DSE放榜2026︱科技大學HKUST 7個最多人申請/競爭最激烈JUPAS課程 附計分方法+收分

DSE放榜2026︱中學文憑試（DSE）將於7月15日放榜，經歷了漫長備戰的同學，對自己成績相信已有初步預算。隨着大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選於5月27日結束，下一階段的選科部署更是關鍵。為協助應屆考生在放榜後能精準地進行最後改選，《星島教育》特意向8所教資會資助大學索取最新數據。以下是香港科技大學（科大／HKUST）在首輪改選後4個最多人報讀（以Band A申請計算），以及3個競爭最激烈（按Band A人數與學額比例計算）的學位課程。本文亦整理2025年的收生分數參考及計分機制，讓有意入讀科大的考生做好準備。

科技大學4個最多人申請的JUPAS課程

科技大學3個競爭最激烈的JUPAS課程

DSE放榜2026︱科大分數換算

科大的DSE分數換算方式如下：

級別 分數 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

根據科大提供的數據，4個最多人申請的課程，依次為理學A組、 理學B組、機械及航空航天工程學學系，以及計算機科學及工程學系。以下是有關課程的收生資訊。

第4位：計算機科學及工程學系

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 450

450 學額： 117

117 計分方法： 英文+數學+最佳1科生物/化學/物理/資訊及通訊科技+最佳其他2科

英文+數學+最佳1科生物/化學/物理/資訊及通訊科技+最佳其他2科 加權科目： 英文x2；數學x2；物理 x 2；M1/M2 x2；資訊及通訊科技x 1.5

英文x2；數學x2；物理 x 2；M1/M2 x2；資訊及通訊科技x 1.5 課程詳細資訊

2025年收生分數(最佳5科+第6科額外加分)

中位數： 48.45

48.45 下四分位數：46.45

第3位：機械及航空航天工程學系

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 514

514 學額： 77

77 計分方法： 英文+數學+最佳1科生物/化學/物理/資訊及通訊科技+最佳其他2科

英文+數學+最佳1科生物/化學/物理/資訊及通訊科技+最佳其他2科 加權科目 ：英文x2；數學x2；生物/化學/物理 x 2；M1/M2x 1.5

：英文x2；數學x2；生物/化學/物理 x 2；M1/M2x 1.5 課程詳細資訊

2025年收生分數(最佳5科+第6科額外加分)

中位數： 41.14

41.14 下四分位數：39.72

第2位：理學B組

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 578

578 學額： 402 (JS5102及JS5103的共設學額)

402 (JS5102及JS5103的共設學額) 計分方法： 英文 +數學+最佳1科生物/化學 /物理 / M1 / M2 +最佳其他2科

英文 +數學+最佳1科生物/化學 /物理 / M1 / M2 +最佳其他2科 加權科目： 英文x1.5；物理/M1/M2 x1.5；生物/化學x 2

英文x1.5；物理/M1/M2 x1.5；生物/化學x 2 課程詳細資訊

2025年收生分數(最佳5科+第6科額外加分)

中位數： 33.38

33.38 下四分位數：32.75

第1位：理學A組

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 671

671 學額： 402 (JS5102及JS5103的共設學額)

402 (JS5102及JS5103的共設學額) 計分方法： 英文 +數學+最佳1科生物 / 化學 / 物理 / M1 / M2 +最佳其他2科

英文 +數學+最佳1科生物 / 化學 / 物理 / M1 / M2 +最佳其他2科 加權科目： 英文x1.5；生物/化學x1.5；物理/M1/M2 x 2

英文x1.5；生物/化學x1.5；物理/M1/M2 x 2 課程詳細資訊

2025年收生分數(最佳5科+第6科額外加分)

中位數： 33.13

33.13 下四分位數：32.63

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以學額競爭情況計算，經過統計首輪改選結果，科大學額競爭最高的3大課程（以Band A申請人數對比學額），排名榜首的是分別為理學士（生物醫學及健康科學），其次為機械及航空航天工程學學系，以及工業工程及決策分析學系。

第3位：工業工程及決策分析學系：約7人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 235

235 學額： 36

36 每學額競爭比率： 6.53

6.53 計分方法： 英文 +數學 +最佳1科生物 / 化學 / 物理 /資訊及通訊科技 +最佳其他2科

英文 +數學 +最佳1科生物 / 化學 / 物理 /資訊及通訊科技 +最佳其他2科 加權科目： 英文 x 2；數學 x 2 ；物理 x2；資訊及通訊科技 x1.5；M1 / M2 x 2

英文 x 2；數學 x 2 ；物理 x2；資訊及通訊科技 x1.5；M1 / M2 x 2 課程詳細資訊

2025年收生分數(最佳5科+第6科額外加分)

中位數： 36.28

36.28 下四分位數：35.1

第2位：機械及航空航天工程學系：約7人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 514

514 學額： 77

77 每學額競爭比率： 6.68

6.68 計分方法： 英文 +數學 +最佳1科生物 / 化學 / 物理 /資訊及通訊科技 +最佳其他2科

英文 +數學 +最佳1科生物 / 化學 / 物理 /資訊及通訊科技 +最佳其他2科 加權科目： 英文 x 2；數學 x 2；生物 / 化學 / 物理 x2；M1 / M2 x 1.5

英文 x 2；數學 x 2；生物 / 化學 / 物理 x2；M1 / M2 x 1.5 課程詳細資訊

2025年收生分數(最佳5科+第6科額外加分)

中位數： 41.14

41.14 下四分位數：39.72

第1位：理學士（生物醫學及健康科學）：約8人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 188

188 學額： 25

25 每學額競爭比率： 7.52

7.52 計分方法： 英文 +數學+最佳1科生物 /化學/物理/ M1 / M2+最佳其他2科

英文 +數學+最佳1科生物 /化學/物理/ M1 / M2+最佳其他2科 加權科目： 英文x1.5；生物/化學x2；物理/M1/M2 x1.5

英文x1.5；生物/化學x2；物理/M1/M2 x1.5 課程詳細資訊

2025年收生分數(最佳5科+第6科額外加分)

中位數： 43.13

43.13 下四分位數：40.5

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註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。

資料來源：院校提供、JUPAS及科大網頁

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