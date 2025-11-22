「電光奇俠」搭港鐵 長褸閃唔停如行走聖誕樹 網民發現LED眼鏡另藏奧秘｜Juicy叮

「電光奇俠」搭港鐵，穿上閃唔停的長褸和波鞋，還有隨身的LED背包和眼鏡，好比一棵行走的聖誕樹閃爆車廂，引發一場視覺衝擊。一身奇特的閃光打扮吸引網民目光外，還有人細心地發現，「電光奇俠」頭上載上的LED眼鏡熒幕，原來另藏奧秘。詳情見下圖及下文：

「電光奇俠」搭港鐵 長褸閃唔停如行走聖誕樹逐張睇↓↓↓↓

「電光奇俠」全身閃爍

樓主本月19日在社交平台Threads以「香港🇭🇰」為題上載短片發帖，留言「香港地鐵，只要我唔尷尬，尷尬嘅就係人哋🤣」；樓主在回應欄留言時承認「確實睇耐咗，眼睛都係花嘅」。

短片以港鐵車廂為背景，穿上閃光裝的「電光奇俠」全身閃爍，光芒搶眼，全程郁身郁勢在戴耳機。細看LED背包的熒幕，除展示不同造型照外，還打出「未來香港先生」和「望各選民可以投票給朕謝謝」的字樣。

「電光奇俠」的出現吸引了網民的目光，有人留言稱「係咪得我一個care（關心）啲字寫乜，包括佢頭上嗰句」——套在閃光帽外的LED眼鏡，小熒幕原打出了「好腰好腎絕世好男人」字樣。

網民：日日做巨星

部分網民對其自信表示讚賞，認為「日日做巨星」，並指出「點會尷尬？佢根本就係想吸引你去睇，吸引你去影，佢已經成功咗」。另有網民則幽默地回應「無嘢驚，驚漏電電屎（死）佢啫😆😆😆」，樓主則提醒「雖然唔怕，但係都係要注意安全，畢竟呢樣嘢唔係鬧住玩嘅，哈哈」。

對於「電光奇俠」的身份，有網民表示「我都見過佢，好奇怪」，更有不少人上載相片，聲稱曾在不同地區遇上，包括「日日在屯門西鐵都見到佢」、「成Ｘ日都喺油塘見過佢」、「這個人是在將軍澳的」。

對於其行為，有網民持正面態度，認為「真心覺得OK，只要不發出擾人噪音，不喜歡別看！👌」、「其實佢想出眾引人注意啫，冇騷擾別人問題不大」、「幾得意呀，又冇騷擾人，香港有啲生氣唔好咩」，並有人讚揚其「真心心理質素非常強大☺️☺️俾兩千銀我都唔敢行出街」，甚至呼籲「大家要多支持衣著自由」。

另有人笑言「著到成棵 🎄咁仲有成個月先到（聖誕節）喎」；然而，也有網民表示不滿，指「造成光污染，搞到我唔C（舒）服」。

2023年中，荃灣出現應節的「行走聖誕樹」，無論是巴士上還是車廂內都有網民捕捉到「樹」影，回應的街坊大都表示曾見過「樹」蹤。

網民當時在facebook專頁「荃灣人」上載於巴士上拍攝到的相片，問「在愉景新城站落車，有冇荃灣人遇到？」回應的網民上載在列車上拍得的正面照，清楚見到「聖誕樹」燈飾結構複雜，狀似冠狀病毒，身前並掛著有冠狀病毒圖案作襯托的「身心疲憊，抗疫疲勞」標語↓↓↓↓