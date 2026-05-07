JUPAS收分2026｜盤點8大語文課程 中文/英文/語言學入學資訊 邊科收分達42分？

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳早前在一個Podcast節目，回應年輕人未來應如何選科時，就提到深度科學和數學仍然重要，但語言（Language）卻不容忽視，因語言是和AI（人工智能）溝通的語言程式，更指主修英文的學生，有可能是未來最成功的一群。訪談引來不少教育界人士討論，亦為有意讀語文的學生，打了支強心針。

JUPAS收分2026︱香港大學HKU語文相關課程（部分）*

《星島教育》整理了「8大」的語文課程，包括2025年的收生分數（Admission Scores）及2026年計分方法等資訊，發現中文大學及教育大學有較多語文相關課程，科大則未見相關課程；此外，中大的「文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育)」去年收生分數較高，中位數高達42分；同校的「文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育) 」，中位數亦達39分，適合英文成績好的同學。如有意於大學聯招(JUPAS)改選的同學，記得在本月27日下午5時前申請。

文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育

課程編號： JS6066

JS6066 計分方法： 英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙類科目較高分科目）

英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙類科目較高分科目） 上四分位數： 34

34 中位數： 32

32 下四分位數： 32

32 課程詳細資訊：>>按此<<

文學士及教育學士(語文教育) - 中文教育

課程編號： JS6080

JS6080 計分方法： 英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙類科目較高分科目）

英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙類科目較高分科目） 上四分位數： 36

36 中位數： 35

35 下四分位數： 34

34 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港中文大學CUHK語文相關課程（部分）*

中國語言及文學

課程編號： JS4018

JS4018 計分方法： 最佳5科

最佳5科 科目比重： 中文 x 1.2

中文 x 1.2 上四分位數： 31.9

31.9 中位數： 30.4

30.4 下四分位數： 29.2

29.2 課程詳細資訊：>>按此<<

英文

課程編號： JS4032

JS4032 計分方法： 最佳5科

最佳5科 科目比重： 英文 x 1.5

英文 x 1.5 上四分位數： 28.5

28.5 中位數： 27.25

27.25 下四分位數： 26.5

26.5 課程詳細資訊：>>按此<<

翻譯

課程編號： JS4123

JS4123 計分方法： 最佳5科

最佳5科 上四分位數： 26

26 中位數： 23

23 下四分位數： 23

23 課程詳細資訊：>>按此<<

文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育)

課程編號： JS4331

JS4331 計分方法： 中文+最佳4科

中文+最佳4科 科目比重： 中文 x 2

中文 x 2 上四分位數： 45

45 中位數： 42

42 下四分位數： 40.5

40.5 課程詳細資訊：>>按此<<

文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育)

課程編號： JS4343

JS4343 計分方法： 英文+最佳4科

英文+最佳4科 科目比重： 英文 x 2

英文 x 2 上四分位數： 40.5

40.5 中位數： 39

39 下四分位數： 37.5

37.5 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港理工大學PolyU語文相關課程（部分）*

英文及應用語言學(榮譽)文學士

課程編號： JS3240

JS3240 計分方法： 中文及英文 + 任何最佳3科（第6科如獲得第3級或以上有額外分數）

中文及英文 + 任何最佳3科（第6科如獲得第3級或以上有額外分數） 科目比重： 各科目比重不同，詳見JUPAS網頁

各科目比重不同，詳見JUPAS網頁 中位數： 178

178 下四分位數： 175

175 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港城市大學語文相關課程（部分）*

文學士(中文及歷史) (專修: 中文/歷史及文化遺產)

課程編號： JS1103

JS1103 計分方法： 3個核心科 + 2科選修

3個核心科 + 2科選修 科目比重： 英文/中文x 2；中史/中國文學/歷史/視覺藝術 x 1.5；其他選修科 x 1

英文/中文x 2；中史/中國文學/歷史/視覺藝術 x 1.5；其他選修科 x 1 中位數： 36

36 下四分位數： 35.5

35.5 課程詳細資訊：>>按此<<

文學士(英語語言) (專修: 英語及專業傳意 / 語言及文學)

課程編號： JS1104

JS1104 計分方法： 最佳5科（包括英文）

最佳5科（包括英文） 科目比重： 英文 x 2.5；英國文學 x 1.5；其他選修科x 1

英文 x 2.5；英國文學 x 1.5；其他選修科x 1 中位數： 32

32 下四分位數： 29.5

29.5 課程詳細資訊：>>按此<<

文學士(語言學及語言應用) (特點: 普通語言學 / 計算語言學 / 語料庫語言學 / 實驗語言學 / 語言技術及應用)

