小一統一派位2026︱兩校長授「叩門」面試攻略 切忌催谷及「撒網」

25學年已接近尾聲，中小學的派位結果亦快將公布，其中升小「統一派位」結果，就將於下周三（6月3日）公布，家長除可在當日早上10時起，透過「小一入學電子平台」查閱結果，教育局亦會在下周三至四（6月3至4日），透過郵遞或短訊方式通知家長。Elsie知道，近日不少學校已上載申請候補學位的資訊，方便家長有需要時可立即「叩門」。然而，「叩門」除了帶齊文件，事前亦要有所準備。Elsie日前跟身兼香港資助小學校長會主席的油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀及聖安當小學校長李偉鋒傾過，兩名校長均為家長提供了實用的備戰建議外，更分享其面試內容。

「拼搏」家長影響勝算

向來深受家長歡迎的油蔴地天主教小學（海泓道），每年小一放榜後，均有不少家長帶子女前往「叩門」。校長陳淑儀跟Elsie分享，雖然近年適齡學童減少，原則上獲派首3志願的比率應會上升，然而，實際情況下，還要視乎「拼搏型」的家長會否相對多，從而影響派位成功率。「從往年小一『自行分配學位』和『統一派位』後的註冊情況，以及預留作小一留級生的名額等數據來看，我們的小一『叩門位』大約有8至15個，具體數目視乎實際情況而定，數字與往年相若。」

「叩門」階段會有面試，而油天的面試設兩輪，首輪會讓所有申請者參與，再按表現挑選進入次輪面試。「當申請者能力相若時，我們會考慮家長有否以『1-1-1』（即『自行分配學位』及『統一派位』甲、乙部均首選本校）或『1-1』選擇本校，以此作為甄選參考。」陳校長說，該校重視申請者的中、英、普通話表達能力，以及數理邏輯思維。

油天重禮貌及解難

「我們會邀請小朋友認字、朗讀、看圖、選擇及回答問題。但禮貌及學習態度才是首要條件，例如留意他們見到老師時會否主動打招呼、面試完結會否說『謝謝』等。」陳校長強調，面試題目的程度符合5至6歲幼兒水平，家長毋須過度緊張準備。「有些內容如邏輯思維小遊戲、日常生活情境題等，幼兒是無法預先背誦的，老師正是希望從中觀察他們的思維及解決問題的能力。」

面試前，家長可以為子女作甚麼準備？陳校長就認為可帶小朋友到心儀學校附近逛逛，認識周圍環境。「家長切忌向子女灌輸『一定要考入』的訊息，否則會讓他們產生壓力。」陳校長提醒家長，平日可多與子女玩英語遊戲、唱歌、說故事，鼓勵他們多表達感受；她直言不建議家長過分「催谷」，畢竟小朋友只有5、6歲，去到陌生地方面試難免緊張，家長不應再給予無謂壓逼。

坊間不少「過來人」說小朋友的「個人履歷」（Portfolio）設計得越多、越精美便越好，陳校長就建議最多為5頁紙，並須於報名時一併提交。「家長須附上幼稚園高班學業成績表、體藝活動、比賽得獎及服務等資料副本，以展示子女的學習經歷及校外成就，並以雙面影印。」

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聖安當考表達能力

至於觀塘區的聖安當小學亦深受區內家長歡迎。校長李偉鋒說，教育局自2023/24學年起，將小一每班「叩門位」由2個減至1個，而該校有5班小一，故只有5個「叩門位」。雖然學位減少，但李校長指校方會約見所有「叩門」申請者，但「1-1-1」的申請者會獲優先考慮。

收生準則方面，聖安當小學主要考核申請者的中、英、數基礎知識，李校長同Elsie講，程度以幼稚園高班（K3）為主，考核內容包括朗讀中文詞語、辨認英文字母及單位數加減運算等。「小朋友須朗讀簡單的英文生字、進行生字配對，老師亦會以英語與他們簡單交談。」此外，小朋友須預備一本中文或英文圖書，與老師分享故事內容及喜愛該書原因，讓老師從中觀察他們的表達能力。值得注意的是，老師會在分組、等候及面試期間，從旁觀察小朋友，留意他們是否有禮貌、具備耐性，以及與同伴相處時的表現。

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講到派位，李校長說，明白部分家長的焦慮心情，但他勸喻家長，切忌「漁翁撒網」，到太多小學「叩門」。「家長應精挑2至3間最心儀的學校去面試，以免小朋友過度疲累。」他提醒，同區學校的面試日子大多相近，帶着孩子頻撲趕場，反而可能影響表現。

最後，李校長又向Elsie分享了一個印象深刻的例子，「曾有一名小朋友排隊等候時排在最後，當他看到前面的同學不守秩序，便主動上前提醒，並舉例說：『如果你亂跑，就會跌倒弄傷。』」

李校長大讚該名小朋友懂得關心別人，且能設身處地為人着想，加上面試表現出色，分享自備圖書時毋須看着書本，足見他有認真閱讀，且具備表達能力，最終成功突圍而出。

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