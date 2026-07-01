DSE放榜2026︱教育大學EdUHK 10個最多人申請/競爭最激烈JUPAS課程一覽 1課程49人爭1學額！

DSE放榜2026︱中學文憑試（DSE）將在7月15日放榜，相信現階段同學都正搜集不同的升學資訊。《星島教育》早前向8所教資會資助大學查詢，了解院校在大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選後的課程競爭情況。今日會按香港教育大學(教大/EdUHK)數據，詳列以Band A計算下，改選後5個最多人申請、及5個競爭最激烈課程，並整理相關課程的計分方法、加權科目及2025年收分等資訊，助同學評估放榜後是否有需要改選。

教育大學5個最多人申請JUPAS課程

教育大學5個競爭最激烈JUPAS課程

DSE放榜2026︱教大分數換算方法

教大課程的分數轉換方式如下：

級別 分數 5** 7 5* 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

根據教大的統計，5個最多人申請的課程（僅以Band A計算），依次為運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士、心理學榮譽社會科學學士、心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士、運動科學及教練榮譽理學士，最後是數碼中國文化與傳意榮譽文學士及中文教育榮譽學士。

第5位：數碼中國文化與傳意榮譽文學士及中文教育榮譽學士

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 618

618 學額： 64

64 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 中文x1.5；英文x1.5；中國文學x1.5；資訊及通訊科技x1.5

中文x1.5；英文x1.5；中國文學x1.5；資訊及通訊科技x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 27.5

27.5 下四分位數：26

第4位：運動科學及教練榮譽理學士

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 782

782 學額： 29

29 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 生物x2；體育x2；英文x1.5；數學，M1/M2 x1.5；設計與應用科技x1.5；資訊及通訊科技x1.5；指定的應用學習科目x1.5

生物x2；體育x2；英文x1.5；數學，M1/M2 x1.5；設計與應用科技x1.5；資訊及通訊科技x1.5；指定的應用學習科目x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 28.5

28.5 下四分位數：27.5

第3位：心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 904

904 學額： 45

45 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 中文x1.5；英文x1.5；指定的應用學習科目x1.5

中文x1.5；英文x1.5；指定的應用學習科目x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 24

24 下四分位數：23.5

第2位：心理學榮譽社會科學學士

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 982

982 學額： 20

20 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 無

無 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 20

20 下四分位數：20

第1位：運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 1206

1206 學額： 25

25 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 體育x1.5

體育x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 22

22 下四分位數：20.8

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至於5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比學額），排第一的是心理學榮譽社會科學學士、第二位是運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士、第三至第五位，則分別是文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士、個人理財榮譽文學士、社會學與社區研究榮譽社會科學學士及地理教育榮譽學士。

第5位：社會學與社區研究榮譽社會科學學士及地理教育榮譽學士：約32人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 386

386 學額： 12

12 申請人對比學額比例： 32

32 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 英文x1.5；地理x1.5

英文x1.5；地理x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 25.3

25.3 下四分位數：25

第4位：個人理財榮譽文學士：約34人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 341

341 學額： 10

10 申請人對比學額比例： 34

34 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 無

無 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 19

19 下四分位數：18.8

第3位：文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士：約37人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 440

440 學額： 12

12 申請人對比學額比例： 37

37 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 中史x1.5；歷史x1.5

中史x1.5；歷史x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 26.3

26.3 下四分位數：26

第2位：運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士：約48人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 1206

1206 學額： 25

25 申請人對比學額比例： 48

48 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目：體育x1.5

2025年收生分數：

中位數： 22

22 下四分位數：20.8

第1位：心理學榮譽社會科學學士：約49人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 982

982 學額： 20

20 申請人對比學額比例：49

計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 無

無 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 20

20 下四分位數：20

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註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。

資料來源：院校提供、JUPAS及教大網頁

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