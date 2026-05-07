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JUPAS收分2026｜盤點8大語文課程 中文/英文/語言學入學資訊 邊科收分達42分？

升學攻略
更新時間：07:30 2026-05-07 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-07 HKT

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳早前在一個Podcast節目，回應年輕人未來應如何選科時，就提到深度科學和數學仍然重要，但語言（Language）卻不容忽視，因語言是和AI（人工智能）溝通的語言程式，更指主修英文的學生，有可能是未來最成功的一群。訪談引來不少教育界人士討論，亦為有意讀語文的學生，打了支強心針。

JUPAS收分2026︱香港大學HKU語文相關課程（部分）*

《星島教育》整理了「8大」的語文課程，包括2025年的收生分數（Admission Scores）及2026年計分方法等資訊，發現中文大學及教育大學有較多語文相關課程，科大則未見相關課程；此外，中大的「文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育)」去年收生分數較高，中位數高達42分；同校的「文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育) 」，中位數亦達39分，適合英文成績好的同學。如有意於大學聯招(JUPAS)改選的同學，記得在本月27日下午5時前申請。

文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育

  • 課程編號：JS6066   
  • 計分方法：英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙類科目較高分科目）
  • 上四分位數：34
  • 中位數：32
  • 下四分位數：32
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

文學士及教育學士(語文教育) - 中文教育

  • 課程編號：JS6080   
  • 計分方法：英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙類科目較高分科目）
  • 上四分位數：36
  • 中位數：35
  • 下四分位數：34
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港中文大學CUHK語文相關課程（部分）*

中國語言及文學

  • 課程編號：JS4018 
  • 計分方法：最佳5科
  • 科目比重：中文 x 1.2
  • 上四分位數：31.9
  • 中位數：30.4
  • 下四分位數：29.2
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

英文 

  • 課程編號：JS4032  
  • 計分方法：最佳5科
  • 科目比重：英文 x 1.5
  • 上四分位數：28.5
  • 中位數：27.25
  • 下四分位數：26.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

翻譯

  • 課程編號：JS4123  
  • 計分方法：最佳5科
  • 上四分位數：26
  • 中位數：23
  • 下四分位數：23
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育)

  • 課程編號：JS4331 
  • 計分方法：中文+最佳4科
  • 科目比重：中文 x 2
  • 上四分位數：45
  • 中位數：42
  • 下四分位數：40.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育)

  • 課程編號：JS4343  
  • 計分方法：英文+最佳4科
  • 科目比重：英文 x 2
  • 上四分位數：40.5
  • 中位數：39
  • 下四分位數：37.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港理工大學PolyU語文相關課程（部分）*

英文及應用語言學(榮譽)文學士

  • 課程編號：JS3240   
  • 計分方法：中文及英文 + 任何最佳3科（第6科如獲得第3級或以上有額外分數）
  • 科目比重：各科目比重不同，詳見JUPAS網頁
  • 中位數：178
  • 下四分位數：175
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港城市大學語文相關課程（部分）*

文學士(中文及歷史) (專修: 中文/歷史及文化遺產)

  • 課程編號：JS1103  
  • 計分方法：3個核心科 + 2科選修
  • 科目比重：英文/中文x 2；中史/中國文學/歷史/視覺藝術 x 1.5；其他選修科 x 1
  • 中位數：36
  • 下四分位數：35.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

文學士(英語語言) (專修: 英語及專業傳意 / 語言及文學)

  • 課程編號：JS1104  
  • 計分方法：最佳5科（包括英文）
  • 科目比重：英文 x 2.5；英國文學 x 1.5；其他選修科x 1
  • 中位數：32
  • 下四分位數：29.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

文學士(語言學及語言應用) (特點: 普通語言學 / 計算語言學 / 語料庫語言學 / 實驗語言學 / 語言技術及應用)

  • 課程編號：JS1109  
  • 計分方法：3個核心科 + 2科選修
  • 科目比重：英文 x 2；中文/數學 x 1.5；其他選修科 x 1
  • 中位數：30
  • 下四分位數：29.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

延伸閱讀：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」AI相關課程 21分都有機會收？

JUPAS收分2026︱香港浸會大學BU語文相關課程（部分）*

文學士(榮譽) (中國語言文學 / 創意及專業寫作 / 英國語言文學 / 人文學 / 翻譯學)

  • 課程編號：JS2020  
  • 計分方法：最佳5科
  • 平均數：21.95
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS改選2026︱嶺南大學語文相關課程資訊（部分）*

中文(榮譽)文學士(課程特色: 中國語言與文學/創意寫作/數字人文)

  • 課程編號：JS7101  
  • 計分方法：最佳5科
  • 中位數：25.845
  • 下四分位數：25.27
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

翻譯(榮譽)文學士 (專修: 跨文化傳意/數碼企業傳訊)

  • 課程編號：JS7204   
  • 計分方法：最佳5科
  • 中位數：25.125
  • 下四分位數：24.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

英語語言文學課程(榮譽)文學士 (可選專修: 文學/語言學)

  • 課程編號：JS7503   
  • 計分方法：最佳5科
  • 中位數：27.05
  • 下四分位數：26.2
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

延伸閱讀：副學士VS高級文憑｜Asso與HD全方位比較！升學率/課程/學費有咩分別？

JUPAS改選2026︱香港教育大學EdUHK語文相關課程資訊（部分）*

數碼中國文化與傳意榮譽文學士及中文教育榮譽學士

  • 課程編號：JS8003  
  • 計分方法：最佳5科
  • 科目比重：中文x 1.5、英文x 1.5、中國文學x 1.5、資訊及通訊科技x 1.5
  • 中位數：27.5
  • 下四分位數：26
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

英語研究及數碼傳訊榮譽文學士及英文教育榮譽學士

  • 課程編號：JS8004
  • 計分方法：最佳5科
  • 科目比重：英文x 1.5、資訊及通訊科技 x 1.5、英語文學 x 1.5
  • 中位數：23.5
  • 下四分位數：23.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

數碼中國文化與傳意榮譽文學士

  • 課程編號：JS8674  
  • 計分方法：最佳5科
  • 科目比重：中文x 1.5、中國文學x 1.5、資訊及通訊科技 x 1.5
  • 中位數：23.8
  • 下四分位數：23.1
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

英語研究及數碼傳訊榮譽文學士

  • 課程編號：JS8675  
  • 計分方法：最佳5科
  • 科目比重：英文x 1.5、資訊及通訊科技 x 1.5、英語文學 x 1.5
  • 中位數：21.5
  • 下四分位數：21
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

2026年JUPAS招生8間大學的DSE成績計算方法

DSE成績 5** 5* 5 4 3 2 1
香港大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港中文大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港科技大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港理工大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港城市大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港浸會大學 7 6 5 4 3 2 1
嶺南大學 7 6 5 4 3 2 1
香港教育大學 7 6 5 4 3 2 1

資料來源：JUPAS網站及各院校網頁。
註：上述計算方法的實際比重，或會視乎學科或課程要求而有所不同，資訊以院校公布公準。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

↓即睇DSE2026專頁↓

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