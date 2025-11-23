大叔茶記搣腳皮 無隨地丟竟有手尾儲起咁樣做 網民嘔心：加料自製咸香薄脆｜Juicy叮

有港男早前光顧一間茶餐廳時，目擊有食客長時間搣腳皮，並「有手尾」地不隨地丟，而是將搣出來的腳皮一塊一塊的堆放枱面，過程令人側目。詳情見下圖及下文：

大叔茶記搣腳皮 無隨地丟竟然儲起咁樣做逐張睇↓↓↓↓

樓主：搣咗成個鐘腳皮

樓主早前在facebook群組「好fashion呀你」上載相片發帖，留言指「幾十人嘅餐廳入面，搣咗成個鐘頭腳皮，放喺枱面🤮🤮」。

相片充滿動感，相中的背心短褲穿施鞋赤腳大叔，正擺起四字腳坐於茶餐廳一座位上，左手邊滑手機，右手邊搣腳皮，並把搣下的腳皮放在桌上，在手機旁逐漸形成一座腳皮小山。

帖文一出即在網上炸開了鍋，回應的網民感到極嘔心，紛熱烈回應，指「很嘔心」、「肉~酸」、「唔衞生🤮🤮」、「嘩，不合衞生，仲放枱面」及「隔住個畫面，都感覺到有陣死老鼠味」。

為數不少的網民更加腦洞大開，笑言大叔正「諗住一陣加餸」、「可能準備一啖食咗佢😂」，甚至揣測「搣完仲擺返喺枱，應該想腳皮溝水飲咗去」、「佢儲埋嚟食呀」。

網民：加料自製薄脆

具創意的網民還把腳皮說成了各種食材——「加料自製薄脆」、「🤯加入去做牛奶麥皮」、「燕窩碎放湯」、「濕蒜，再加啲豉油辣椒🤣」、「木魚碎，熱辣辣加上餸面可能會郁下郁下」、「之後餐到加上去，有咸香」、「刀削麵」、「加落凍奶茶度」、「焗肉醬意粉上面啲芝士碎😆😆」、「明早麥皮早餐加腳皮😂😂」、「當胡椒粉用，加落個雪菜肉絲米上面」，甚至想像成「人哋諗住留嚟今晚宵夜，你厚多士」、「等陣攞嚟撈飯」。

部分網民更講反話，「稱讚」搣腳皮大叔「好有手尾，放枱面」，指他「選擇擺自己枱面，已經好好人！」；並將心比己地稱「喺佢眼中，佢覺得冇將啲腳皮跟手扔落地，有手尾咁放返上枱面，已經係有顧及别人感受㗎喇」。還有人認為大叔此刻應該「好enjoy（享受）吓」。

網民：大風一吹全場飄雪

有網民則擔心場內「大風一吹。。。全場飄雪」，認為「老闆應該請佢走🤭」，並指大叔此舉「好明顯幫餐廳趕客」、「有幾厚顏無恥唔要面先做得出？好明顯幫餐廳趕客，如果俾我見到，永遠再唔會入去食嘢，諗起作嘔！」、「呢啲客唔應該招呼，衞生問題，其他客以後唔會再幫襯」。

也有網民聚焦在樓主身上，驚訝「你都好犀利，對住佢影咗咁耐都唔反胃」；有網民還反問：「肯定很治逾，唔係點會坐定定成個鐘睇人玩腳趾👍」。

資料來源：Terry Lee＠facebook好fashion呀你

今年9月，觀塘有餅店員工赤腳踩上食物枱，站正標榜新鮮出爐的雞批旁疑似抹玻璃，有網民對此感到嘔心，形容腳趾旁的是「腳皮蛋撻」↓↓↓↓