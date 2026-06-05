英國升學｜Berkhamsted School 全英首創小型MBA課程

Berkhamsted School創立於1541年，是英國倫敦地區寄宿中學中成績最優異的學府之一。與同區其他成績相近的學校相比，其學費更為便宜，性價比更高。學校不但獲《財富》（Fortune）雜誌評為2023年度全球最佳250間寄宿學校之一，更設有全英首創的小型MBA商科課程，致力培育具國際視野的未來商業領袖。

鑽石模式教學

學校開設小型MBA課程。示意圖

學校雖屬男女校，但在中學階段實施獨特的「鑽石模式」（Diamond Model）。從中一（Year 7）至中五（Year 11），男女生會分班上課；直至中六及中七（Year 12-13），才恢復男女同班教學。學校期望透過此安排，幫助學生突破性別定型（Gender Stereotype），讓他們可更專注發展自身興趣與專長——例如女生可投入木工學習，男生亦可盡情探索藝術領域。

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Berkhamsted School的畢業生普遍能獲羅素集團（The Russell Group）大學錄取，其中更有不少學生考入牛津與劍橋大學。這份亮眼成績，源自學校採納由倫敦大學學院（UCL）、倫敦國王學院（KCL）講師及英國心理學會成員Dr. Guy Claxton所提倡的Building Learning Power（BLP）教學理念。BLP不僅重視學術表現，更着重塑造學生性格與培養學習習慣，為年輕人奠定終身學習的基礎。

學校與Ashridge Business School合作，開設全英首創的小型MBA課程，作為高中商科的增值課程。課程設計強調實務導向，透過市場戰略、營銷等大學程度課題，讓學生親身體驗商業運作實況，將理論知識應用於真實世界。課程不僅能拓展學生視野，更豐富其大學申請所需的「個人陳述」內容，提升進入理想學府的競爭力。

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體育表現出色

Berkhamsted School融合早期維多利亞式建築與現代化設施，既保留歷史風貌，亦不斷更新校內設施，包括藝術及設計中心、室內暖水泳池、圖書館、體育館，以及一座可容納500人、設備完善的劇院。

此外，學校在體育方面亦表現突出，游泳隊與曲棍球隊水準甚高，經常參與國內外比賽並屢獲殊榮。

另外，「愛丁堡獎勵計劃」（Duke of Edinburgh's Award）及海陸空三軍訓練（Combined Cadet Force，CCF）等活動亦深受學生歡迎。

「Oh!爸媽」授權轉載

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