小一入學︱全港36校網首三志願成功率統計 哪5個校網成功率最高？

更新時間：18:04 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:04 2026-03-13 HKT

育局日前上載《2025年度小一入學報告書》。為方便家長了解各校網的統一派位情況，《星島教育》特別統計全港36個校網，在2025年度派首三志願的成功率，以及派第10志願以外的比率，從中得知哪5個校網的成功率最高？哪5個校網有最多比例的學生，派到第10志願以外？讓來年要為子女選校的家長，參考所屬校網過往的派位數據，從而部署其選校策略。

小一入學︱參考數據部署選校

透過《小一入學報告書》，家長可了解各校網在該年參加統一派位的人數。獲派首三志願成功率高的校網，可反映該校網的學位充足之餘，亦可看到家長的選擇較平均，未必會側重選某幾所學校，因此學童較易獲派心儀小學；相反，派到第10志願以外比率較高的校網，有機會是因該校網的家長，主要申請某幾所學校，在學位競爭較激烈的情況下，被派去較後志願的學校。所以住在有關校網的家長，或有意效法「孟母」遷居的家長，可留意各校網的競爭情況，部署如何選校。

小一入學︱5個派首三志願成功率最高的校網

  1. 第80校網：84.2%
  2. 第98校網：82.1%
  3. 第41校網：79.6%
  4. 第14校網：77.4%
  5. 第16校網：77.2%

按《2025年度小一入學報告書》的資料計算，去年全港僅有2個校網的統一派位首三志願成功率達80%或以上，其中，北區80校網的成功率最高，達84.2%，其次為包括大嶼山和東涌的98校網，達82.1%。

另外，屬傳統名校區的第41校網（九龍城、九龍塘等），首三志願成功率接近8成，為79.6%；港島東區14校網（北角、鰂魚涌、太古城等）及16校網（柴灣、筲箕灣、西灣河等），其首三志願成功率分別為77.4%及77.2%。

小一入學︱5個派第10志願以外比率最高的校網

  1. 第91校網：18.2%
  2. 第34校網：18.2%
  3. 第74校網：15.2%
  4. 第96校網：11.1%
  5. 第99校網：10.6%

至於成功率較低校網方面，屬沙田區的91校網及34校網（何文田、啟德等），獲派第10志願以外比率均為18.2%，屬全港最高比率的兩個校網。其餘則有元朗區74校網，獲派第10志願以外比率為15.2%，另外，屬離島區96校網（南丫島等）及99校網（坪洲、愉景灣等），獲派第10志願以外比率分別為11.1%及10.6%。

小一入學︱全港36校網統一派位首三志願成功率2025

校網

 網內獲派首3志願人數  參與統一派位人數 網內獲派首3志願成功率  獲派第10志願以外比率
11  395 600    65.8%     8%
12 418 594 70.4% 7.7%
14 387 500 77.4% 2.6%            
16 382 495 77.2%3 3%
18 212 304 69.7% 2.3%
31 298 425 70.1% 5.4%
32 257 369 69.6 5.4%
34 476 897 53.1% 18.2%
35 243  338 71.9% 2.7%
40 779 1221 63.8% 9.6%
41 434 545 79.6% 7.3%
43 191 251 76.1% 2.4%
45 360 475 75.8% 1.3%
46 268 371 72.2% 1.6%
48 677 969 69.9% 2.1%
62 589 918 64.2% 11.1%
64 218 290 75.2% 0.7%
65 336 498 67.5% 2.8%
66  319 445 71.7% 1.6%
70 534 802 66.6% 2%
71 461 605 76.2% 2.1%
72 603 784 76.9%      0.8%
73 259 391 66.2% 2.3%
74 396 692 57.2% 15.2%
80 330 392 84.2% 0.8%
81 380 619 61.4% 6.8%
83 5 8 62.5% 0%
84 601 853 70.5% 7.9%
88 321 422 76.1% 1.9%
89 389 544 71.5% 2.9%
91 679 1042 65.2% 18.2%
95 721 1213 59.4% 10.2%
96 5 9 55.6% 11.1%
97 7 10 70% 10%
98 252 307 82.1% 1%
99 36 47 76.6% 10.6%

資料來源：《2025年度小一入學報告書》

