英國升學｜Ruthin School 學術主導課程設計 被譽為「名校訓練營」

Ruthin School坐落於英國威爾斯北部的Denbighshire（登比郡），距離曼徹斯特機場約1小時車程，前往倫敦則約需4小時。學校歷史悠久，最早可追溯至1284年，並於1574年正式重組為現今的Ruthin School。

國際生比例高

Ruthin School很注重學生的學術表現。學校FB圖片

Ruthin School不但是英國最古老的學校之一，也常年在全英排名前50，其校舍是一座優美的城堡建築。目前，校內約有三分之一的學生來自中國，六分之一來自香港，尚未計算其他亞洲地區的學生。儘管本地學生比例較低，學校仍高度重視學術表現，投放大量資源於提升成績，發展模式與Concord College相近。

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學校紀律嚴明，嚴禁賭博、戀愛、飲酒及吸煙等行為。加上校區環境寧靜、遠離都市喧囂，學生在此不易沾染不良習氣，得以專注於學業與個人成長。

作為一間小型學校，Ruthin School師生關係緊密，並以學術培訓為核心規劃教學與資源。學校設有每日監督學習環節，逢周六安排補習課程，更每兩周舉行一次模擬公開考試，整體學習氛圍濃厚且節奏緊湊。

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這種高強度、目標明確的學術氛圍，吸引了眾多以頂尖大學為目標的學生報讀。畢業生多進入英國及全球知名學府，包括牛津、劍橋等頂尖名校。尤其在英國高考改制後，該校仍保持超過15%的「牛劍」錄取率，表現卓越，因而被外界譽為「名校訓練營」。

雖然Ruthin School高度重視學術表現，但同時亦提供多元化課外活動選擇。其中較受歡迎的包括國際特赦組織學會、威爾斯文化學會等社團；此外，亦設有奧林匹亞競賽（數學、生物、語言學等）、樂高機械人、模擬聯合國等學術性質濃厚的學會。

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課外活動豐富

學校每周固定安排一整個下午作為課外活動時段，學生可從多種運動中選擇參與，例如體能訓練、高爾夫球、帆船、舞蹈、攀石、登山單車、乒乓球、籃球及女子足球等。其餘時段則預留給音樂練習、戲劇排練，以及各校隊的專項訓練，確保學生在學術之外，亦能獲得全面而均衡的發展。

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