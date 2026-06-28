DSE放榜2026︱城市大學CityU 10個最多人申請/競爭最激烈JUPAS課程 邊科33人爭1個位？附收生分數+計分方法

DSE放榜2026︱中學文憑試（DSE）將於7月15日放榜，應屆考生現階段正積極搜集各升學資訊，為未來鋪路。《星島教育》特意向8所教資會資助大學查詢大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選後的競爭情況，助同學及早部署放榜後的選科策略。本文整合了香港城市大學（城大/CityU）的最新數據，盤點首輪改選後5個最多人申請（以Band A計算）的熱門學科，以及學位競爭最激烈的5個課程（以Band A申請人數對比學額計算）。同時，文章亦附上各課程的計分方法及收生分數，讓同學能更準確評估自己的入讀機會。

城大5個最多人申請JUPAS課程

城大5個收生競爭最激烈JUPAS課程

DSE放榜2026︱城大分數換算方法

城大課程的分數轉換方式如下：

級別 分數 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

JUPAS首輪更新課程選擇已於5月27日結束，城大統計5個最多人申請的課程（僅以Band A計算），依次為工商管理學士(會計) (專修: 專業會計 / 環境，社會，治理和科技)、工商管理學士 (管理學) (專修 : 人力資源管理 / 策略及國際管理 )、社會科學學士(社會工作) (特點: 社會參與及人文關懷 – 健康與福祉 / 社會多元與持續 / 人在環境的專業介入)、智能資訊系統學 [主修: 工商管理學士(環球商業系統管理) 、工商管理學士(商業人工智能)]及工商管理學士(市場學) (專修: 環球市場營銷 / 營銷數據分析)。

第5位：工商管理學士(市場學) (專修: 環球市場營銷 / 營銷數據分析)

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：765

學額：82

計分方法：最佳5科（包括英文及數學）

加權科目：英文x1.5

課程詳細資訊

收生分數*：

中位數：24.5

下四分位數：23.5

第4位：智能資訊系統學 [主修: 工商管理學士(環球商業系統管理) 、工商管理學士(商業人工智能)]

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：784

學額：62

計分方法：最佳5科（包括數學）

加權科目：無

課程詳細資訊

收生分數*：

中位數：21

下四分位數：20.5

第3位：社會科學學士（社會工作） （特點：社會參與及人文關懷–健康與福祉/社會多元與持續/人在環境的專業介入）

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：1078

學額：54

計分方法：最佳4科（包括英文）

加權科目：英文x 2

課程詳細資訊

收生分數*：

中位數：23

下四分位數：23

第2位：工商管理學士（管理學）（專修：人力資源管理/策略及國際管理）

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：1090

學額：58

計分方法：最佳5科（包括數學）

加權科目：無

課程詳細資訊

收生分數*：

中位數：22

下四分位數：21.5

第1位：工商管理學士（會計）（專修：專業會計/環境，社會，治理和科技）

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：1141

學額：148

計分方法：最佳5科（包括數學）

加權科目：無

課程詳細資訊

收生分數*：

中位數：22

下四分位數：21.5

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如以收生競爭情況計算，城大5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比預計收生人數），排名榜首的是工學士(創新與企業工程) (特點: 工程學 / 科技 / 創新 / 企業 / 創業)，其次為工學士(智能製造工程學) (特點: 物聯網 / 工業大數據 / 機器人技術與自動化 / 物流與供應鏈 / 智慧城市工程)，第3為文學士（創意媒體）（特點：動畫/電影及攝影/批判理論及實踐/遊戲及可玩媒體/新媒體藝術/聲音藝術），排名第4的是工商管理學士 (商業人工智能) (專修: 商務智能 / 信息系統審計 / 互聯網服務及社交網絡 / 數據信息學)，最後是環球可持續發展科創課程 [主修: 工學士(能源科學及工程學) / 工學士(環境科學及工程學)＋特點：環球視野]。

第5位：環球可持續發展科創課程 [主修: 工學士(能源科學及工程學) / 工學士(環境科學及工程學)＋特點：環球視野]: 約25人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：253

學額：10

申請人對比學額比例：25.3

計分方法：最佳5科（包括英文、數學及其中1科包括生物、化學或物理）

加權科目：數學x2.5；生物 /化學/物理作為第1選修x2.5；英文x2；生物/化學/地理/ M1/M2/物理作為第2選修x1.5

課程詳細資訊

收生分數*：

中位數：38

下四分位數：36.5

第4位：工商管理學士 (商業人工智能) (專修: 商務智能 / 信息系統審計 / 互聯網服務及社交網絡 / 數據信息學)：約27人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：266

預計收生人數：10

申請人對比學額比例：26.6

計分方法：最佳5科（包括數學）

加權科目：無

課程詳細資訊

收生分數*：

中位數：21

下四分位數：21

第3位：文學士（創意媒體）（特點：動畫/電影及攝影/批判理論及實踐/遊戲及可玩媒體/新媒體藝術/聲音藝術）：約29人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：484

學額：17

每學額競爭比率：28.5

計分方法：最佳5科（包括英文）

加權科目：英文x 2

課程詳細資訊

收生分數*：

中位數：27.5

下四分位數：27

第2位：工學士(智能製造工程學) (特點: 物聯網 / 工業大數據 / 機器人技術與自動化 / 物流與供應鏈 / 智慧城市工程)：約30人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：729

學額：24

申請人對比學額比例：30.4

計分方法：最佳5科（包括英文及數學）

加權科目：無

課程詳細資訊

收生分數*：

中位數：20

下四分位數：18

第1位：工學士(創新與企業工程) (特點: 工程學 / 科技 / 創新 / 企業 / 創業): 約33人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：526

學額：16

申請人對比學額比例：32.9

計分方法：最佳5科（包括英文及數學）

加權科目：無

課程詳細資訊

收生分數*：

中位數：19.5

下四分位數：18.5

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*城大的收生分數，是根據2026年的計分方法，及於2025年獲得JUPAS正式遴選取錄資格的申請人的DSE成績計算得出，詳情請參考城大網站

註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。

資料來源：院校提供、JUPAS及城大網頁

其他八大熱門JUPAS課程資訊：

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