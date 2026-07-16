美國升學｜The Lawrenceville School 圓桌教學促進師生互動

The Lawrenceville School被譽為「小常春藤高中」，創立於1810年，坐落於美國新澤西州歷史悠久的勞倫斯威爾（Lawrenceville）鎮，地理位置優越。學校採用「哈克尼斯圓桌教學法」，運用類似研討會的方式上課，這種教學法令學生完全投入學習，難怪學校每年大約有25%的學生進入全美前10的大學。

文科出色 學生辦報

在典型的哈克尼斯課堂中，一名教師與12名學生圍坐在一張橢圓形桌前，教師擔任引導者，以類似「圓桌會議」形式促進師生互動，鼓勵每個學生積極發言。

這套教學方法在The Lawrenceville School已實踐超過80年，取代了傳統以競爭及個人學習為主的模式；有效提升學生的獨立思考、主動質疑及創新能力，使他們對知識的理解更深入，在學術上取得更卓越的表現。該校學生在SAT考試的平均分高達1460（滿分1600），優異的學術表現使畢業生多能躋身美國頂尖學府。

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學校提供超過300種課程，尤其以深厚的文科實力著稱，其中英語科更開設逾60種課程，內容深入語言學、文體分析等專業領域。有別於一般學校僅涵蓋虛構文學、詩歌與戲劇等基礎分類，該校進一步開設如傳記寫作、兒童文學、戰爭題材及漫畫文學等獨特課程，甚至將許多在大學階段才會深入研究的作家專題與人文分析課題，也納入中學課程體系之中。

此外，由學生自主編輯及出版的周報《The Lawrence》——擁有逾百年歷史的刊物，記錄校園點滴，曾獲得多項國家級獎項，包括極具聲望的哥倫比亞新聞獎。

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特色項目 拓闊眼界

學校特色項目豐富多元，其中「The Harkness Travel Program」由教師帶領學生透過服務、科研、文化及藝術等主題，將世界化為延伸教室，強調自主探索與體驗意義；學生亦可參與「海外學年項目」（School Year Abroad），前往中國、法國、意大利或西班牙進行整學年沉浸式學習，深入體驗當地語言與文化。

校內的「Big Red Farm」將戶外空間轉化為實踐可持續農業的教室，透過親身參與及反思，深化對環境的認識；「Outdoor Program」則提供攀岩、划艇、繩索等冒險體驗，培養學生的領導、溝通，以及風險管理等能力，跨越學科界限，促進全人成長。

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