將軍澳路旁驚見恐怖白骨 至少10塊散落一地 網民抽絲剝繭齊估來歷｜Juicy叮

將軍澳路旁日前驚見一堆恐怖白骨，至少10塊白雪雪的骨骼散落一地。驚聞奇案的網民熱心地抽絲剝繭，齊齊猜測白骨的來歷。詳情見下圖及下文：

樓主：唔知係咩嘢骨

樓主本月16日在facebook群組「將軍澳主場」上載相片發帖，指「今天在將南舊橋對面發現一堆很細的白骨，唔知係咩嘢骨」。

滿地白骨讓人毛骨悚然，有網民感嘆「古來白骨無人收」。有人基於現場的恐怖情況，建議「報警吧！」、「報警處理」、「拎去化驗」。

也有幽默的網民笑稱「無事㗎，剛剛練完九陰白骨爪留低咗！😂」；或是猜測「香港都有熊出沒？」，並笑指白骨似「秀珍菇」。

網民：可能是脆香雞翼

對於白骨的物種身份，網民眾說紛紜。有人估計可能是「脆香雞翼」、「似雞翼雞脾」、「泰式辣醬雞全翼」、「似係人哋食完嗰啲雞翼骨」，都是食物殘骸。有人更誇張地笑言可能是「走私恐龍骨」、「初步相信有個叫白必圖嘅人偷咗恐龍骨」、「發達啦，呢堆恐龍骨嚟」。

網民檢視大腿及肩胛骨

不少好奇的網民則熱心地抽絲剝繭，有人心疼地猜測是「流浪狗/雞翼」、「狗嚟」、「貓狗」、「似係貓骨」，並有人認真地指出「貓，從大腿及肩胛骨可以看出來。成貓， 是死了之後曬成的白骨」。

此外，更有網民「錯重點」，將目光轉向白骨後方的背景圖案，笑稱「第一眼我以為見到蠟筆小新」、「似河馬多啲喎」、「係姆明呀」。

資料來源：Patty Lee＠facebook將軍澳主場

