逐張睇↓↓↓↓

設瀡滑梯方便海鮮逃出生天

樓主前日（22日）在社交平台Threads以「班放生X又搞事！」為題上載短片發帖，片中見到疑似放生行為，大人細路排隊在碼頭旁倒完一盤又一盤。

現場的放生設施相當齊備，不但設有瀡滑梯方便海鮮「逃出生天」，旁邊還站有一名大嬸級人馬，拿著長開的大水喉侍候，令放生儀式更加順暢。

相關閱讀：港女碼頭放生帶卵紅花蟹 冀「生多啲蟹仔造福人群」惹議

現場為北角碼頭

有回應網民查問「係喺邊度嚟㗎 ？」，獲樓主現身回應，指是「北角碼頭，呢個位成日都有㗎，起埋條滑梯出嚟就知啦」。於是有人留言「唔怪得知北角咁多人釣魚」、「無釣開魚，不過有啲想去放生點執死雞」。

有實際的網民表示「佢餵緊雀 ，唔係放生，你誤會咗」、「啲海鷗已經係到等食」、「餵雀功德無量🦩」、「隻夜鷺醒呀」、「其實我留意咗隻雀仔好耐，我發覺佢食滯咗」；有人更替在等食的最大得益者——雀鳥代言，指「🐦 : Yeah，魚仔放題」、「隻雀： 有放題食」。

相關閱讀：荃灣海傍現巨型龍躉疑是佛誕放生魚 網民批如殺生

機智網民：下面有個網

還有機智網民如長有透視眼般，看出水底的箇中端倪，指出「下面有個網，店家會撈返起㗎」、「你見不見左右有繩子，等等會收網的」、「下面大大個網，橋底準備，傻人俾晒錢，轉頭拎去對面分好再放返嚟」、「請放心這個是安全放生！下面已經安置好回收網，環保回收，循環再放！」。

見到岸邊的瀡滑梯，有人笑言「係咪同寵物魚落街玩瀡滑梯咋？」；有人則正經地指出，「胡亂放生，放生都變放死」、「其實要做嘅係救生，唔係放生。幫助有需要嘅動物好過亂咁放生，生靈塗炭」。

相關閱讀：紅磡海面現死魚疑被放生所致 網民批放生變殺生罪孽深重

漁護署：放生對動物未必係好事

漁護署亦有提醒市民，放生動物前必須謹慎思量。署方發言人指，近年有市民進行放生動物活動時不當地放生動物，包括放置動物於不合適的環境，可能會影響該等動物的存活。另外，若放生的動物屬外來物種或與本地生態不協調，有可能對自然生態造成負面的影響。因此，政府並不鼓勵市民放生動物。

根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人不當地放生動物令動物承受不必要的痛苦即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。

發言人重申，為保障動物福利，市民參與放生活動前必須謹慎思量，亦可考慮參與其他公益活動，例如植樹或參與動物福利團體和環保組織的義工服務。

漁護署也曾在facebook專頁以「放生對動物未必係好事！」發帖，指「無論你有幾特別嘅原因，將動物放生，可能會好心做壞事﹖例如放淡水龜入大海，或者放生被困於籠中嘅雀鳥，都有機會令動物帶來痛苦甚至死亡，仲有機會將疾病帶去野生環境，對本地動物帶來負面影響！所以，為動物著想，就千祈唔好放生動物喇！」。

資料來源：tumtumtummy_tommy＠Threads

2022年底，一隻生猛大墨魚在中環海濱上釣，直擊全程由上釣、起網，到著陸的網友，將過程放上facebook群組報喜，網民即時出來多謝放生善信，指「人哋一面放生，轉頭畀人釣返」、「上面放生，下面放題」，並為墨魚因「太不謹慎」上釣而神傷↓↓↓↓