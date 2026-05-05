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JUPAS收分2026︱一文看清「8大」AI相關課程 21分都有機會收？

升學攻略
更新時間：15:23 2026-05-05 HKT
發佈時間：15:23 2026-05-05 HKT

JUPAS收分2026︱中學文憑試（DSE）今日已考完最後一科，相信同學對考試表現都心中有數，或想調整大學聯招（JUPAS）的課程選擇。JUPAS於放榜前改選的截止日期為本月27日下午5時，有需要的同學，記得把握改選時間。為幫助同學部署改選，《星島教育》整理了「8大」近年熱門的課程範疇，在2025年的收生分數（Admission Scores）及2026年計分方法等，給予同學作參考。

JUPAS收分2026︱香港大學HKU AI相關課程

今日介紹的是近年最熱門，跟人工智能（AI）相關的課程。綜觀8大院校去年的收生分數，有關AI課程的收生分數都偏高，例如香港大學（港大/HKU）的「文理學士(應用人工智能)」，上四分位數高達57分；然而，即使DSE考獲20多分的同學，亦並非沒有選擇。值得留意的是，大學收生除了因應DSE成績，還有不同因素，加上每年報讀人數不同，故去年的收生分數只能作參考。

文學士及工學學士(人工智能及數據科學)

  • 課程編號：JS6298
  • 計分方法：英文x 2 + 數學 x 1.5 + 最佳2科（生物/化學/經濟/資訊及通訊科技/M1/M2/物理 x1.5） + 其餘最佳1科
  • 上四分位數：44
  • 中位數：42
  • 下四分位數：42
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

工學學士與人工智能理學碩士聯合課程

  • 課程編號：JS6377 
  • 計分方法：英文+ 數學 + 最佳3科（可包括M1/M2或丙類科目）
  • 上四分位數：34
  • 中位數：33
  • 下四分位數：31
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

新聞媒體及人工智能學士

  • 課程編號：JS6822  
  • 計分方法：英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙類科目較高分科目）
  • 上四分位數：35
  • 中位數：32
  • 下四分位數：31
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

文理學士(應用人工智能)

  • 課程編號：JS6224  
  • 計分方法：英文+數學 + 最佳3科
  • 上四分位數：57
  • 中位數：53
  • 下四分位數：51
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港中文大學CUHK AI相關課程

人工智能：系統與科技

  • 課程編號：JS4468 
  • 計分方法：最佳5科
  • 科目比重：英文x 1.25；中文 x 1.25；數學x 1.75；M1/M2 x 1.75；生物、化學、物理、資訊及通訊科技 x 1.5
  • 上四分位數：55.75
  • 中位數：52.375
  • 下四分位數：50.975
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港科技大學HKUST AI相關課程

理學A組–人工智能延伸主修

  • 課程編號：JS5181  
  • 計分方法：最佳5科+第6科額外加分
  • 科目比重：英文x 1.5 + 數學 + 以下最佳科目：生物x 1.5/化學x 1.5/ 物理x 2/M1 x 2 /M2 x 2 
  • 中位數：37.5
  • 下四分位數：36
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

工程學–人工智能延伸主修

  • 課程編號：JS5282 
  • 計分方法：最佳5科+第6科額外加分
  • 科目比重：英文x 2 + 數學x 2 + 以下最佳科目：生物x 2/化學x 2/ 物理x 2/資訊及通訊科技x 1.5+ 最佳2科，其中M1/M2 x 1.5
  • 中位數：48.7
  • 下四分位數：46.48
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港理工大學PolyU AI相關課程

電子計算及人工智能(榮譽)理學士組合課程 (計算機科學/企業信息管理)

  • 課程編號：JS3868   
  • 計分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，詳見JUPAS網頁
  • 中位數：230
  • 下四分位數：215
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

數據科學及人工智能(榮譽)理學士組合課程 (數據科學及分析 / 金融科技及人工智能)

  • 課程編號：JS3223  
  • 計分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，詳見JUPAS網頁
  • 中位數：220
  • 下四分位數：211
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

資訊及人工智能工程學(榮譽)工學士/理學士組合課程 (物聯網 / 人工智能 / 資訊安全)

  • 課程編號：JS3180  
  • 計分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，詳見JUPAS網頁
  • 中位數：218
  • 下四分位數：210
  • 課程詳細資：>>按此<<

