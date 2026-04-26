英國升學｜Millfield School 頂尖運動名校 孕育多名國際選手

坐落於英國西南部Somerset郡的Millfield School，是一間規模龐大的「一條龍」寄宿學校，距離希斯路機場約2小時車程。校園佔地廣達240公頃，其中運動設施佔據了大部分面積，為其頂尖的體育教育奠定了基礎。學校素以培育傑出運動員聞名，在各類運動項目中，均造就出不少國際代表，被公認為體壇搖籃。

精英運動員搖籃

Millfield School的體育相當有名氣。學校FB圖片

多年來，Millfield已孕育超過60名職業運動員與國際選手，當中更有不少躋身奧運殿堂。每逢奧運，英國媒體總會細數該校出戰的學生人數，在2020年東京奧運，Millfield更迎來歷屆最多校友參賽的紀錄，共有13名選手代表各自的國家出征。其中，英國泳手James Guy更勇奪2金1銀，共3面獎牌，成績斐然。

學校在籃球、馬術、足球、高爾夫球、女子曲棍球、欖球、游泳及網球等項目表現尤其出眾。不僅設施完備、師資廣受認可，校隊亦屢次在校際及國際賽事中奪魁，實力備受肯定。

全方位升學輔導

除了提供傳統的英國會考（GCSE）及高考（A-Level）課程外，Millfield School亦開設國家職業文憑（BTEC）及餐飲等多元科目，為學生拓展更多專業路徑。

學校實行小班教學，每班平均約11人，師生比例約為1：7，讓老師能更全面關注每個學生的學習與成長。

學校注重因材施教，會根據學生的學術能力進行分班，讓老師可配合個別學生的程度，靈活調整教學內容與進度，協助不同能力的學生達成適切的學習目標，真正實現個性化教育。

在升學支援方面，Millfield設有一套完善的輔導系統。學生可透過一系列評估和活動，逐步探索最適合自己的升學方向。自中三（Year 9）起，學生便會使用升學規劃平台UNIFROG，主動探索大學科系與未來出路，並開始準備相關申請材料，為順利升學鋪路。

此外，學校亦積極安排學生參訪英國的大學、與校友交流、參加職業博覽會等活動，幫助學生依據自身成績與興趣，深入了解多元的升學與就業途徑，為未來作出明智選擇。

「Oh!爸媽」授權轉載

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