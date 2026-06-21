英國升學｜Winchester College 英國最古老九大公學之一 特設「Div課程」

Winchester College不僅是英國乃至全球享負盛名的寄宿制貴族男校，更是九大公學中歷史最悠久的一間。學校由溫徹斯特主教William of Wykeham於1382年創立，他亦是一名傑出建築師。學校是英國第一間免費招收清貧學生的大學預備學校，開創了英國公學教育的歷史。

「Div課程」獨樹一幟

學校FB圖片

學校校訓為「Manners Makyth Man」（禮儀造就人），體現了學校對品德教育的重視，強調應以個人修養而非出身論英雄。

學校提供多元且廣泛的學術課程，當中最具特色的莫過於「Div課程」。作為該校獨有的教育模式，「Div課程」涵蓋從古典時期至早期現代的英語文學、語言、科學、政治、社會學及藝術等多個領域。此課程不受任何考試限制，旨在培養學生的批判思考與表達能力，兼具高度自由與現代化理念，是一門極具創新精神的教育項目。

2025年A-Level考試中，44%學生達到A*級成績，75%達到A*至A，92%取得A*至B等級的成績。

GCSE考試方面，93%學生的成績達到9至7分，58%為9至8分。得益於Div課程，學生在古典學科、數學及人文社科類科目表現尤為突出。

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中古風與現代設施

校園坐落於歷史悠久的溫徹斯特古城，建築多為中世紀及文藝復興時期風格，與溫徹斯特大教堂相鄰，文化底蘊深厚。校內大型圖書館藏書逾10萬冊，包括12世紀珍貴手稿、早期印刷書籍及古典文獻，是英國中學藏書最豐富之一。

科學中心配備標準化實驗室；藝術中心涵蓋畫廊、工作室、音樂學校及小型劇院；音樂學校設有多個音樂廳及練習室。體育設施一應俱全，包括橄欖球、曲棍球、網球、籃球、室內泳池、賽艇河道等。

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目前，Winchester College約有700多名學生。學校自2022年起開始招收女生，並將於2026年9月起開放六年級（Sixth-form）女生寄宿。校內共有10棟宿舍，學生擁有充足的個人空間，新建的宿舍大樓毗鄰體育中心，每間均配備獨立衛浴的單人房及雙人房，並設有公共休息室、飯廳、男女共用學習空間及寬敞庭院。

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