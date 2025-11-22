排隊8年半三派市區新樓 公屋「轉區之王」自爆歷時1年編配過程｜Juicy叮

有申請公屋的幸運兒排隊8年半後，三派市區新屋歡天喜地上樓，由於經歷特別，被網民喻為「轉區之王」。這位「轉區之王」早前在網上自爆歷時1年的編配過程。詳情見下圖及下文：

排隊8年半三派市區新樓 公屋「轉區之王」自爆歷時1年編配過程逐張睇↓↓↓↓

樓主：排咗8年半終於等到

匿名樓主本月18日在「公屋討論區 - 香港facebook群組」以「排咗8年半，終於等到啦！」為題發帖，一口氣上載3次派樓的「配房通知信」相片，總結自己的幸運過程。

相中見到，樓主按一派至三派，由上而下順序排放「配房通知信」，第一派是東涌新屋邨翔東邨，二派是位於柴灣逾40年樓齡的興民邨，三派石硤尾白田邨第10期重建住宅項目雅田樓。

網民：第一派二派全部骨

樓主獲派市區新樓，網民恭喜之聲不絕，表示「白田真係贏咗」、「最後一派白田，你真係中六合彩咁開心！」。同時，也有網民把第一派和第二派的單位形容為「全部骨」，樓主也承認「東涌真係搞唔掂，返工返學好唔方便」。

有網民更加分析樓主的申請過程，認為樓主在一派東涌後便已申請轉區（由擴展市區轉為市區），指「咁怪，東涌，白田不同區」、「估唔到派完東涌咁快已經派到第三派，仲可以派到白田」、「白田應該轉咗區？」、「應該係興民前轉區」，有人因而形容樓主為「轉區之王」。

樓主：舊年11月審查4月首派

另有網民分別查問「請問你由審查到第一派，需時幾耐？」、「一派係東涌？一派到三派幾耐時間？三派是自己要求要的嗎？」。樓主慷慨回應「舊年11月審查，4月第一派」、「（一派到三派）4月尾到11月頭」，並補充「我攞屋嘅時候，帶我去睇屋個姐姐話好多人第三派派咗嚟白田邨」。

另有同樣轉區的公屋申請人分享經歷「我都係4月一派（翔東邨）翔月樓25樓，冇要到，8月𨍭咗市區，9月二派竹園南邨1樓（拒絕咗），等三派」。

網上下載轉區申請表格

資料顯示，公屋申請人於編配房屋時可享最多3次機會（每次編配一個單位），獲編配位於所選擇區域的公屋單位。如果拒絕全部3個配屋建議，必須提出可接納的理由，否則申請會被取消。因此，申請者口中的「一派」、「二派」、「三派」，即是選擇單位的機會。

而全港公共屋邨主要分布在4個區域，分別為 ：(a) 市區（包括港島及九龍）；(b) 擴展市區（包括東涌、沙田、馬鞍山、將軍澳、荃灣、葵涌及青衣）；(c) 新界（包括屯門、元朗、天水圍、上水、粉嶺及大埔）；及(d) 離島（不包括東涌）；申請人可更改選擇的區域。（附網上提供下載的相關申請表格——

https://www.housingauthority.gov.hk/tc/common/pdf/global-elements/forms/flat-application/HD10.pdf）

有網民分享獲派心水公屋的喜悅，她一家五口在見主任後，2個月左右獲首派東涌公屋，她嫌遠轉市區，結果一個半月左右獲二派，命中其心水屋邨，她形容是「超級無敵幸運」「搬屋連車都不用」↓↓↓↓