輕鐵頭班車捉到全家逃票！瘋傳父母斷正「神級回應」自爆驚人真相 網民嘲：感謝誠實｜Juicy叮

有網民在社交平台發文，指在乘搭頭班輕鐵時，目睹職員捉到一家三口涉嫌「無拍卡」，最令人譁然的是，當事人逃票斷正，竟以一句「神級回應」埋怨職員，間接自爆驚人真相，掀起網民熱議，有人更嘲當事人「誠實」。

輕鐵頭班車捉到全家逃票！瘋傳父母斷正「神級回應」自爆驚人真相 網民嘲：感謝誠實↓↓↓↓

有網民在「車cam L（香港群組）」FB專頁發帖指，上周五（21日）在一個輕鐵站目睹一家三口被查票情況，當時為「最早嗰班」車。資料顯示，輕鐵最早的頭班車是早上5時11分開出。

根據樓主拍到事發相片可見，由於是頭班車時間，天仍未光，仿如夜晚，多名港鐵職員包圍截查一些乘客，而乘客須出示車票或八達通卡，供職員檢查是否付足車資。

樓主在帖文中指出，現場有一家三口被捉到搭霸王車：「今朝最早嗰班輕鐵捉到一家三口冇拍卡」。樓主記述當事人父母被「捉到正」的反應，「事主仲埋怨（職員）：都未曾試過咁早捉？？？」樓主聽到當事人這樣說，不禁吃驚地寫道：「咁即係次次佢吔都有可能冇拍？？」

帖文一出引發熱議，當時人的「神回應」成為焦點，大批網民認為這句話等同「鬼拍後尾枕」，間接承認了他們是逃票慣犯，有網民嘲諷道：「（當事人說話）都有誠實部份。」

網民嘲：完美身教系列

不少留言諷刺這對父母的行為是「完美身教系列」，為區區幾蚊車費，在子女面前做了最壞的榜樣，「這種家庭長大嘅細路，第二時大個咗都只係會做賊。」

據《港鐵附例》，輕鐵逃票不論年齡將被罰款港幣370元。有網民指出，這一家三口為了節省幾元車費而逃票最終被罰款，根本是「因小失大」，有網民更嘲諷道：「咁即係咁多年車費一次過畀啫」。

有居住在該區的網民表示，逃票情況一直存在，「自己去輕鐵站望吓，大把人唔會拍入站/出站機，有幾多人逃票，心知肚明啦」。有網民指自己「成日都見到人唔拍卡！佢會特登行去拍卡個位嘅，但係唔拍卡囉」。

有網民感嘆，輕鐵不設閘機是基於對市民的信任，「輕鐵比自由度出入，唔加閘， 係信得過港人，有本質，係會自律拍卡」，批評此等逃票行為辜負了這份信任，更影響了港人的整體形象。

來源：車cam L（香港群組）FB