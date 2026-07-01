DSE放榜2026︱浸會大學BU 盤點10個最多人申請/競爭最激烈JUPAS課程 邊科36人爭1個位？附計分方法+收分
發佈時間：12:16 2026-07-01 HKT
DSE放榜2026︱中學文憑試（DSE）將於7月15日放榜，應屆考生現正積極蒐集升學資訊，為未來出路作最後部署。《星島教育》早前向8所教資會資助大學查詢各院校在大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選後的課程競爭情況。本文將根據香港浸會大學（浸大／BU）的最新數據，為同學盤點5個最多人申請（以Band A計算）及5個競爭最激烈（以Band A申請人數對比學額數目）的學士學位課程。此外，我們亦為大家整理了相關課程的計分方法、加權科目及2025年收分平均數等實用資訊，助同學準確評估形勢，在放榜後制定最精明的改選策略。
浸大5個最多人申請JUPAS課程
浸大5個競爭最激烈的JUPAS課程
浸會大學JUPAS改選2026︱浸大分數換算方法
浸大課程的分數轉換方式如下：
|級別
|分數
|5**
|7
|5*
|6
|5
|5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
DSE放榜2026︱浸大5個最多人申請JUPAS課程
JUPAS首輪更新課程選擇已於5月27日結束，浸大統計出5個最多人申請的課程（僅以Band A計算），依次為工商管理學士（榮譽）、社會工作學士（榮譽）、視覺藝術文學士（榮譽）、理學士（榮譽）及體育及康樂管理文學士（榮譽）。
第5位：體育及康樂管理文學士（榮譽）
- 課程編號：JS2620
- 課程簡介：目標是為學生提供體育、運動科學和康樂管理學科具深度和廣度的知識、技能及實習經驗。去年起新增運動科學主修，將傳統課程與人工智能、分子生物學和中醫等尖端學科無縫融合。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：740
- 學額：35
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊
2025年收生分數
- 收分平均數：21.3
第4位：理學士（榮譽）
- 課程編號：JS2510
- 課程簡介：學生在第一年將接受廣泛的科學教育，隨後可自由選擇7個主修科目，包括應用生物學、生物化學和檢測科學、計算機科學、數學及統計等。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：799
- 學額：197
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊
2025年收生分數
- 收分平均數：20.15
第3位：視覺藝術文學士（榮譽）
- 課程編號：JS2810
- 課程簡介：課程包括必修課程和選修課程，選修課程可從兩個方向中選擇：工作室與媒體藝術以及工藝與設計，為學生在其個人選擇的領域（包括繪畫、油畫、中國藝術、媒體藝術、平面藝術、雕塑、玻璃、陶瓷、物品設計、體驗設計）奠定堅實的基礎，並輔以藝術史與理論、視覺與物質文化的必修課程。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：835
- 學額：35
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊
2025年收生分數
- 收分平均數：19.34
第2位：社會工作學士（榮譽）
- 課程編號：JS2660
- 課程簡介：旨在培養具有專業知識、技巧和價值的社工，使畢業生能夠以靈活、求是、創新、專業且關懷的精神，有效滿足大眾對社會服務的需求。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：990
- 學額：30
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文x2；健康管理與社會關懷x1.1
- 課程詳細資訊
2025年收生分數
- 收分平均數：25.5
第1位：工商管理學士（榮譽）
- 課程編號：JS2120
- 課程簡介：專為對學習商科有興趣的學生而設。學生在第一年先了解各專修內容，再在第一學年完結前，選定專修課程，當中包括經濟學及數據分析、金融學、人力資源管理學、市場學等。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：1268
- 學額：185
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文x1.5
- 課程詳細資訊
2025年收生分數
- 收分平均數：22.07
DSE放榜2026︱浸大5個競爭最激烈的JUPAS課程
如以學額競爭情況計算，浸大5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比學額），排名榜首的是環球螢幕演技藝術學士（榮譽），其次為社會工作學士（榮譽），第3為傳理學學士（榮譽）-遊戲設計與動畫主修，第4為電影電視文學士（榮譽），排名第5的是工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)。
第5位：工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂): 約26人爭1個學位
- 課程編號：JS2930
- 課程簡介： 課程適合具有商業頭腦且希望在娛樂產業和/或藝術、文化及創意產業領域發展的學生。學生將參與行業項目，並體驗一系列實踐學習活動，例如行業研討會和圓桌討論。他們將在知名教授和專家的指導下，參與企業項目，為創意和文化產業的實際問題提供解決方案。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：651
- 學額：25
- 申請人對比學額比例：26.04
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊
2025年收生分數
- 收分平均數：19.5
第4位：電影電視文學士（榮譽）: 約28人爭1個學位
- 課程編號：JS2330
- 課程簡介：旨在使學生掌握創意產業（如電影、電視、廣告及其他視聽製作領域）所需的知識和職業技能，並提供電影藝術的理論培訓。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：507
- 學額：18
- 申請人對比學額比例：28.17
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中文x1.25；英文x1.25
- 課程詳細資訊
2025年收生分數
- 收分平均數：21.83
第3位：傳理學學士（榮譽）-遊戲設計與動畫主修：約30人爭1個學位
- 課程編號：JS2370
- 課程簡介：提供強調遊戲設計與電腦動畫的連貫課程。全面的學習體驗將為學生在數碼娛樂、藝術和文化領域的職業發展做好準備，同時奠定高階學習基礎。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：590
- 學額：20
- 申請人對比學額比例：29.5
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文x1.25；數學x1.1；視覺藝術x1.15
- 課程詳細資訊
2025年收生分數
- 收分平均數：21.85
第2位：社會工作學士（榮譽）: 約33人爭1個學位
- 課程編號：JS2660
- 課程簡介：旨在培養具有專業知識、技巧和價值的社工，使畢業生能夠以靈活、求是、創新、專業且關懷的精神，有效滿足大眾對社會服務的需求。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：990
- 學額：30
- 申請人對比學額比例：33
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文x2；健康管理與社會關懷x1.1
- 課程詳細資訊
2025年收生分數
- 收分平均數：25.5
第1位：環球螢幕演技藝術學士（榮譽）: 約36人爭1個學位
- 課程編號：JS2340
- 課程簡介：課程旨在成為最具競爭力的表演藝術本科課程，透過跨文化和全球化的拓展，滿足學生在銀幕表演、舞台表演以及電影行業媒體技術表演方面的需求。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：288
- 學額：8
- 申請人對比學額比例：36.00
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文x1.5；音樂x1.2；視覺藝術x1.2
- 課程詳細資訊
2025年收生分數
- 收分平均數：18.55
註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。
資料來源：院校提供、JUPAS及浸大網頁
即睇其他大學的熱門課程：
- 中文大學10個最多人申請/競爭最激烈課程
- 香港大學10個最多人申請/競爭最激烈課程
- 科技大學7個最多人申請/競爭最激烈課程
- 城市大學10個最多人申請/競爭最激烈課程
- 理工大學10個最多人申請/競爭最激烈課程
- 教育大學10個最多人申請/競爭最激烈課程
- 嶺南大學10個最多人申請/競爭最激烈課程
誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<