課程編號： JS1109

JS1109 計分方法： 3個核心科 + 2科選修

3個核心科 + 2科選修 科目比重： 英文 x 2；中文/數學 x 1.5；其他選修科 x 1

英文 x 2；中文/數學 x 1.5；其他選修科 x 1 中位數： 30

30 下四分位數： 29.5

29.5 課程詳細資訊：>>按此<<

延伸閱讀：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」AI相關課程 21分都有機會收？

JUPAS收分2026︱香港浸會大學BU語文相關課程（部分）*

文學士(榮譽) (中國語言文學 / 創意及專業寫作 / 英國語言文學 / 人文學 / 翻譯學)

課程編號： JS2020

JS2020 計分方法： 最佳5科

最佳5科 平均數： 21.95

21.95 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS改選2026︱嶺南大學語文相關課程資訊（部分）*

中文(榮譽)文學士(課程特色: 中國語言與文學/創意寫作/數字人文)

課程編號： JS7101

JS7101 計分方法： 最佳5科

最佳5科 中位數： 25.845

25.845 下四分位數： 25.27

25.27 課程詳細資訊：>>按此<<

翻譯(榮譽)文學士 (專修: 跨文化傳意/數碼企業傳訊)

課程編號： JS7204

JS7204 計分方法： 最佳5科

最佳5科 中位數： 25.125

25.125 下四分位數： 24.5

24.5 課程詳細資訊：>>按此<<

英語語言文學課程(榮譽)文學士 (可選專修: 文學/語言學)

課程編號： JS7503

JS7503 計分方法： 最佳5科

最佳5科 中位數： 27.05

27.05 下四分位數： 26.2

26.2 課程詳細資訊：>>按此<<

延伸閱讀：副學士VS高級文憑｜Asso與HD全方位比較！升學率/課程/學費有咩分別？

JUPAS改選2026︱香港教育大學EdUHK語文相關課程資訊（部分）*

數碼中國文化與傳意榮譽文學士及中文教育榮譽學士

課程編號： JS8003

JS8003 計分方法： 最佳5科

最佳5科 科目比重： 中文x 1.5、英文x 1.5、中國文學x 1.5、資訊及通訊科技x 1.5

中文x 1.5、英文x 1.5、中國文學x 1.5、資訊及通訊科技x 1.5 中位數： 27.5

27.5 下四分位數： 26

26 課程詳細資訊：>>按此<<

英語研究及數碼傳訊榮譽文學士及英文教育榮譽學士

課程編號： JS8004

JS8004 計分方法： 最佳5科

最佳5科 科目比重： 英文x 1.5、資訊及通訊科技 x 1.5、英語文學 x 1.5

英文x 1.5、資訊及通訊科技 x 1.5、英語文學 x 1.5 中位數： 23.5

23.5 下四分位數： 23.5

23.5 課程詳細資訊：>>按此<<

數碼中國文化與傳意榮譽文學士

課程編號： JS8674

JS8674 計分方法： 最佳5科

最佳5科 科目比重： 中文x 1.5、中國文學x 1.5、資訊及通訊科技 x 1.5

中文x 1.5、中國文學x 1.5、資訊及通訊科技 x 1.5 中位數： 23.8

23.8 下四分位數： 23.1

23.1 課程詳細資訊：>>按此<<

英語研究及數碼傳訊榮譽文學士

課程編號： JS8675

JS8675 計分方法： 最佳5科

最佳5科 科目比重： 英文x 1.5、資訊及通訊科技 x 1.5、英語文學 x 1.5

英文x 1.5、資訊及通訊科技 x 1.5、英語文學 x 1.5 中位數： 21.5

21.5 下四分位數： 21

21 課程詳細資訊：>>按此<<

2026年JUPAS招生8間大學的DSE成績計算方法

DSE成績 5** 5* 5 4 3 2 1 香港大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港中文大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港科技大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港理工大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港城市大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港浸會大學 7 6 5 4 3 2 1 嶺南大學 7 6 5 4 3 2 1 香港教育大學 7 6 5 4 3 2 1

資料來源：JUPAS網站及各院校網頁。

註：上述計算方法的實際比重，或會視乎學科或課程要求而有所不同，資訊以院校公布公準。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<