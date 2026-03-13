小一入學︱全港36校網首三志願成功率統計 哪5個校網成功率最高？
育局日前上載《2025年度小一入學報告書》。為方便家長了解各校網的統一派位情況，《星島教育》特別統計全港36個校網，在2025年度派首三志願的成功率，以及派第10志願以外的比率，從中得知哪5個校網的成功率最高？哪5個校網有最多比例的學生，派到第10志願以外？讓來年要為子女選校的家長，參考所屬校網過往的派位數據，從而部署其選校策略。
小一入學︱參考數據部署選校
透過《小一入學報告書》，家長可了解各校網在該年參加統一派位的人數。獲派首三志願成功率高的校網，可反映該校網的學位充足之餘，亦可看到家長的選擇較平均，未必會側重選某幾所學校，因此學童較易獲派心儀小學；相反，派到第10志願以外比率較高的校網，有機會是因該校網的家長，主要申請某幾所學校，在學位競爭較激烈的情況下，被派去較後志願的學校。所以住在有關校網的家長，或有意效法「孟母」遷居的家長，可留意各校網的競爭情況，部署如何選校。
小一入學︱5個派首三志願成功率最高的校網
- 第80校網：84.2%
- 第98校網：82.1%
- 第41校網：79.6%
- 第14校網：77.4%
- 第16校網：77.2%
按《2025年度小一入學報告書》的資料計算，去年全港僅有2個校網的統一派位首三志願成功率達80%或以上，其中，北區80校網的成功率最高，達84.2%，其次為包括大嶼山和東涌的98校網，達82.1%。
另外，屬傳統名校區的第41校網（九龍城、九龍塘等），首三志願成功率接近8成，為79.6%；港島東區14校網（北角、鰂魚涌、太古城等）及16校網（柴灣、筲箕灣、西灣河等），其首三志願成功率分別為77.4%及77.2%。
小一入學︱5個派第10志願以外比率最高的校網
- 第91校網：18.2%
- 第34校網：18.2%
- 第74校網：15.2%
- 第96校網：11.1%
- 第99校網：10.6%
至於成功率較低校網方面，屬沙田區的91校網及34校網（何文田、啟德等），獲派第10志願以外比率均為18.2%，屬全港最高比率的兩個校網。其餘則有元朗區74校網，獲派第10志願以外比率為15.2%，另外，屬離島區96校網（南丫島等）及99校網（坪洲、愉景灣等），獲派第10志願以外比率分別為11.1%及10.6%。
小一入學︱全港36校網統一派位首三志願成功率2025
|
校網
|網內獲派首3志願人數
|參與統一派位人數
|網內獲派首3志願成功率
|獲派第10志願以外比率
|11
|395
|600
|65.8%
|8%
|12
|418
|594
|70.4%
|7.7%
|14
|387
|500
|77.4%
|2.6%
|16
|382
|495
|77.2%3
|3%
|18
|212
|304
|69.7%
|2.3%
|31
|298
|425
|70.1%
|5.4%
|32
|257
|369
|69.6
|5.4%
|34
|476
|897
|53.1%
|18.2%
|35
|243
|338
|71.9%
|2.7%
|40
|779
|1221
|63.8%
|9.6%
|41
|434
|545
|79.6%
|7.3%
|43
|191
|251
|76.1%
|2.4%
|45
|360
|475
|75.8%
|1.3%
|46
|268
|371
|72.2%
|1.6%
|48
|677
|969
|69.9%
|2.1%
|62
|589
|918
|64.2%
|11.1%
|64
|218
|290
|75.2%
|0.7%
|65
|336
|498
|67.5%
|2.8%
|66
|319
|445
|71.7%
|1.6%
|70
|534
|802
|66.6%
|2%
|71
|461
|605
|76.2%
|2.1%
|72
|603
|784
|76.9%
|0.8%
|73
|259
|391
|66.2%
|2.3%
|74
|396
|692
|57.2%
|15.2%
|80
|330
|392
|84.2%
|0.8%
|81
|380
|619
|61.4%
|6.8%
|83
|5
|8
|62.5%
|0%
|84
|601
|853
|70.5%
|7.9%
|88
|321
|422
|76.1%
|1.9%
|89
|389
|544
|71.5%
|2.9%
|91
|679
|1042
|65.2%
|18.2%
|95
|721
|1213
|59.4%
|10.2%
|96
|5
|9
|55.6%
|11.1%
|97
|7
|10
|70%
|10%
|98
|252
|307
|82.1%
|1%
|99
|36
|47
|76.6%
|10.6%
資料來源：《2025年度小一入學報告書》
