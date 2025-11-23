年尾流流「鎅袋黨」出沒 觀塘街頭作惡 打工仔中招：俾人攞把嘢鎅個袋｜Juicy叮

年尾流流是偷竊案件發生的旺季，「鎅袋黨」懷疑在觀塘一帶出沒，有打工仔大呻中招，在網上呼籲「喺觀塘返工嘅朋友注意」。詳情見下圖及下文：

年尾流流「鎅袋黨」出沒 觀塘街頭作惡 打工仔中招逐張睇↓↓↓↓

樓主：俾人攞把嘢鎅個袋

樓主前日（21日）下午在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「今日孭住個側孭袋，中size（大小），啱啱放工喺巧明街上APM（商場）電樓梯，俾人攞把嘢鎅個袋，Ｘ佢老Ｘ轉身佢即刻走，喺觀塘返工嘅朋友注意」。

樓主特別#hashtag（話題標記）「小心扒手」和「提防扒手」。從樓主上載的3張相片可見，側孭袋被利器劃出一道裂痕。

網民：咁癲、好狼死

回應的網民直呼「吓咁癲！」、「好狼死！」。有網民慨嘆「好多年冇喺香港聽過有扒手啦😮」。

有曾在附近工作的網民憶述，「好多年前喺APM返工，有同事返工時間俾人搶嘢，好彩搶唔到。返工時間喎，近地鐵站人來人往，俾人捉冇路走㗎喎，都要搶」；有人好心提醒「周街人多地方都有人搵食，大家小心啲」。

網民：報警處理

有網民建議樓主報警，指「報警處理，等佢地睇CCTV（閉路電視）」，有人直指唔報警「就係直接放佢一馬🧐」，但認為「發文叫人注意未必有效，條友有攻擊性武器喺手，就算見到，都應該唔會有人出手去幫🤔」；有人更加腳軟地直言「捉到會唔會俾佢鎅兩刀㗎」。

有網民則提及，「幾日前有人影到喺附近有個戴帽嘅扒手，開個聽住耳機嘅女仔背囊過程，唔知係咪同一伙」。

資料來源：maipingdidi＠Threads

今年初，馬鞍山一名女途人在街頭與一名大媽迎面撞手臂後離奇受傷，兩層衣服連環破損，上臂慘遭畫下一道傷痕。事主在facebook群組「馬鞍山之友 2.0」上載4張相片發帖講辦述在街頭的受傷經過↓↓↓↓