物理學(榮譽)理學士副主修人工智能及數據分析 / 創新及創業

  • 課程編號：JS3030  
  • 計分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，詳見JUPAS網頁
  • 中位數：215
  • 下四分位數：205
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港城市大學CityU AI相關課程

延伸閱讀：副學士VS高級文憑｜Asso與HD全方位比較！升學率/課程/學費有咩分別？

智能資訊系統學 [主修: 工商管理學士(環球商業系統管理) 、工商管理學士(商業人工智能)]

  • 課程編號：JS1017  
  • 計分方法：最佳5科(包括數學)
  • 科目比重：各科均為x 1
  • 中位數：21
  • 下四分位數：20.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

工商管理學士 (商業人工智能) (專修: 商務智能 / 信息系統審計 / 互聯網服務及社交網絡 / 數據信息學)

  • 課程編號：JS1019 
  • 計分方法：最佳5科（包括數學）
  • 科目比重：各科均為 x 1
  • 中位數：21
  • 下四分位數：21
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

人工智能･計算･突破課程(特點:自由選擇學院專業學科/一對一專業導師/精英學生實習培訓 / 專業導師指導計劃/頂尖海外大學交流)

  • 課程編號：JS1070  
  • 計分方法：3個核心科 + 2科選修
  • 科目比重：英文/數學x 2；其他選修科 x 1
  • 中位數：31
  • 下四分位數：30
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

理學士(數據與系統工程) (特點: 數據科學 / 金融科技 / 工業人工智能 / 智慧城市)

  • 課程編號：JS1074  
  • 計分方法：3個核心科 + 2科選修
  • 科目比重：數學 x 2；英文 x 1.5；其他選修科 x 1
  • 中位數：28
  • 下四分位數：27.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

理學士(計算機科學) (專修: 人工智能 / 網絡安全 / 數據科學 / 多媒體計算 / 軟件工程與項目管理)

  • 課程編號：JS1204 
  • 計分方法：最佳5科
  • 科目比重：各科均為 x 1
  • 中位數：23
  • 下四分位數：22
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

 JUPAS收分2026︱嶺南大學LU AI相關課程

工商管理(榮譽)學士-商業分析與創新 (課程特色: 電子商務/信息系統/運營管理/數據科學/人工智能)

  • 課程編號：JS7212 
  • 計分方法：最佳5科
  • 中位數：27
  • 下四分位數：25.05
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

延伸閱讀：校長推薦計劃SPN｜網上申請系統5.11截止 專家詳解哪類人可獲推薦！

JUPAS收分2026︱香港教育大學EdUHK AI相關課程

人工智能與教育科技榮譽理學士及資訊及通訊科技及小學科學教育榮譽學士

  • 課程編號：JS8008 
  • 計分方法：數學/M1/M2 x 1.5、資訊及通訊科技x 1.5/生物/化學/物理x 1.5、組合科學x 1.5、綜合科學 x 1.5；指定應用學習科目 x 1.5
  • 中位數：26
  • 下四分位數：24.1
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

人工智能與教育科技榮譽理學士及小學數學教育榮譽學士

  • 課程編號：JS8009 
  • 計分方法：數學/M1/M2 x 1.5、物理 x 1.5、指定應用學習科目 x 1.5
  • 中位數：25.5
  • 下四分位數：25
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

人工智能與教育科技榮譽理學士

  • 課程編號：JS8714  
  • 計分方法：數學/M1/M2 x 1.5、生物/化學/物理x 1.5、設計與應用科技x 1.5、資訊及通訊科技x 1.5、組合科學x 1.5、綜合科學x 1.5；指定應用學習科目 x 1.5
  • 中位數：25
  • 下四分位數：24.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

2026年JUPAS 8間資助大學的DSE成績換算方法

大學名稱 5** 5* 5 4 3 2 1
香港大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港中文大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港科技大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港理工大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港城市大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港浸會大學 7 6 5 4 3 2 1
嶺南大學 7 6 5 4 3 2 1
香港教育大學 7 6 5 4 3 2 1

資料來源：JUPAS網站及各院校網頁。
註：上述計算方法的實際比重，或會視乎學科或課程要求而有所不同，資訊以院校公布公準。

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↓即睇DSE2026專頁↓

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