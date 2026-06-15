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英國升學｜Magdalen College School 「牛劍」錄取率逾20%

升學攻略
更新時間：16:00 2026-06-15 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-15 HKT

對於不少送子女赴英升學的家庭而言，牛津、劍橋大學都是夢寐以求的頂尖學府。成立於1480年的Magdalen College School，與牛津大學保持着千絲萬縷的聯繫，2008年更榮獲《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）「年度私立學校」殊榮，是名副其實的精英學府。

成績頂尖 重視藝術

劍橋大學 (新華社圖片)
劍橋大學 (新華社圖片)

Magdalen College School（下稱MCS）坐落於英國牛津市南部。創校之初，學校隸屬牛津大學Magdalen College，專為學院唱詩班男孩及當地學術出眾的孩童提供教育。時至今日，MCS與牛津大學依舊保持緊密聯繫，會定期邀請牛津大學的教授到校內辦講座，讓學生開拓眼界。

另外，學校的公開試成績十分亮眼，常年位居A-Level排名前列。2025年，在A-Level考試中取得A*至B級成績的比例高達93%；同年，40%GCSE考生在10個科目中奪得9至8分的佳績。

延伸閱讀：英國升學｜Godolphin School 一系列升學就業計劃 助學生探索方向

2020年共有82名畢業生獲牛津或劍橋錄取，錄取率高達23.2%，其餘畢業生亦紛紛入讀世界頂尖學府繼續深造。

除了學術成績卓越，MCS在藝術領域的表現同樣耀眼。學校與牛津大學Magdalen College的唱詩班長期保持緊密合作，悉心培育並輸送優秀歌手，延續數百年的音樂傳統。

戲劇教育方面，校內每個學生每年均有機會參與至少兩個演出，涵蓋古希臘劇及大型音樂劇，部分劇目更登上愛丁堡國際藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）、牛津劇院主舞台，甚至在Cherwell河畔上演戶外莎士比亞劇。學校期望透過經典文本與作品，讓學生接觸多元戲劇形式，同時鼓勵高年級學生嘗試導演、製作甚至編寫原創劇本，累積寶貴實戰經驗。

延伸閱讀：英國升學｜King's College, Taunton 全英頂尖設計與科技學校

多元遊學 拓闊視野

MCS每年舉辦多樣化的國內外住宿遊學活動，項目緊扣學科主題，包括前往印度的地理考察、走訪希臘和意大利的古典文學之旅，以及遠赴紐約的藝術文化體驗。英國境內的足跡同樣遍及各地，涵蓋諾森伯蘭郡、北威爾斯及德雲郡等多個別具特色的地區。

校內各大社團亦定期組織出遊活動，將興趣延伸至課堂以外。網球選手可遠赴西班牙交流；音樂部門曾帶領學生前往斯洛文尼亞；戲劇愛好者則可參與愛丁堡國際藝穗節，親身感受世界級藝術節的氛圍。

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