DSE放榜2026︱教育大學EdUHK 10個最多人申請/競爭最激烈JUPAS課程一覽 1課程49人爭1學額！
發佈時間：12:35 2026-07-01 HKT
DSE放榜2026︱中學文憑試（DSE）將在7月15日放榜，相信現階段同學都正搜集不同的升學資訊。《星島教育》早前向8所教資會資助大學查詢，了解院校在大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選後的課程競爭情況。今日會按香港教育大學(教大/EdUHK)數據，詳列以Band A計算下，改選後5個最多人申請、及5個競爭最激烈課程，並整理相關課程的計分方法、加權科目及2025年收分等資訊，助同學評估放榜後是否有需要改選。
教育大學5個最多人申請JUPAS課程
教育大學5個競爭最激烈JUPAS課程
DSE放榜2026︱教大分數換算方法
教大課程的分數轉換方式如下：
|級別
|分數
|5**
|7
|5*
|6
|5
|5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
DSE放榜2026︱教大5個最多人申請JUPAS課程
根據教大的統計，5個最多人申請的課程（僅以Band A計算），依次為運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士、心理學榮譽社會科學學士、心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士、運動科學及教練榮譽理學士，最後是數碼中國文化與傳意榮譽文學士及中文教育榮譽學士。
第5位：數碼中國文化與傳意榮譽文學士及中文教育榮譽學士
- 課程編號：JS8003
- 課程簡介：為同期結業雙學位課程，包括學科主修和教育主修兩大部分，旨在培養學生具備學科知識、專業以及數碼技能，並學會遵從教師專業操守及道德規範，使他們能勝任中小學的中文教學工作，或是投身其他與中文數碼傳意相關的專業領域。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：618
- 學額：64
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中文x1.5；英文x1.5；中國文學x1.5；資訊及通訊科技x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：27.5
- 下四分位數：26
第4位：運動科學及教練榮譽理學士
- 課程編號：JS8726
- 課程簡介：透過全面深入的課程內容，讓學生脫變成具有紮實理論知識的運動教練或運動科技專業人士；一年級生須從兩個學習領域中（即運動教練或數碼科技及運動），挑選一領域專精研習。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：782
- 學額：29
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：生物x2；體育x2；英文x1.5；數學，M1/M2 x1.5；設計與應用科技x1.5；資訊及通訊科技x1.5；指定的應用學習科目x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：28.5
- 下四分位數：27.5
第3位：心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士
- 課程編號：JS8006
- 課程簡介：提供心理學及幼兒教育兩門學科的綜合教育體驗，畢業生將成為具備心理學專業知識的專業教育者，讓他們能夠為0至8歲的幼兒創造包容且有效的學習環境。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：904
- 學額：45
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中文x1.5；英文x1.5；指定的應用學習科目x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：24
- 下四分位數：23.5
第2位：心理學榮譽社會科學學士
- 課程編號：JS8651
- 課程簡介：課程提供3個相關的專業範疇，包括學校心理學、健康心理學和人際關係及溝通，培養學生在不同工作崗位上應用心理學知識和技能的能力，並裝備畢業生升讀不同範疇的心理學專業培訓課程，例如臨床心理學、輔導心理學、教育心理學，以及工業與組織心理學。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：982
- 學額：20
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：20
- 下四分位數：20
第1位：運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士
- 課程編號：JS8010
- 課程簡介：5年制教師培訓課程，讓有意投身體育教育的學生掌握與中小學體育教學相關的學科知識和教學法。同時透過運動科學、教練學和教育等範疇的實習和綜合培訓，學生可開拓多元職業路向。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：1206
- 學額：25
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：體育x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：22
- 下四分位數：20.8
DSE放榜2026︱教大5個競爭最激烈的JUPAS課程
至於5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比學額），排第一的是心理學榮譽社會科學學士、第二位是運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士、第三至第五位，則分別是文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士、個人理財榮譽文學士、社會學與社區研究榮譽社會科學學士及地理教育榮譽學士。
第5位：社會學與社區研究榮譽社會科學學士及地理教育榮譽學士：約32人爭1個學位
- 課程編號：JS8012
- 課程簡介：課程旨在培訓地理科準教師及提供地理和社會學的雙學科學術訓練。學生將可運用這兩種社會科學概念及角度以分析個人、社會和世界之間的關係。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：386
- 學額：12
- 申請人對比學額比例：32
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文x1.5；地理x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：25.3
- 下四分位數：25
第4位：個人理財榮譽文學士：約34人爭1個學位
- 課程編號：JS8688
- 課程簡介：專門針對「個人以及家庭」的金融學學士學位課程，內容涵蓋財務規劃、投資組合管理、風險評估、稅務知識、信用管理、退休規劃和遺產規劃等科目。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：341
- 學額：10
- 申請人對比學額比例：34
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：19
- 下四分位數：18.8
第3位：文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士：約37人爭1個學位
- 課程編號：JS8005
- 課程簡介：課程旨在培養學生具職業道德、創造力、生動教學能力和全球視野，以便他們在中學教授中國歷史；此外，課程也提供學生必要的文化遺產和博物館教育知識。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：440
- 學額：12
- 申請人對比學額比例：37
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中史x1.5；歷史x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：26.3
- 下四分位數：26
第2位：運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士：約48人爭1個學位
- 課程編號：JS8010
- 課程簡介：5年制教師培訓課程，讓有意投身體育教育的學生掌握與中小學體育教學相關的學科知識和教學法。同時透過運動科學、教練學和教育等範疇的實習和綜合培訓，學生可開拓多元職業路向。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：1206
- 學額：25
- 申請人對比學額比例：48
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：體育x1.5
2025年收生分數：
- 中位數：22
- 下四分位數：20.8
第1位：心理學榮譽社會科學學士：約49人爭1個學位
- 課程編號：JS8651
- 課程簡介：課程提供3個相關的專業範疇，包括學校心理學、健康心理學和人際關係及溝通，培養學生在不同工作崗位上應用心理學知識和技能的能力，並裝備畢業生升讀不同範疇的心理學專業培訓課程，例如臨床心理學、輔導心理學、教育心理學，以及工業與組織心理學。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：982
- 學額：20
- 申請人對比學額比例：49
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：20
- 下四分位數：20
註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。
資料來源：院校提供、JUPAS及教大網頁
即睇其他大學的熱門課程資訊：
- 中文大學10個最多人申請/競爭最激烈課程
- 香港大學10個最多人申請/競爭最激烈課程
- 科技大學7個最多人申請/競爭最激烈課程
- 城市大學10個最多人申請/競爭最激烈課程
- 理工大學10個最多人申請/競爭最激烈課程
- 浸會大學10個最多人申請/競爭最激烈課程
- 嶺南大學10個最多人申請/競爭最激烈課程
誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<