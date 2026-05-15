JUPAS改選2026︱5.27截止申請 專家預料多少分可獲「8大」取錄？

中學文憑試(DSE)結束後，中六生又開始要部署升學計劃。近日多所院校陸續舉辦資訊日，相信同學已搜集了不少最新資訊。如同學對升學計劃有新想法，想更改大學聯合招生辦法(JUPAS)的課程選擇，最遲就要在5月27日下午5時前，繳交改選費及更新課程，否則就要在DSE後，才有機會再改選。就近年應考DSE及申請JUPAS的人數上升，《星島教育》特別請學友社學生輔導顧問吳寶城，預計今年文憑試考獲幾多分才可穩入大學？並分享聯招改選策略。

JUPAS改選2026︱料入學分數增加10%

參加JUPAS的人數從去年起持續上升，去年有42916人申請，比前年增加3618人，升幅約9%；而今年則有45273申請JUPAS，比去年增加2357人，升幅約5.5%，比率雖較去年緩和，不過在人數持續上升下，入大學競爭仍然激烈，課程的入學分數很大機會上升，吳寶城預料考生需5科達22分或以上，即比去年增加約10%，才較大機會獲「8大」取錄。

JUPAS改選2026︱自修生人數增加影響穩定性

吳寶城表示，今年考DSE的自修生人數增加，他們或有機會以Combine cert（合併成績）報讀大學，然而，有關成績未必能在考試及評核局放榜前的報告顯示，增加了學位競爭的不確定性，所以他建議今屆的考生應有多重部署，除了適度調整聯招課程選擇，也要有JUPAS以外的升學選擇，例如及早報讀自資院校，預先取得有條件取錄，減少升學的憂慮。

JUPAS改選2026︱Band A改選策略5個貼士

A1選擇最心儀，而收生分數可以一「搏」的課程；A2和A3選相對保守的選擇，特別是A3。 可以一「搏」的定義，指考生的分數距離心儀課程去年的下四分位數很接近。 「保守」的定義，是指考生的分數，比心儀課程去年的中位數高5至10%。 預期DSE成績考得好的同學，可在Band A選「3大」課程，Band B選其他大學。 對DSE成績未有信心的同學，可在Band A選「3大」以外，相對有信心取錄的大學課程，Band B則可以選SSSDP課程。

在改選策略上，吳寶城指最重要的仍是Band A和Band B兩個組別，尤其是Band A的3個選擇。「A1應選擇很心儀，而收生分數可以一『搏』的課程；A2和A3則是保守些的選擇，特別是A3。」

吳寶城解釋，所謂收生分數可以一「搏」，是指考生的分數，距離心儀課程去年的下四分位數（Lower Quartile）很接近，例如心儀課程的下四分位數是32分，即使考得30或31分都可以一「搏」；至於「保守」的定義，則是考生的分數，比心儀課程的中位數高5至10%，例如心儀課程的中位數是20分，如考生考得21分，都屬於穩陣的分數。

預期DSE成績考得好的同學，吳寶城建議他們可以在Band A選「3大」的課程，Band B選其他大學；如對DSE成績未有信心的同學，則可以在Band A選「3大」以外，相對有信心取錄的大學課程，Band B則可以選「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）課程。

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JUPAS改選2026︱興趣VS前景佳?

很多考生在選科時，仍會陷入應選有興趣?還是行業前景較佳的課程較有保障？吳寶城就認為應是「興趣行先」，「如沒有興趣，同學即使獲大學取錄，也會讀得很吃力；此外，有些課程即使現時很熱門，但同學在4年後畢業，屆時有關行業的人力需求或已經飽和，所以我認為應選有興趣，且相對易入的課程。」

JUPAS改選2026︱如何準備面試？

DSE結束後，部份同學或有機會接到院校的面試通知。吳寶城說，面試前的準備包括認識自己，了解在學業以外的特質、強弱項、自我介紹等；此外，還要包括對學科的認識，例如同一個課程，在不同大學的分別。

「最後，就要了解報讀的學科和行業，相關的新聞和議題等，面試時考官未必會問得太深入，但如果考官問起時，同學完全沒有認識，就可能被認為對該課程的興趣不大，或視為『水泡』科目。」吳寶城表示，如同學認為面試表現不俗，也可以把相關課程置於Band A，增加被取錄的機會。

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JUPAS改選2026︱及早申請自資院校

因應考生人數上升等環境因素，吳寶城認為考生應同時申請自資院校。他指考生如果在DSE放榜後，確認獲得自資院校取錄，需繳交約$5000的留位費（不包括報名費）；然而，當JUPAS放榜後，如同學獲「八大」或SSSDP課程取錄，院校可有退款安排，提醒同學無需擔心留位費退款問題，可及早規劃升學安排。

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