JUPAS收分2026｜盤點8大語文課程 中文/英文/語言學入學資訊 邊科收分達42分？
更新時間：07:30 2026-05-07 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-07 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-07 HKT
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳早前在一個Podcast節目，回應年輕人未來應如何選科時，就提到深度科學和數學仍然重要，但語言（Language）卻不容忽視，因語言是和AI（人工智能）溝通的語言程式，更指主修英文的學生，有可能是未來最成功的一群。訪談引來不少教育界人士討論，亦為有意讀語文的學生，打了支強心針。
JUPAS收分2026︱香港大學HKU語文相關課程（部分）*
《星島教育》整理了「8大」的語文課程，包括2025年的收生分數（Admission Scores）及2026年計分方法等資訊，發現中文大學及教育大學有較多語文相關課程，科大則未見相關課程；此外，中大的「文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育)」去年收生分數較高，中位數高達42分；同校的「文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育) 」，中位數亦達39分，適合英文成績好的同學。如有意於大學聯招(JUPAS)改選的同學，記得在本月27日下午5時前申請。
文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育
文學士及教育學士(語文教育) - 中文教育
JUPAS收分2026︱香港中文大學CUHK語文相關課程（部分）*
中國語言及文學
英文
翻譯
文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育)
文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育)
JUPAS收分2026︱香港理工大學PolyU語文相關課程（部分）*
英文及應用語言學(榮譽)文學士
- 課程編號：JS3240
- 計分方法：中文及英文 + 任何最佳3科（第6科如獲得第3級或以上有額外分數）
- 科目比重：各科目比重不同，詳見JUPAS網頁
- 中位數：178
- 下四分位數：175
- 課程詳細資訊：>>按此<<
JUPAS收分2026︱香港城市大學語文相關課程（部分）*
文學士(中文及歷史) (專修: 中文/歷史及文化遺產)
- 課程編號：JS1103
- 計分方法：3個核心科 + 2科選修
- 科目比重：英文/中文x 2；中史/中國文學/歷史/視覺藝術 x 1.5；其他選修科 x 1
- 中位數：36
- 下四分位數：35.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
文學士(英語語言) (專修: 英語及專業傳意 / 語言及文學)
文學士(語言學及語言應用) (特點: 普通語言學 / 計算語言學 / 語料庫語言學 / 實驗語言學 / 語言技術及應用)
延伸閱讀：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」AI相關課程 21分都有機會收？
JUPAS收分2026︱香港浸會大學BU語文相關課程（部分）*
文學士(榮譽) (中國語言文學 / 創意及專業寫作 / 英國語言文學 / 人文學 / 翻譯學)
JUPAS改選2026︱嶺南大學語文相關課程資訊（部分）*
中文(榮譽)文學士(課程特色: 中國語言與文學/創意寫作/數字人文)
翻譯(榮譽)文學士 (專修: 跨文化傳意/數碼企業傳訊)
英語語言文學課程(榮譽)文學士 (可選專修: 文學/語言學)
延伸閱讀：副學士VS高級文憑｜Asso與HD全方位比較！升學率/課程/學費有咩分別？
JUPAS改選2026︱香港教育大學EdUHK語文相關課程資訊（部分）*
數碼中國文化與傳意榮譽文學士及中文教育榮譽學士
英語研究及數碼傳訊榮譽文學士及英文教育榮譽學士
數碼中國文化與傳意榮譽文學士
英語研究及數碼傳訊榮譽文學士
2026年JUPAS招生8間大學的DSE成績計算方法
|DSE成績
|5**
|5*
|5
|4
|3
|2
|1
|香港大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港中文大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港科技大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港理工大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港城市大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港浸會大學
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
|嶺南大學
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
|香港教育大學
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
資料來源：JUPAS網站及各院校網頁。
註：上述計算方法的實際比重，或會視乎學科或課程要求而有所不同，資訊以院校公布公準。
誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<
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