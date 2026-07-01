英國升學｜King William's College 世外桃源寄宿學校

在愛爾蘭海中央的海上島嶼曼島（Isle of Man），有間不錯的寄宿學校——King William's College ，是島上唯一私立學校，招收11至18歲的學生。該校是英倫三島歷史最悠久的IB學校之一，2024年在全英提供IB課程的學校中排名22位。

交通方便治安好

King William's College官網圖片

King William's College所處的曼島是英國皇家屬地，與不列顛島、愛爾蘭島稱為「英倫三島」；曼島的首都在Douglas市，學校位於Douglas西南部的Castletown，與島上Isle of Man機場毗鄰。學生可在倫敦轉機到曼島，亦可在Heysham或利物浦坐船到曼島。Castletown是島內最大四個市鎮之一，市內有鐵路穿越，交通方便。

曼島面積偌大，共572平方公里，以陸地面積計算是半個香港，人口卻只有8萬6千名，密度低；島上青山綠水，環境優美；罪案率甚低，被譽為英倫三島最美麗、最安全的地方。

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King William's College在1833年創校，校友人才輩出，包括不少英國政商界名人及學者，例如香港前輔政司駱克（Lockhart）、諾貝爾物理學獎得獎者William Bragg、上市濾芯製造商Strix創辦人John Taylor等。現時學校共有超過400名學生，少量是國際學生，來自逾30個國家和地區，因此能為香港學生提供全英語留學環境。

即使位處海島上，學校的課外活動和設施跟其他大城市的學校不相伯仲，如籃球、越野賽、體操、曲棍球、投球、游泳和網球，學校旁邊設有高爾夫球場，提供Golf Academy and Awards課程及獎項。戲劇亦很受學生歡迎，學校自設劇院，亦舉辦社際戲劇節。為了鼓勵學生積極參與各類型課外活動，除了學術上的獎學金，亦設立多項課外活動的獎學金。

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彈性寄宿活動多

約四分一學生在校寄宿。宿舍分為男子寄宿及女子寄宿區域，以雙人房及單人房為主，亦設有少量3人房，通常中七（Year 13）學生都可獲編配單人房，以便專心應付公開考試。大部分宿生為7天寄宿生（Full Boarder），亦有少量學生選擇5天寄宿（Weekly Boarding）和彈性寄宿（Flexi Boarding）。

宿舍活動方面，通常周三、四晚上會有不同的宿舍活動；周末活動則更多元化，學生通常會離開校園，去當地戲院看電影、打保齡球、遠足、玩爬山單車等，亦可參加不同校內活動，如游水、烘焙（Baking）等。

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