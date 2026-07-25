美國升學｜Occidental College 美國前總統奧巴馬母校 設多個特色學習項目

Occidental College（簡稱Oxy）——美國前總統奧巴馬的母校，是洛杉磯市內唯一文理學院，以精緻的小班教學與豐富的大城市資源著稱，為學生提供獨特的學術與生活體驗。

着重人文學習

Occidental College目前約有1991名學生。學校FB圖片

全校目前約有1991名學生，男女比例為「40.7：59.3」，國際學生佔比4.9%；師生比例為「8.7：1」，確保學生能獲得充分的個人關注。在2025年申請季，Oxy共收到6461份入學申請，錄取率為39%，入讀率為21%，全年總費用約為8.5萬美元（約66萬港元）。

在課程設計上，所有大一新生必須參加文化研究研討課，課程主題聚焦於人類歷史與文化，重點培養學生的寫作能力，每班人數上限為16人。此外，學生須展示外語能力，並完成涵蓋世界文化、藝術、前工業時代、科學與數學等領域的通識課程要求。

到了最後一年，所有學生必須完成一項名為「綜合考核」的畢業要求，形式包括項目、論文或考試，旨在全面展示其在主修領域中的學習成果與掌握程度。

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培養公務意識

Oxy提供一系列別具特色的學習項目，為學生開拓多元實踐與國際視野。其中，「聯合國項目」讓學生有機會於在學期間居住曼克頓，同時在聯合國相關機構實習並選修課程。

每2年舉辦一次的「競選學期」（Campaign Semester），則讓學生全職投入政治競選工作，親身體驗選戰實務；之後再回到校園參加研討課，反思並總結這段實踐經歷。

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在國際交流方面，約三分二的學生選擇出國學習，透過遍布全球50多個國家的項目進行國際研究或實習。此外，「暑期科研項目」（Summer Research Program）每年支持超過100項涵蓋自然科學、社會科學及人文學科的學生研究計劃。

最值得一提的是「奧巴馬學者項目」（Barack Obama Scholars Program），該計劃專為學術表現優異且對公共服務有強烈承諾的學生而設，提供為期4年的全額獎學金，涵蓋全部就讀費用，並額外資助三段暑期經歷，例如實習或服務項目，培育未來領袖人才。

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