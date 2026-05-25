英國升學｜Godolphin School 一系列升學就業計劃 助學生探索方向

Godolphin School是英國歷史悠久的女校，校風重視宗教氛圍、品德教育與個人成長。學校坐落於風景優美的南部小鎮Salisbury，環境寧靜恬適，周邊有多個著名景點，包括世界遺產巨石陣（Stonehenge）及宏偉的Salisbury Cathedral。對習慣都市生活的香港學生而言，是一種難得而珍貴的生活體驗。

提供升學就業輔導

Godolphin School提供職業與升學輔導。示意圖

為完善對學生畢業後發展的支援，Godolphin School設立了升學及就業計劃「Bright Future Programme」，為有意升讀大學或投身職場的學生提供輔導。其中，「Find Your Future」活動定期邀請校友、家長、大學教授等專業人士，每周舉辦職業分享會，協助學生探索職業方向。

此外，所有中六（Year 12）學生均須參與「工作觀摩計劃」（Work Shadowing），在暑假前到不同企業進行為期一周的實習，從中發掘潛在的職業興趣。學校亦定期舉辦年度升學及就業展、大學學徒制課程（Degree Apprenticeship）工作坊，以及校友交流晚會等活動，鼓勵學生接觸各行各業的專業人士，開拓視野，迎接未來挑戰。

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多元活動發掘潛能

Godolphin School亦鼓勵女生勇於嘗試不同領域，校長Emma Hattersley常強調「事在人為」（Can-Do Attitude），認為教育者與家長不應為學生設定既定模板，而是傾向引導學生自主創造未來。年輕階段的「嘗試與修正」（Trial and Error），亦是學習過程中不可或缺的一部分。

學校設有室內游泳池、健身中心、體育館、藝術中心及劇院等多種設施，供學生開展各類活動。校方期望學生透過多元嘗試發掘潛能、建立自信，因此提供豐富的課外活動選項，除了海陸空三軍訓練（Combined Cadet Force）及「愛丁堡獎勵計劃」（Duke of Edinburgh's Award）外，亦設有急救訓練、咖啡師課程、投資學會、社區慈善活動、馬球及野外求生煮食等，內容涵蓋生活各個面向，兼具挑戰性與實用意義。

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此外，學校定期舉辦學術講座，邀請大學教授及各界專業人士主講，主題廣泛，例如聯合國難民署的角色剖析、電影與攝影藝術，以及心理學精神分析理論等，持續拓寬學生的知識視野。

「Oh!爸媽」授權轉載

本文標題原為〈Godolphin School 助學生探索未來方向〉。

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