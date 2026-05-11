英國升學｜King's College, Taunton 全英頂尖設計與科技學校

King's College, Taunton位於英格蘭西南部Somerset地區，是一間歷史悠久的男女私立學校，距離希斯路機場約3小時車程。學校創立於1880年，屬於Woodard Corporation機構成員之一，其他盟校包括Lancing College和Ardingly College這些讓香港家長趨之若鶩的名校。自1968年起，學校開始招收預科女學生，逐步發展為現今的男女混校模式。

King's College, Taunton重視藝術教育。學校網站圖片

該校的設計與科技部門屢獲殊榮，已四度奪得《Good Schools Guide》預科設計與科技大獎，學生亦經常獲頒極具聲望的Arkwright獎學金。此獎學金專為在工程、設計與科技領域表現出眾的學生而設，競爭激烈，全英每年僅約400人獲選。

學校亦重視藝術教育，不僅為藝術部門設立獨立教學大樓，更打造了4層的專屬藝術空間，每層均設有創作工作區，展現對藝術發展的全力支持。

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課後及升學支援

學校深知學生的天資與吸收能力各異，尤其須同時兼顧8至10科的GCSE學生，因此校方特別關注個別學生可能跟不上進度的情況。為此，學校為有需要的學生提供課後一對一額外補習，內容涵蓋特定學科輔導，並注重提升記憶力及應試技巧，這種貼心的安排在英國學校中實屬少見。

另外，亦提供完善的升學及就業輔導，協助學生規劃大學申請與未來方向。除了每周定期會談，高年級學生更有機會參與校友活動，與各領域專業人士建立聯繫，甚至獲得假期實習機會，為職涯發展提早鋪路。許多畢業生均升讀知名學府，包括牛津、劍橋、羅素集團大學，亦有學生選擇海外升學，並獲美國大學獎學金。

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板球卓越奪佳績

King's College, Taunton擁有完善的運動設施，包括室內游泳池、健身室、圓頂網球及籃球場、攀石牆、壁球場，以及配備PitchVision投擲記錄儀的板球訓練中心，設備一應俱全。其中板球項目表現尤其突出，學校與Somerset County Cricket Club合作，為學生提供優質訓練，U15及U18男子板球校隊更於2023年全國學界比賽中雙雙奪冠！

「Oh!爸媽」授權轉載

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